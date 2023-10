Rodrigo Lara se comprometió a bajar el precio del Transmilenio

El candidato a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara asiste este martes 24 de octubre al debate de EL TIEMPO y City TV. A su llegada a las instalaciones esta casa editorial, en el occidente de la capital, aseguró que el domingo 29 de octubre espera la victoria en las urnas.



A este debate también asisten Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Gustavo Bolívar, Jorge Robledo, Diego Molano y el general (r) Jorge Luis Vargas.



Rodrigo Lara habla sobre seguridad en Bogotá

Lara aseguró que en la alcaldía de Claudia López el crimen llega hasta la puerta de las casas, los colegios y los parques y dijo que en su alcaldía los bogotanos vivirán protegidos.

Debate de EL TIEMPO y City Tv. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Explicó que se hará con un ejército de militares y policías retirados que conformarán los frentes de seguridad. A ellos, que conformen los frentes de seguridad, les vamos a quitar el pico y placa".



Además, habrá tecnología para decirle al delincuente: "Mire, delincuente, donde estés, donde te encuentres, cuando salgas de tu casa te voy a ubicar porque ya tengo tu cara o tu placa grabada y te voy a capturar. Esto no es un asunto de tibieza, es de deterimnación".



El candidato aseguró, además, que nunca permitirá que bloqueen la 1.° de mayo durante dos meses, "como pasó en la alcaldía de Claudia López".

Bolívar le pregunta a Lara

Rodrigo Lara y Gustavo Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

En una ronda de preguntas entre candidatos, Gustavo Bolívar le preguntó a Lara, si le parece coherente que Carlos Fernando Galán haya votado por Rodolfo Hernández a la Presidencia en 2022.



Y mencionó si es coherente teniendo en cuenta que los padres de Galán y Lara (Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara) fueron asesinados por combatir las mafias y la corrupción en el país.



"Lo del Nuevo Liberalismo es lamentable. Y me parece lamentable, por eso voté en blanco en esas elecciones y me parece lamentable porque fue una transacción, incluso le pidieron dinero, puestos a Petro y apoyo a la Alcaldía y finalmente se fueron con Rodolfo y por eso he sido tan crítico de lo que ha sucedido con el Nuevo Liberalismo, segunda versión".



A su turno, Lara le recordó a Galán que quedó de segundo en las pasadas elecciones, llegó al Concejo según el Estatuto de Oposición "sin embargo, al igual que Rodolfo Hernández, ya que hablaron de eso, te declaraste en independencia cuando Bogotá más lo necesitaba, cuando necesitaba una voz fuerte para controvertir todos los desaciertos de Claudia".

Debate de Bogotá. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Y agregó: "Pero tú abandonaste tu curul muy rápido, al igual que Bolívar, quien también dejó tirada la curul. ¿No crees que eso es una traición a un mandato, sobre todo por no ejercer oposición? ¿Qué pasaría si eres elegido alcalde? ¿Traicionarías el mandato popular? ¿Dejarías tirada la alcaldía como dejaste tirado el Concejo?



Esta pregunta la hizo Lara porque Galán renunció al Concejo para lanzarse al Senado el año pasado, pero se quemó.

Lara habla de la movilidad en Bogotá

El candidato Lara asegura que va a mejorar el sistema de transporte público en Bogotá, de buses y Transmilenio, porque "es malo y caro".



Aseveró que con los motociclistas, que se han convertido en uno de las principales preocupaciones en la movilidad de la ciudad, hay que dialogar pero, sobre todo, evitar que abusen de ellos.

Ridrigo Lara Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"A un motociclista por cualquier razón, estos agentes de tránsito de azul, a los que voy a poner en cintura, los paran y la regla general es que les inmovilizan la moto. Y ese muchacho o esa señora que usan la moto para trabajar se llevan esa moto para patios, no lo pueden sacar en tres días, les cobran 300.000 pesos esos delincuentes de cuello blanco, corruptos, y les cobran 500.000 pesos de multa. Eso es absolutamente monstruoso, ahí lo que hay es delincuencia de cuello blanco. Y así como la delincuencia en las calles la voy a combatir, esa delincuencia, los negociados, de los politiqueros que están en esas maquinarias tóxicas, las vamos a poner en su lugar y a la gente no le vamos a perseguir ni su carro ni su moto como en esta alcaldía", argumentó.





Además, dijo que no habrá peajes en su alcaldía, como plantean otros candidatos. Dijo que modificarán el pico y placa y habrá hora valle. Además, que se regresa a la regla par e impar.

La ciudadía pregunta: ¿Qué va a hacer usted para que las mujeres nos sintamos más seguras en el transporte público?

Lara aseveró que atiborrará el transporte público de cámaras de reconocimiento facial, "de tal manera que cuando cualquier delincuente de esos, cualquier abusador de atreva a acercarse a una mujer ya queda su carita grabada y donde esté lo vamos a ubicar. Una especie de gran ojo de Dios, que todo lo ve y que en cualquier momento le cae el castigo a ese abusador".



Además, señaló que van a formar a más mujeres policías "porque las mujeres policías son mucho más aptas para recibir y perseguir ese tipo de delito".

Rodrigo Lara. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Lara responde pregunta política

Al candidato Lara se le preguntó que en caso de ser alcalde cómo será su relación con el Gobierno Nacional.



Afirmó que como alcalde se busca solucionar los problemas de la gente, por lo que "uno no puede convertir a Bogotá en un campo de batalla".



Lara dijo que necesita controlar a los delincuentes, construir y ampliar la avenida 1° de mayo para desembotellar a Bosa, modernizar la autopista Sur, hacer la tercera línea del metro, entre otras obras.

"Necesito resolver los problemas de la gente, espero que todos me apoyen como alcalde. ¿Y cómo equilibrar la relación con Petro? Sin tibiezas. Si usted elige un alcalde tibio, usted entenderá que lo somete en par patadas".

Galán le pregunta a Lara

Carlos Fernando Galán le preguntó al candidato Lara que, de ser alcalde, cuál propuesta suya implementaría.



"La de continuar el metro que ha sido uno de sus temas más importantes, estoy en eso en la misma línea, porque yo quiero hacer la tercera, dejar andando la cuarta y la quinta línea del metro", respondió el exsenador.



Posteriormente, Lara le preguntó a Bolívar si el presidente Gustavo Petro está haciendo campaña por él y si la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está favoreciendo a Carlos Fernando Galán.

Otra ronda de preguntas de ciudadanos: ¿Qué va a ser para remediar el problema de los colados en Transmilenio?

Lara aseguró que no justifica que alguien ingrese al sistema de transporte público sin pagar, pero aseveró que este es "muy caro".



Para Lara, 2950 pesos son 60 centavos de Euro lo que, explicó, es lo mismo que paga un habitante de Madrid para viajar en un metro de 300 kilómetros.



"Por otro lado, los alimentadores nunca pasan, entonces la gente opta por tomar un bici taxi, ahí se levan entre 1.500 y 2.000 pesos. Esos son 10.000 pesos al día para que solo una persona se logre desplazar, por eso compran moto. Voy a recudir y bajar considerablemente el pasaje de Transmilenio, aumentar la frecuencia de los alimentadores pero no le voy a cobrar a la gente con los servicios públicos como lo dijo el gobierno de Petro, voy a auditar esos contratos de los operadores", aseveró.