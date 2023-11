Exministro Ocampo critica decisión de la Corte sobre deducibilidad de regalías

Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible el parágrafo primero del artículo 19 de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro que prohibía deducir de la base gravable del impuesto sobre la renta la contraprestación económica a título de regalía por la explotación de recursos naturales no renovables, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo criticó la decisión.



Ocampo, que lideró la reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso y que busca recaudar más de $20 billones de pesos, afirmó vía X que no comparte la determinación de la Corte.



"Respeto pero no comparto la decisión de la Corte Constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es decir, son equivalentes a un dividendo, que no es deducible como costo en el impuesto de renta", expresó.



A renglón seguido dijo que ante esto el Gobierno Nacional tendrá que hacer ajustes en el Presupuesto General de la Nación.

La Corte, en Sala Plena, declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”.



La decisión, que tuvo la ponencia de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Cristina Pardo, fue dividida, pues el magistrado Juan Carlos Cortés González salvó su voto y la magistrada Natalia Ángel Cabo se apartó parcialmente. Además, reservaron aclaración de voto los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo.



Ante el fallo, el presidente Gustavo Petro dijo que “le toca al ministro de hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.

EL TIEMPO conoció que el argumento central por el que la Corte tumbó este apartado fue por violación de los principios de justicia y de equidad tributaria.

REDACCIÓN POLÍTICA

*Con insumos de Justicia