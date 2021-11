De La Calle invita a construir una lista única del centro para el Congreso

El exjefe del equipo negociador de paz, Humberto de la Calle, se encuentra muy sumergido en la política últimamente, después de haber trasmitido una "enorme preocupación" por lo que está ocurriendo en Colombia, tras su llegada de España.



De hecho, ha dicho que este tipo de situaciones en la política colombiana son lo que lo han motivado a presentar su nombre para el Congreso de la República en 2022. Todo indica que De la Calle encabezaría la lista al Senado de la Coalición de la Esperanza -conformada por partidos políticos como Dignidad, de Jorge Robledo, posiblemente la Alianza Verde y el partido Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt -.

Este 11 de noviembre le agradeció a Sergio Fajardo su invitación para encabezar esta lista única que presentarían. "He venido trabajando como obrero en la idea de consolidar un liderazgo colectivo ajeno a las recientes ferocidades y a las desviaciones emocionales que afectan la política nacional", indicó en un comunicado.



También hizo una invitación a distintos actores del 'centro' para "enfrentar la difícil tarea que nos reclama el país, asumiendo el compromiso inalienable de construir una única lista que represente el centro en el Congreso".



Por eso exhortó al Nuevo Liberalismo (incluyendo a los Galán dentro de él), a los miembros del Partido Verde (con Carlos Amaya como candidato), a Ingrid Betancourt y a otros lideres de centro a unirse a ese propósito común. "Es el momento de la unión, Colombia necesita que nos comprometamos con un modo de gobernar más colectivo y democrático", afirmó.



Agradezco el llamado que me hacen @sergio_fajardo y la @CoaliEsperanza y convoco a los líderes de centro a enfrentar el reto que nos reclama el país: construir una única lista de centro al Congreso. ¡Los convoco a comprometerse con esa difícil y urgente tarea! pic.twitter.com/j7cxXdGqMC — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 11, 2021

"Hago parte de la fuerza disponible de la Coalición y como tal, en un escenario de esa

naturaleza, me pondría manos a la obra en la tarea de construir no una lista, sino una fuerza, una bancada que ayude a consolidar el cambio. La fuerza tranquila de la democracia genuina", concluyó en su comunicado.



De hecho, en dialogo con 'Caracol Radio' indicó estar "listo" para encabezar esa lista única del Senado. "En mi mente y proyecto de vida no ha estado el Congreso, pero hay momento que hay que hacer el oficio que toca. Estoy listo para ponerme la pantaloneta", comentó.



De La Calle compara 'la farsa de

Este jueves tras el partido de Colombia comparó lo que llamó "la farsa de Neymar" con la campaña electoral en el país previa a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.



"La bufonada, la alharaca y la farsa de Neymar lo habilitan para ingresar a la campaña electoral en Colombia", escribió en su cuenta de Twitter.



La bufonada, la alharaca y la farsa de Neymar lo habilitan para ingresar a la campaña electoral en Colombia — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 12, 2021

