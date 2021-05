De la Calle confiesa de qué se arrepiente en medio de aspiración 2018

El exnegociador del acuerdo de paz y aspirante presidencial Humberto de la Calle se unió este jueves al reto que lanzó el concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán para que los políticos y empresarios se arrepientan de hechos de su carrera política y que de manera directa o indirecta han contribuido a la crisis actual del país.



En un video, De la Calle reflexionó sobre situaciones de su niñez, sobre las relaciones de pareja y su decisión de aspirar a la Presidencia en 2018.



“Me arrepiento de haber tenido cauchera en mi barrio, Campo Hermoso, para matar pajaritos y también de haber disfrutado las corridas de toro para ver sufrir a un animal. Me arrepiento de eso”, empezó De la Calle en su 'mea culpa'.



Tras ello se refirió a la pérdida “sensibilidad que tenía frente a los demás”. “Desapareció y me volví un burguesito en mi profesión, pensando que el éxito era ganar plata y conseguir carros, bienes que hoy veo que son superfluos. El virus me ayudó porque he simplificado mi vida”, expresó.



Luego de decir que ha cambiado, pues ahora sí cree que "la lucha por la equidad de género es un elemento esencial de una sociedad más abierta y más incluyente", y que se arrepiente de haber pensado, en el pasado, que los homosexuales eran “o unos depravados o unos enfermos”, habló sobre la aspiración presidencial en 2018, donde se enfrentó al actual presidente Iván Duque; a Germán Vargas Lleras; a Sergio Fajardo y Gustavo Petro.



“Me fui para La Habana (…) En medio de las discusiones yo dije, con toda sinceridad, ‘no voy a ser candidato’. Eso les llegó a muchas personas y generó un marco de credibilidad”, advirtió en el video.



Y remató: “Después, reconozco, ante la arremetida y el peligro de perder lo logrado, lancé una candidatura presidencial. Me equivoqué en haber creído erróneamente que eso rescataba el acuerdo. Al contrario, muchas personas terminaron alejándose más de él porque concluyeron que yo había politizado el acuerdo sin necesidad”.

Debemos hablar con la primera línea, sin agredirnos. Y también los empresarios y otros políticos. Debemos evitar la lucha de clases e insistir en el diálogo para generar cambios concretos y permanentes #ElRetoDelMeaCulpa (2/2) pic.twitter.com/eaVJiSyRBb — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 28, 2021

Finalmente, dice que se arrepiente de no haber alcanzado un acuerdo de paz antes.



"No más odio", sentenció.



