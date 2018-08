Lo que dijeron Uribe y Petro tras la consulta anticorrupción

El líder del Centro Democrático, senador Álvaro Uribe Vélez, no ha celebrado ni rechazado el resultado de la consulta anticorrupción de este domingo, que no pasó por no alcanzar el umbral, pero aseguró que apoya la “aprobación acelerada” de la agenda legislativa del Gobierno Nacional, liderada por el presidente Iván Duque, que busca atacar puntos similares contra la corrupción.



Uribe dijo que apoya que sean aprobadas la congelación del salario de los congresistas, acabar la ‘mermelada’ (“todo proyecto regional obliga a conocer el nombre del promotor, tal cual lo propusimos en 2014”, dijo), una reforma política sobre consultas partidistas y “periodos limitados de elección”.

Repetimos: apoyo a aprobación acelerada de:

1. Proyectos del Pte Duque;

2. Congelación salario Congreso;

3. Acabar mermelada: todo proyecto regional obliga a conocer el nombre del promotor, tal cual lo propusimos en 2014;

4. Consultas partidistas, períodos limitados de elección — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 26 de agosto de 2018

Varios de estos puntos enumerados por el expresidente coinciden con algunas de las preguntas consultadas este domingo y que fueron apoyadas por más del 99 por ciento de votos válidos.



Durante el día, Uribe estuvo trinando contra la exsenadora Claudia López, de quien dijo que “para convalidar su infamia (acusarlo de “fundador del paramilitarismo”) obliga a gasta 300 mil millones de los recursos públicos”.



López le respondió a Uribe que la consulta no era en su contra, y le dijo que él aprobó, como senador, el gasto de esos 300 mil millones “y dijo que votaría sí, cuando estaba en campaña”.



“Lamento que ahora que ganó cambie de opinión”, le dijo la exsenadora a Uribe.

La historia de Colombia ha cambiado FACEBOOK

TWITTER

Uribe también trinó contra Gustavo Petro, de quien dijo que lo acusa de delitos de lesa humanidad y “clama” para que lo lleven a la cárcel “y para eso hace gastar 300 mil millones”.



Petro, sin embargo, no se ha referido a esta acusación. En cambio, celebró el resultado de la consulta, a la cual calificó como “un éxito”.



“Si los corruptos se asustaron con los ocho millones que ahora se asusten con más con más de once millones. Las ciudadanías libres se han expresado con contundencia. La historia de Colombia ha cambiado”, dijo el senador de Colombia Humana y excandidato presidencial.



Para Petro, el presidente Iván Duque debe presentar un Estatuto Anticorrupción “que el pueblo ordena” ante el Congreso.



Además, Petro analizó los resultados y aseguró que la causa de que no se alcanzara el umbral no estuvo en el departamento de Antioquia, donde no se alcanzó el umbral.



“Que 1.300.000 antioqueño(a)s no le hayan hecho caso a Uribe es un avance sustancial. El problema estuvo en la costa Caribe. El feudalismo y la compra de votos la ha absorbido tanto que no reacciona cuando no hay dinero en las urnas”, dijo.

La consulta ha sido un éxito. Sí los corruptos se asustaron con los ocho millones que ahora se asusten con más de once millones.



Las ciudadanías libres se han expresado con contundencia. La historia de Colombia ha cambiado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 26 de agosto de 2018

Las principales ciudades de la costa Caribe, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, votaron por debajo del promedio nacional.



En las tres ciudades el ganador tanto en primera como en segunda vuelta presidencial fue el mismo Petro, pese a que en los departamentos de Bolívar y Magdalena ganó Duque.



ELTIEMPO.COM