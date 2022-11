En el marco de la votación de la reforma tributaria en el Congreso, el senador Andrés Guerra Hoyos, del partido Centro Democrático, llegó con dos muñecas de trapo. Las llamó "las tías inflación y recesión", porque para él son dos elementos que llegaran si se aprueba la tributaria.



En un video en su cuenta de Twitter comparte su iniciativa, además explica que llegó con las tías "para votar no a la tributaria".



"Llegamos a Bogota, con las tías: Inflación y Recesión saludaron a @petrogustavo

y al congreso, primera vez que vienen a Bogota, primera vez que montan en avión, mañana van a saludar a @RoyBarreras en la plenaria del senado, no a la reforma tributaria. #oposiciondemocratica", se lee en el trino.



Llegamos a Bogota, con las tías: Inflación y Recesión saludaron a @petrogustavo y al congreso, primera vez que vienen a Bogota, primera vez que montan en avión, mañana van a saludar a @RoyBarreras en la plenaria del senado, no a la reforma tributaria. #oposiciondemocratica. pic.twitter.com/CvMG4aziee — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) November 1, 2022

Esta demostración de crítica a la reforma propuesta por el gobierno de Gustavo Petro se une a la de congresistas como David Luna, de Cambio Radical, que llevó galletas de la suerte "porque suerte es lo que se va a necesitar si se aprueba la tributaria" y a la de otros senadores de Centro Democrático que llevaron bolívares venezolanos.



También circula un video en redes sociales en el que se les ve comiendo pudin y comentan entre ellos que "hay que aprovechar porque ya después se va a poner todo más caro".

Hoy en el debate a la reforma tributaria, el Centro Democrático vota NO a una reforma que va a afectar drásticamente la economía de todos los colombianos. pic.twitter.com/lU0vjAKUSF — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 2, 2022

A esta hora se debate en la Cámara de Representantes los puntos que se aprobaran en la tributaria.



