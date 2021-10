De la Calle rectifica a Duque por afirmación sobre Powell

Humberto de la Calle Lombana rectificó al gobierno de Colombia sobre el papel del recientemente fallecido exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, en la creación de la Carta Democrática Interamericana.



“Su incidencia fue muy escasa. Yo diría que nula”, dijo.



De la Calle hizo las precisiones en dos misivas. En la primera dirigida al presidente Iván Duque le dice que hace la aclaración “con respeto, sin ánimo pugnaz”. En una segunda carta dirigida a Guillermo Fernández de Soto, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, le reitera que su precisión busca “defender algo que es patrimonio de Latinoamérica y de Colombia” y subraya: “No he buscado desmerecer al señor Powell”.



La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001, precisamente el día en el que ocurrieron una serie de cuatro ataques terroristas suicidas cometidos en los Estados Unidos por el grupo terrorista militante Al Qaeda.



El mecanismo, aprobado en una sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima (Perú), es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática de la región.

Respuesta a la sorpresiva reacción del embajador @GFernandezdeSot sobre el papel de Powell en el trámite de la Carta Democrática Interamericana pic.twitter.com/UGLundMihE — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) October 19, 2021

El exvicepresidente y jefe negociador del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc rectificó así una afirmación dada por Duque, frente al fallecido exsecretario de Defensa y general del Ejército de los Estados Unidos, Colin Powell.



A través de un comunicado, Humberto de la Calle le aseguró al primer mandatario que, dentro de los méritos de Powell, quien lideró el estado mayor de las fuerzas armadas norteamericanas y el cual murió a causa de complicaciones derivadas del covid-19, no se encontraba el haber sido promotor de la Carta Democrática Interamericana.



“El promotor inicial fue el gobierno de Javier Pérez Cuéllar, Acto seguido, Colombia tomó la bandera. La participación de él fue insignificante. Es claro que la delegación norteamericana ayudó, pero de manera poco determinante. La Carta fue un exitoso empeño latinoamericano”, indicó de la Calle.



De la Calle, quien ahora forma parte de la Coalición de la Esperanza, un movimiento político que recorre el país para presentarse como opción a las elecciones presidenciales de 2022, recordó que fue el encargado de presidir dos ciclos de las negociaciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el mandato de Andrés Pastrana y Guillermo Fernández, las cuales que finalizaron el Lima.

Colin Powell, exsecretario de Estado de EE. UU. Foto: Dennis Brack. Bloomberg

Recordó que fue desde la capital de Perú donde se aprobó de manera inmediata la Carta Democrática Interamericana con el propósito que Powell pudiera viajar a los Estados Unidos, luego que se presentara el atentado contra las Torres Gemelas.



“No veo para qué minimizar un logro de la región, y en particular, de la delegación de Colombia. Para exaltar la memoria de Powell no es necesario regalar victorias que corresponden al Estado colombiano”, dijo.



Esta rectificación fue compartida luego que el primer mandatario, quien se encuentra adelantando una visita diplomática en Brasil, compartiera un mensaje en el que lamentaba el fallecimiento de Colin Powell y reconociera sus aportes a Colombia.



“Lamentamos la partida del exsecretario de Estados Unidos, Colin Powell; un gran amigo y aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, los grupos armados, un defensor de los valores democráticos en la región y promotor de la carta democrática interamericana”, señaló el primer mandatario.



Ante esto, Fernández de Soto consideró lo contrario. Por eso, De la Calle escribió un segundo mensaje dirigido a él. En donde da detalles precisos del encuentro en Lima.

Y le dice que no entiende por qué quiere cambiar la historia. “Imagino que para congraciarse con el gobierno norteamericano en medio de las actuales relaciones bilaterales nada fáciles”.



Y finalmente, le dice: “Su afirmación de mi memoria está obnubilada por una campaña política, es simplemente un insulto, señor”.

