En el debate de este miércoles de EL TIEMPO y W Radio, que reunió a cuatro candidatos de la coalición Equipo por Colombia, se tocó un tema primordial en la agenda pública: la seguridad.



En particular se habló de los hechos de inseguridad en Bogotá y, sobre todo, las confrontaciones entre la Fuerza Pública y algunos vándalos durante las jornadas de manifestaciones tanto de 2020 como de este 2021.

Enrique Peñalosa, a la pregunta sobre si desmontaría el Esmad, dijo que no -de hecho, todos los candidatos concordaron en que no lo harían e incluso hablaron de fortalecerlo o cuanto menos no debilitarlo mediante reformas-. Para este argumento habló de algunos ataques contra la Fuerza Pública ocurridos en el marco de algunas jornadas de manifestaciones.



Peñalosa habló, por ejemplo, de lo ocurrido con unos policías que, según dijo, casi fueron quemados dentro de un CAI al cual le prendieron llamas.

Enrique Peñalosa

"Hay que entender qué es el Esmad. El Esmad precisamente es una fuerza de policía altamente entrenada con armas no letales para no ir a causar muertes o heridas graves", señaló el candidato.



"El Esmad, con esos trajes especiales, reciben toda clase de agresiones, de ataques incluso con bombas Molotov", añadió.



¿Qué pasaría si no estuviera el Esmad? Acorde con sus argumentos recientemente dichos, Peñalosa aseguró: "Si no estuviera el Esmad lo que habría es una policía con armas letales".



"Y eso sí que sería dramático", enfatizó.



Cerró su intervención sobre esta Fuerza Pública, la cual suele estar como mecanismo de respuesta frente a diversos hechos en las manifestaciones u otros acontecimientos en Bogotá que puedan representar un delito o un peligro para la ciudadanía, concluyendo que no la desmontaría.

"Es ridículo querer desmontar el Esmad (...) precisamente es una policía creada para no causar muertes ni heridas letales (...) Ahora bien, podemos mejorar el Esmad y revisar qué armas utilizan", concluyó.

También, conforme siguió su intervención en materia de seguridad, dijo que, desde su óptica, "aquí se piensa que ser estricto con el cumplimiento de la ley es autoritarismo (...) todos (refiriéndose a sus compañeros de debate) estamos respaldando la seguridad, pero de ninguna manera estamos proponiendo nada distinto a cumplir la ley".



"Si la ley no se cumple, los que ganan son los matones", cerró.

🔴 Ante la pregunta sobre un posible desmonte del Esmad, Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) expresó esto en el #DebatePorColombia ► https://t.co/6znrfRdIOy pic.twitter.com/I4ybgC8uPq — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 16, 2021

Lo que dejó el debate

En la noche de este miércoles, los cuatro candidatos de la coalición Equipo por Colombia compartieron sus propuestas en materia de economía, pobreza y seguridad.



Muchos enfocaron sus respuestas en torno a las consecuencias de la pandemia en 'el bolsillo' de los colombianos, además de los robos y la denuncia de inseguridad en diversas zonas urbanas y rurales del país.



También se tocó un tema coyuntural: el informe de la ONU sobre los fallecimientos ocurridos durante las jornadas de movilizaciones de septiembre de 2020.

Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Juan Carlos Echeverry.

En términos generales, los candidatos dijeron que apoyaban y protegían la protesta social, sin embargo, en ninguna movilización son válidas acciones como los bloqueos y los desmanes.

Los candidatos debatieron en torno a la economía, la seguridad, la pobreza y otros temas sociales. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

"Una cosa es la protesta y otra es el vandalismo", dijo Enrique Peñalosa. Federico Gutiérrez acotó que la Fuerza Pública requiere respaldo, sin embargo, los policías que violen los derechos humanos "deben ser sancionados".

EL TIEMPO