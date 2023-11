La discusión entre Katherine Miranda y el presidente Petro por declaración de Minsalud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, nuevamente es centro de las críticas. Varios sectores salieron a rechazar las declaraciones que realizó durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado y en el que se estaba discutiendo la crisis en torno al desabastecimiento de medicamentos.



(Le puede interesar: Presidente Petro sale en defensa de Guillermo Jaramillo en polémica sobre vacunas covid)

En el debate, el ministro apuntó hacia las vacunas contra el covid-19 asegurando que "fuimos y nos convertimos en un experimento, todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana".



Sus palabras se dieron bajo el contexto de cómo algunos entes reguladores se han vuelto más flexibles a la hora de dar el aval a medicinas en fases donde aún no están totalmente probadas. Algo que efectivamente sucedió con las vacunas contra el covid-19 que utilizaban tecnología ARNm, las cuales se empezaron a aplicar en Estados Unidos a mediados de diciembre de 2020, pero la FDA las aprobó solo hasta el 24 de agosto de 2021.



(Además: Representante Forero cataloga de antivacunas a ministro de Salud tras control político)



"Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo Sinovac, toda la nueva tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso", dijo Jaramillo.



De esta manera argumentó que el Ministerio no dejará entrar medicamento que no estén probados en todas sus etapas y que el Invima será exigente con dichas aprobaciones.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa hoy. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

No obstante, sus declaraciones no cayeron bien y varios congresistas recriminaron esta postura. Una de ellas fue la representante Katherine Miranda, la cual catalogó al ministro de "antivacunas", palabras que pasaron desapercibidas para el presidente Gustavo Petro, que inmediatamente salió a defender a Jaramillo.



"Calificar al ministro de salud de ser "antivacunas" es simplemente, una calumnia", aseguró el primer mandatario. Lo anterior fue justificado por el mandatario recordando que, mientras Jaramillo se desempeñó como secretario de Salud en Bogotá, adelantó campañas de vacunación para la protección vital de la infancia y logró la gratuidad de muchas de las vacunas.



(Lea: 'Avanzan a la destrucción': la reacción de Uribe a cambios en cuentas de la Adres)



"Para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras", añadió.

Calificar al ministro de salud de ser "antivacunas" es simplemente, una calumnia.



Guillermo Alfonso fue el secretario de salud de Bogotá que adelantó de las más fuertes campañas de vacunación para la protección vital de la infancia. Logró la gratuidad de muchas de las vacunas.… https://t.co/a50reNLblp — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2023

Acto seguido, la representante le reiteró al jefe de Estado que las palabras de Minsalud fueron "irresponsables y lejos de toda evidencia científica".



"Presidente @petrogustavo, no trate de minimizar ni tergiversar las declaraciones del Ministro, pues estas fueron ligeras, irresponsables y lejos de toda evidencia científica. El desarrollo de vacunas contra Covid 19 ganaron el Premio Nobel de Medicina. En el caso de COVID-19 las vacunas han demostrado ser altamente efectivas en los grupos de mayor vulnerabilidad como adultos mayores y personas con morbilidad crónica", escribió.



Además, afirmó que debido a la situación de emergencia que se vivió en la pandemia, las vacunas no podían tener un desarrollo normal. "Lo que creo es que estas afirmaciones son solo una justificación para evadir la responsabilidad de las millonarias pérdidas de dosis y dinero de las vacunas de COVID que su Gobierno ha dejado perecer".

Presidente @petrogustavo, no trate de minimizar ni tergiversar las declaraciones del Ministro, pues estas fueron ligeras, irresponsables y lejos de toda evidencia científica.



El desarrollo de vacunas contra Covid 19 ganaron el Premio Nobel de Medicina. En el caso de COVID-19… https://t.co/UnUJfBY2Fr — Katherine Miranda (@MirandaBogota) November 30, 2023

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA

*Con insumos de Salud