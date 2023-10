Debate de EL TIEMPO y City TV: Diego Molano: 'Bolívar miente sobre el Metro'

En buena parte del debate, Diego Molano, candidato por Salvación Nacional a la alcaldía de Bogotá, tuvo dos temas reiterativos: sus cuestionamientos a Gustavo Bolívar y su defensa a la megacárcel que propone para la capital. Desde su primera intervención habló de la intención de construir este proyecto para recluir a los que están esperando su condena.



En su primer turno en la palabra, Molano habló de su estrategia de seguridad para frenar el homicidio. Este reconoció que la tasa de homicidio ha bajado durante el gobierno de Claudia López y ha llegado a números de un solo dígito, sin embargo, cuestionó que ahora la mayoría de casos que se reportan son por disputas de criminales y sicariato.



"Es una política criminal desastrosa", fue la crítica de Molano a la alcaldesa Claudia López. "Hay que generar condiciones para que no concilien con los criminales", añadió Molano, que insistió que debe buscarse la creación de mega cárceles para el control del crimen. Asimismo, habló de un escuadrón coordinado entre las distintas instancias para garantizar a lucha contra el crimen.

El candidato Diego Molano. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

En su segunda intervención, Molano se fue lanza en ristre en contra de Gustavo Bolívar y lo llamó el candidato del presidente Gustavo Petro. En ese mismo sentido lo vinculó con la primera línea y aseguró que en vez de ayudar a esta, buscaría mandar a 'mega cárceles' a los jóvenes que incurran en acciones vandálicas.



En la dinámica de preguntarle al candidato que tenía a su derecha, Carlos Fernando Galán cuestionó a Molano por su propuesta de construir una megacárcel en Bogotá cuando esta, por ley, solo podría ser para sindicados y no condenados. Molano aseveró que aún así se necesita. "El grave problema de Bogotá es que hay impunidad. De 100 personas capturadas, 83 quedan en la calle", dijo el candidato de derechas.

Foto panorámica del Debate de EL TIEMPO y City TV. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Molano aseguró que estas megacárceles se necesitan debido a que "los sindicados pueden demorarse seis años en ser condenado". Según el aspirante, esta infraestructura debe ser administrada por empresas de seguridad privada e incluso deberían servir como espacios de trabajo o rehabilitación a los sindicados.



Durante la mayoría del debate, Molano cuestionó a Gustavo Bolívar. En uno de los espacios de discusión sacó fotos del candidato firmando su compromiso de que no iba a modificar el trazado del metro y al mismo tiempo mostró vallas de su campaña que prometen el metro subterráneo. El aspirante de derechas calificó al candidato del Pacto Histórico de mentir.



Esa tendencia la continuó cuando se le preguntó de si podía trabajar de la mano con Gustavo Bolívar. "Por supuesto que no, tenemos una visión muy diferente de la sociedad y de la vida", fue categórico Molano. Supuestamente, según el aspirante de Salvación Nacional, sus posiciones son diametralmente distintas, "No puedo cohonestar con una organización que premia a los criminales", fue la crítica tanto a Bolívar como al gobierno de Gustavo Petro.



Esa senda la mantuvo cuando fue cuestionado sobre su sentir por no haber sido avalado por su antiguo partido, el Centro Democrático. Este dijo que no le preocupaba las acciones de la colectividad sino el Pacto Histórico. En esa línea cuestionó la posición de dicha alianzas de izquierda frente a la prensa, usando como ejemplo el decreto sobre las elecciones, que fue cuestionado por la Flip debido a que tendría restricciones a la libertad de prensa que van en contra de la Constitución.





A la pregunta de la ciudadanía sobre cómo haría para frenar la inseguridad en contra de los motociclistas. Molano comenzó este espacio destacando que cerca de 600.000 bogotanos son usuarios de motos. Luego pasó a decir que su propuesta para la seguridad de estos es que se hagan CAI móviles para atender de forma inmediata acciones en contra de los motociclistas.



"Tenemos garantizar que las vías están en buen estado", dijo el candidato, que aseveró que los huecos son aprovechados por los delincuentes para atracar a los que se movilizan en estos medios de transporte. Por último afirmó que van a poner en cintura a la "Secretaría de Movilidad", pues cuestionó la tendencia de inmovilizar estos vehículos.



En temas de movilidad también habló de su intención de formalizar los bicitaxis. Su propuesta pasaría por establecer tres modalidades: una alimentadora de Transmilenio, otra para movilizarse en las localidades y una última para el turismo. Todas ellas, de acuerdo con Molano, serían financiadas por el Distrito.



Molano también habló de otras estrategias de seguridad que se enfocan en los "niños de 0 a 5 años'. Esto incluye garantizar la nutrición. Asimismo habló de no permitir en ningún espacio público el consumo de marihuana. Otra de las propuestas que anunció fue la construcción de una veterinaria del distrito.

Preguntas de sí o no

Corredor verde: No-Lo calificó de esperpento.



Condones y píldoras anticonceptivas gratis en colegios distritales: Sí-Hizo la salvedad de que las familias deben formar a los menores de edad en "valores".



Mandar a la cárcel a quien robe algo con valor menor a 20.000 pesos: Sí- Dijo que deja un margen para que las personas roben sin consecuencias. ​