Luego de que surgieran versiones sobre el regreso de Laura Sarabia al gobierno de Gustavo Petro, pero en esta ocasión como jefe del Departamento de Prosperidad Social (DPS), las reacciones políticas desde el Congreso no se hicieron esperar.



La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, fue una de las primeras congresistas en cuestionar un posible anuncio en ese sentido.



La jefatura de gabinete está en vacancia desde el escándalo Benedetti-Sarabia y sus funciones han sido ejercidas por Carlos Ramón González, director del Dapre.



"Laura Sarabia, después de que pusieron polígrafos, de que no se sabe cuánta plata en efectivo fue que le robaron, pues ahora dicen que entraría en prosperidad social", dijo la senadora del Centro Democrático.

¡Mejor dicho de mal en peor!



Cielo Rusinque, después del gran fracaso de la entrega de los subsidios, pasaría a ser jefe de gabinete.



Y Laura Sarabia, después de que pusieron polígrafos, de que no se sabe cuánta plata en efectivo fue que le robaron, pues ahora dicen que… pic.twitter.com/jf0430Kft7 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 28, 2023

Hay que recordar que en la actualidad el DPS está liderado por Cielo Rusinque, quien, ante la llegada de Sarabia, pasaría a ser jefa de gabinete. Cercanos a Rusinque dieron como un hecho la salida de esta de la entidad y su llegada a la Casa de Nariño.



"Cielo Rusinque, después del gran fracaso de la entrega de los subsidios, pasaría a ser jefe de gabinete", agregó la congresista.



Por el momento, no hay una confirmación oficial de los cambios que se vendrían en el gobierno. De un lado, el equipo de prensa de la Casa de Nariño definió como "rumores" la información de que Sarabia regresaba y de que Rusinque pasaba a asumir uno de los cargos más cercanos al presidente Petro.



Por otro lado, cercanos al mandatario han calificado como probable los cambios mencionados. Es más, desde la semana pasada, cercanos al jefe de Estado confirmaron que había sobre la mesa una propuesta para que Laura Sarabia retornara.

REDACCIÓN POLÍTICA

