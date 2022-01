EL TIEMPO y la revista Semana realizaron ayer el primer cara a cara del 2022, al que asistieron 10 de los candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia este año. Durante cerca de dos horas, los aspirantes plantearon propuestas y esgrimieron sus iniciativas, en un encuentro moderado por Andrés Mompotes, director general de EL TIEMPO, y Vicky Dávila, directora de Semana.



A la cita acudieron buena parte de los candidatos que, según las encuestas de intención de voto, están adelante. Participaron Francia Márquez, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, Rodolfo Hernández, Óscar Iván Zuluaga, Sergio Fajardo, Camilo Romero y Juan Manuel Galán.

El primer tema que abordaron fue el de una eventual reforma tributaria. Todos coincidieron en que es necesario mantener boyantes las arcas estatales, aunque cada uno planteó una alternativa diferente.



Es así como, por ejemplo, Fajardo dijo que es necesario eliminar todo tipo de exenciones que se les han dado particularmente a algunos sectores.



Hernández, por su parte, dijo que la mejor reforma tributaria que se puede hacer es sacar “a todos los ladrones” del Gobierno, tal y como él lo hizo cuando fue alcalde. Para Romero, lo que debe haber es una contrarreforma tributaria que sea equitativa y eficiente. Dijo que eso se logra quitando las exenciones que hay para los grandes capitales.



El exministro Zuluaga resaltó que es necesario reducir los gastos de funcionamiento del Gobierno central, así como una gran cultura del ahorro. Habló de la necesidad de digitalizar la Dian y reducir tarifas para hacer más competitivas las empresas, así como acabar el 4 × 1.000.

Tenemos que hacer una policía cívica y ciudadana. No que voltee sus armas para reprimir la violentamente la protesta legitima. Foto: EL TIEMPO

Para Galán lo fundamental es derrotar las cinco grandes estructuras criminales que están afectando al país antes de hablar de una reforma tributaria.



Petro fue contundente en señalar que “sí” haría reforma y que el primer paso sería derogar la del 2019. Habló de incrementar el impuesto a dividendos, crear la renta presuntiva para fortunas en paraísos fiscales, entre otras medidas.



Y Gutiérrez destacó que la mejor política es la de generar empleo, combatir la corrupción y evitar la evasión. Dijo que antes de hablar de la reforma debe haber austeridad en el gasto y un Estado eficiente. Afirmó que la discusión de la reforma se hará luego de una discusión con los gremios y sin afectar a los más necesitados.



A esto se puede agregar que todos coincidieron en que la corrupción es un enemigo que es necesario combatir para poder mejorar las finanzas del Estado.



Por ejemplo, Ingrid Betancourt aseguró que desde hace más de 60 años “estamos secuestrados” por ese flagelo y dijo que, si los corruptos llegan al poder y se instalan en la Casa de Nariño, se pueden proponer todas las reformas tributarias que se quiera, pero todo se irá a ese hueco que es un barril sin fondo.



"Yo no veo al ELN con ganas de dialogar con nosotros los colombianos", dijo Ingrid Betancourt. Foto: EL TIEMPO

De acuerdo con Petro, acabar con la corrupción implica quitarles el Estado a los corruptos. “Nuestra propuesta de reforma tributaria busca es justicia tributaria”, enfatizó el exalcalde de Bogotá.



Para Gaviria, la reforma tributaria es necesaria y ese no debe ser “un acto de demagogia”.



Francia Márquez dijo que hablar de corrupción implica evitar que se dilapiden los recursos por cuenta de quienes han permanecido en el Estado.



Seguridad alimentaria

En el marco del cara a cara, los candidatos también fueron insistentes en la necesidad de que haya en el país seguridad alimentaria, y en este punto cada uno expuso cómo lograrlo. Hablaron de subir los aranceles de importación, aumentar la producción nacional, de la necesidad de incrementar las exportaciones e iniciar un proceso de industrialización en el país.



También mencionaron la necesidad de generar empresa, del desarrollo y la tecnificación del campo y de lograr un crecimiento económico alto. En este punto se dio una de las desavenencias cuando Petro habló de “proteger”, subiendo los aranceles de importación, la producción de alimentos en Colombia.



Esto generó un réplica de Gaviria, quien le dijo que con proteccionismo no se logra aumentar la producción. “Usted acaba de proponer un aumento de los aranceles a la comida y eso llevará a un aumento del precio de los alimentos en un momento de pobreza y de hambre en el país, eso es irresponsable”, le dijo Gaviria a Petro.

Ingrid Betancourt a Gustavo Petro: este no es el momento de ofrecerle a Colombia recetas de la era Sovietica". Foto: EL TIEMPO

Tras esto volvieron a hablar de corrupción como uno de los grandes problemas por solucionar en el país. Ingrid dijo que la escalera hay que limpiarla desde arriba pues no se puede tomar ninguna decisión mientras a la casa de Nariño llegue gente corrupta, lleguen las maquinarias corruptas y las platas corruptas.



Enseguida vino el tema de seguridad, que incluía si estaban dispuestos o no a abrir negociaciones con el Eln.

Seguridad

Zuluaga dijo que sí negociaría con el Eln, pero con algunas condiciones, como que liberen a todos los menores que tienen secuestrados y dejen de cometer actos terroristas.



Romero dijo que la seguridad va de la mano de la política criminal y en ese sentido señaló que hay que hacer un diálogo con los elenos, pero con condiciones y defensa de la democracia. De acuerdo con Hernández, él le plantearía al Eln que firme el mismo compromiso que hizo el pasado gobierno con las Farc, pero que le pondría una especie de otrosí.



(Siga leyendo: Francia Márquez envía mensaje a Eln, paramilitares y disidencias)



Gaviria dijo que no podemos seguir matándonos y, en ese camino, Francia Márquez se declaró partidaria de hacer la paz, pero no solo con el Eln, sino con los grupos ilegales que operan en el país. “Creo que el compromiso es silenciar los fusiles porque nuestro pueblo no aguanta más”, agregó.



Betancourt dijo: “Para bailar un tango se necesitan dos y no he visto al Eln con ganas de bailar el tango”.



Según Petro, las disidencias son el efecto de hacer trizas el acuerdo de paz. Para él, una forma de acabar la insurgencia en el corto plazo es iniciar un proceso de diálogo judicial, no político, para desmantelar el narcotráfico.



Gutiérrez dijo que es necesario cumplir los acuerdos de paz y enfatizó en que cualquier negociación con el Eln no se puede dar bajo las mismas circunstancias con las que se dio la de las Farc pues el país no acepta eso.

Sergio Fajardo durante el cara a cara este martes. Foto: EL TIEMPO

Mientras, Fajardo señaló que el Eln debe demostrar que está dispuesto a construir la paz, pues de lo contrario no habrá posibilidad de negociación.



Galán habló de la necesidad de hacer un pacto para la verdad para que no se digan mentiras en esta campaña, como un buen paso para avanzar en la paz. Pidió no seguir pasando la página.



Y Romero dijo que el temor en el país es que sigan los mismos con las mismas gobernando.



Rodolfo Hernández dijo que si no nos quitamos a los ladrones de encima, esto no se va a salvar.



El cara a cara de ayer, que solo fue el primero, permitió que miles de colombianos empezaran a conocer lo que están planteando los candidatos.