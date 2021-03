De la Calle muestra su emoción tras vacunarse contra el coronavirus

El excandidato presidencial Humberto de la Calle, quien se vacunó contra el coronavirus el pasado domingo, compartió un video en su cuenta de Twitter en donde habló de su experiencia con la vacuna e invitó a la ciudadanía a seguir cuidándose y a vacunarse para cobatir el virus.

(También: 'Me veo en segunda vuelta para 2022': Robledo)



"Ayer les conté que me había puesto la vacuna, la vacuna china. Me llamó mi médica de cabecera, que es una profesional estupenda y me dijo que por favor insistiera, primero, en que hay que vacunarse. Yo me vacuné con la china, no sentí dolor, de tal manera que a vacunarse, que es la manera de combatir este terrible virus", expresó de la Calle.



El liberal también hizo un llamado al cuidado ahora que se avecina Semana Santa y se teme que se desate un tercer pico en el país. "A cuidarse en Semana Santa. Hay que dejar los abrazos y las fiestas para después cuando este virus se vaya y nos abandone", afirmó de la Calle.



(Además: ‘Esta no debió ser ocasión para el linchamiento’: Paloma Valencia)

"En todo caso, mucho cuidado. La lucha política va a seguir y va a ser muy dura, pero la vacuna puede ser un punto de encuentro de los colombianos. Mejor dicho, la vida bien vale un chuzón", finalizó de la Calle, invitando a vacunarse contra el coronavirus.



De la Calle pertenece al grupo de mayores de 70 años, quienes se encuentran incluidos en la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación.

ELTIEMPO.COM

