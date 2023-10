Robledo propone TM gratis: 'la idea es que el Distrito pague la mitad del pasaje'

Jorge Enrique Robledo, candidato por el partido Dignidad y Compromiso, participa en el debate definitivo de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá organizado por EL TIEMPO y City TV. A tan solo cinco días de las elecciones regionales, el aspirante presenta las propuestas con las que espera suceder a la alcaldesa Claudia López.



(Además: Debate de EL TIEMPO y City TV: empiezan a llegar los candidatos a la Alcaldía de Bogotá).

¿Robledo apoyará a Bolívar en una hipotética segunda vuelta?



Juan Daniel Oviedo le preguntó a Robledo, en la ronda cara a cara, si pensaba apoyar a Gustavo Bolívar en una hipotética segunda vuelta, a lo que el candidato de Dignidad y Compromiso respondió que no.



“Colombia conoce mis diferencias con el Gobierno y que voté en blanco, entonces yo no me hago la ilusión de que una alcaldía de Bolívar sea una alcaldía que resuelva los problemas de la ciudad. Hay un hecho que lo desautoriza por completo para ser alcalde y es que él es una persona que abandona sus deberes como senador, argumentando que no le alcanza su sueldo de 43 millones de pesos. Eso es ofensivo con las clases populares. Pero después quiere ser alcalde con un sueldo de 21 millones”, dijo, y cuestionó el apoyo del presidente Petro a esa campaña.



(Lea también: Elecciones 2023, en vivo: presidente Petro dice cuánto se pagará por denunciar delitos).​



"Entonces son esas inconsistencias, más las inconsistencias que tiene el respaldo del presidente, inclusive violando la ley, por las que no hay ninguna posibilidad de que apoye a Bolívar en segunda vuelta", agregó.



A Robledo también le preguntaron si votaría por Claudia López si esta se lanzara a la alcaldía, a lo que respondió: "no está en mi programa o mis ideas, creo que la pregunta está algo adelantada". Luego de esto le envió un mensaje a los bogotanos. Dijo que la contienda electoral no está definida y que asegurar eso "es irresponsable".

Ahora es Bolívar el que le pregunta a Robledo

El candidato del Pacto Histórico le preguntó a Robledo por qué votó por Claudia López, a lo que el aspirante respondió que en aquel momento era la persona más viable.



“Indudablemente Claudia ha hecho cosas positivas como las manzanas del cuidado, pero también ha cometido errores como proponer Transmilenio por la séptima, entonces por eso estamos alejados de ese Gobierno”, manifestó.

Respuestas de sí o no



- Construcción del corredor verde: No

- Condones y píldoras anticonceptivas gratis en los colegios distritales: Sí

- Una persona que robe menos de 20.000 pesos debe ir a la cárcel: No

- La Fuerza Pública debe entrar a las universidades cuando haya protestas violentas: No​

- Ha fumado marihuana: Sí

Jorge Robledo junto con Juan Daniel Oviedo y Jorge Luis Vargas en el debate de EL TIEMPO y City TV. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué le preguntan los ciudadanos a Robledo?

Eduardo Blanco, un ciudadano venezolano, le preguntó a Robledo sobre las políticas que implementará para mejorar la vida de los migrantes.



“La Constitución y la ley le garantizan los derechos a los colombianos y a los extranjeros que llegaron legalmente a la ciudad. Eso lo tiene que respetar el alcalde y eso incluye garantías para que accedan a educación y otros programas sociales”, respondió el candidato de Dignidad y Compromiso.



Miguel Roa, otro ciudadano, le preguntó por las medidas que implementaría para mejorar el modelo de salud de la ciudad, a lo que el candidato respondió que es un problema que les sucede a todos, incluso a él. No obstante, aclaró que él no es responsable de las políticas de salud a nivel nacional que inciden sobre Bogotá.

Robledo habla de sus propuestas de movilidad



Uno de los temas más comentados de la noche fue el asunto de la movilidad. La intervención del candidato se enfocó en la cultura ciudadana y en los mal parqueados, uno de los males que día a día se ve en las calles bogotanas.



“Además de que la autoridad ejerza e imponga sanciones, mi programa se compromete a que va a haber campañas de cultura ciudadana, a hacer que en Bogotá cumpla las normas del tráfico, no puede ser que haya gente que crea que tiene el derecho de parquear en cualquier parte y afectar a otros ciudadanos”, puntualizó.



Luego de que Jorge Luis Vargas señaló que la propuesta de Trasnmilenio gratis "es politiquera", Robledo dijo que su idea es que Bogotá pague la mitad del pasaje y que la Nación pague la mitad restante.

Jorge Robledo dice que la cultura ciudadana es clave para mejorar la movilidad. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué dice sobre la seguridad?

"Vamos a enfrentar a los delincuentes de verdad, no es con cuentos, no es con tecnología solamente. Es con más policía en Bogotá, más pie de fuerza y la tiene que poner el Gobierno nacional", dijo el candidato sobre el tema de la seguridad en la capital, primer asunto del debate.



Asimismo, señaló que Bogotá no puede seguir aportándole a la Nación sin recibir apoyo por parte del Gobierno en términos de seguridad.



(Le puede interesar: Bogotá: estos son los planes de gobierno de los 9 candidatos a la Alcaldía).



"Al mismo tiempo vamos a hacer un esfuerzo para mejorar la actitud de la policía en el cumplimiento de sus funciones. Vamos a librar una gran batalla barrio por barrio, haciendo esfuerzos para que los jóvenes no terminen en manos de los delincuentes", agregó.



Frente a las propuestas de Bolívar, Robledo planteó que si bien es necesario combatir la pobreza, también hay que meterle "policía y firmeza" al tema. En ese sentido, propone que los agentes que estén en labores de oficinas salgan a las calles.

