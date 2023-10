'De aquí al fin de semana habrá bastante desinformación en redes': José Peñarredonda

José Luis Peñarredonda es investigador, periodista del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y fue parte del equipo coordinador de la investigación llamada "Mercenarios digitales", la cual reveló los trucos con los que consultores de comunicación en América Latina implementan acciones coordinadas para manipular el voto de los ciudadanos a partir de la desinformación y las noticias falsas.



(Le puede interesar: Elecciones 2023: ¿está desatada la campaña negra en redes sociales?)

A escasos días para salir a las urnas a definir las próximas autoridades territoriales del país, Peñarredonda atiende a EL TIEMPO para explicar lo que podría haber detrás de las campañas sucias de las que algunos candidatos alegan ser víctimas en estas contiendas, especialmente por la manipulación de audios a partir de la inteligencia artificial.



Dice que esta herramienta introduce un nuevo problema al espectro de la desinformación en redes: no deja rastros que permitan determinar con certeza que fue usada.



Por otro lado, de cara a la jornada electoral del domingo, advierte por el posible movimiento de noticias falsas en redes y asegura "esto se va a poner álgido sobre todo si hay segunda vuelta en Bogotá y esta es entre opuestos ideológicos".



Asimismo, ofrece unas recomendaciones puntuales para evitar el engaño en redes.

¿Cuáles son las principales tendencias de desinformación que ha observado en redes sociales durante este periodo electoral?

Lo que ha sido nuevo es la inteligencia artificial, con algunos candidatos que los habrían falsificado, aunque eso es imposible verificar. Puede ser que sea cierto que los falsificaron o bien puede ser que ellos lo estén diciendo sin que sea cierto o que estén mal informados. No se sabe. Pero ya el uso de la inteligencia artificial para desinformar se volvió todo un tema y un miedo más.

Facebook Twitter Linkedin

En muchos negocios se utilizan los chatbots para facilitar procesos operativos. Foto: iStock

¿Por qué es preocupante?

Lo que pasa por la inteligencia artificial es que acaba con la posibilidad de verificar las cosas. En este momento no hay forma de saber que un audio ha sido generado por inteligencia artificial con certeza. Muchas veces no queda bien y levanta sospechas, pero si queda bien no hay forma de verificarlo. Genera evidencias muy realistas de cosas que no pasaron. Por ejemplo, en fotos, no hay todavía un estándar en el que los metadatos de la foto digan que es una foto creada con IA.

¿Qué hay detrás de estas campañas sucias que denuncian candidatos? Usted fue miembro de una investigación llamada 'mercenarios digitales', que está muy relacionada con esto...

Nosotros llamamos mercenarios digitales a esta industria de la manipulación digital en América Latina que trabaja de la mano con los consultores políticos y que busca manipular la conversación digital. Uno de sus campos de acción más fértiles son las elecciones y son parte del arsenal de los políticos para ganarlas. Así como los consultores políticos contratan gente experta en televisión y fotografía, contratan por debajo de cuerda, de maneras que no sean fáciles de rastrear, a personas que se dedican a hacer estas campañas sucias.



Ahí están lo que llaman acá los bodegueros. Lo que me han dicho las fuentes es que antes era una industria mucho más ideológica, es decir, los bodegueros de derecha solo trabajan con candidatos de derecha y viceversa con la izquierda, pero ahora es un todos contra todos.

¿Cuáles son sus objetivos?

Ayudan como a cambiar el sitio de las noticias, acallar una crítica o hacer un ataque. Cosas muy tácticas dentro de la campaña el momento. Son parte de las herramientas que tienen para cambiar la conversación pública sobre el candidato.

Facebook Twitter Linkedin

Simulacro nacional de escrutinio. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Ganan elecciones?

Nadie sabe exactamente qué es lo que define el voto de una persona, por lo que es difícil saber. Lo que sí es cierto es que a los candidatos les recomiendan tener estos servicios porque les sirven para defenderse. No creo que todos hagan caso, pero uno sí ve que hay bastantes partidos donde esto sí opera a sus servicios.

¿Qué papel cumplen los asesores políticos aquí?

Ninguno te va a decir de frente que compró bodegas. Pero algunos sí lo hacen. Lo que hacen es contestar todos los mensajes, mantener la comunicación con la bodega, les dan instrucciones, les dicen qué hacer, dan una línea estratégica y las bodegas son las que operan. Hay asesores que dicen que eso no sirve y que no están de acuerdo por razones éticas y otros que sí lo hacen y lo niegan.

¿En qué ciudades del país ha visto funcionar esto especialmente de cara a los comicios?

Hemos visto muchas cuentas in autenticas y muchas operaciones sobretodo en Medellín. Se ha gastado mucha pauta allá, más que en Bogotá. En Santa Marta también hemos visto un caso en el suplantaron al Espectador para decir falsamente que otro candidato opositor a Caicedo lo habían inhabilitado.

¿Hay algún patrón común?

Un patrón común es que en las ciudades donde hay mayor polarización es donde hay más probabilidad de que se estén presentando estas dinámicas de propaganda política sucia orquesta en redes.

¿Ha sido peor que en otras elecciones?

No me parece que haya estado más intenso que otras veces. El volumen ha sido el esperado, no ha habido un pico gigante. Puede ser porque en Bogotá no estará tan caliente hasta que haya segunda vuelta, pero hasta ahora se han visto cosas que se han visto antes.

¿Qué cree que puede pasar en estos últimos días? ¿Qué podemos esperar?

De aquí al fin de semana va a haber bastante actividad de propaganda en redes y eso incluye campañas de desinformación. Esto se va a poner álgido sobre todo si hay segunda vuelta en Bogotá y esta es entre opuestos ideológicos, allí va a haber muchos más motivos para que comiencen a ver movimientos de compañía sucia, esperemos que no, pero puede ser.

Facebook Twitter Linkedin

Debate candidatos a la alcaldía de Bogotá. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

¿Qué consejos se le pueden dar a los ciudadanos para que esquiven esto?

Yo diría tres cosas: primero intentar verificar siempre de los canales oficiales de los candidatos y estar pendientes de los medios de comunicación y verificadores de información. Lo segundo es sobre todo tener la cabeza fría porque muchas veces pasa que cuando uno sirve como vector de desinformación es porque la desinformación que uno ve está de acuerdo con lo que uno siente y cree y suele compartirla. Lo tercero es tener mucho escepticismo de lo que dicen en redes sociales. Yo siempre digo una cosa: en redes todo es mentira hasta que se demuestre lo contrario.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA