Polémica por certificado de inglés de cónsul de Colombia en Orlando

A través de su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara por la Lista de la Decencia, David Racero, aseguró que le solicitó una investigación disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación contra el Director de Talento Humano de la Cancillería; el exministro de Relaciones Exteriores, y actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la cónsul de Colombia en Orlando, Claudia Bustamante.

En la red social, asegura que "pese a no contar con ningún tipo de experiencia en diplomacia, y ni siquiera contar con título profesional, el Canciller @CarlosHolmesTru

le dio el cargo, en retribución a la labor desempeñada como twittera y coordinadora de la bodega uribista que hace pocas semanas se conoció".



(Le puede interesar: Uribe pide que interlocutora de diálogo con Ñeñe Hernández dé la cara)



El congresista señala que no es válida su certificación de bachiller pues no presentó una Acta de Grado debidamente autenticada o su diploma de bachiller.



Adicionalmente, Racero advierte que "para probar el conocimiento del idioma del lugar en el que desarrollaría sus labores, la señora Bustamante acudió a una certificación en notaría, en la que ella misma declaró el nivel de dominio del inglés que posee, declarando que habla inglés "tipo B1"".



Según se observa en la fotografía publicada por Racero, la certificación es de la Notaría única del círculo de El Retiro, ubicada en el Antioquia, fechada del 22 de abril de 2019.



(Lea también: ¿Cómo están los tres colombianos que tienen coronavirus?)



"Desde hace más de 20 años leo, hablo y escribo el idioma inglés tipo B2. Que lo estudié en un instituto que ya no existe denominado 'INLINGUA', el cual se encontraba ubicado en el municipio de Medellín, Antioquia", se observa en la fotografía publicada por el congresista.

En el siguiente hilo les contaré las razones por las que he solicitado a la @PGN_COL, investigación disciplinaria al Director de Talento Humano de @CancilleriaCol, al ex Ministro de Relaciones Exteriores @CarlosHolmesTru y a la Cónsul de Colombia en Orlando, Claudia Bustamante. — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) March 5, 2020

Lo estudié en un instituto que ya no existe denominado 'INLINGUA' FACEBOOK

TWITTER

El senador dice que esto no se debió aceptar un documento diferente al que señala la "resolución del Ministerio de Educación 12730 de 2017, (que) definió las pruebas aplicables a quienes pretendan certificar su nivel de dominio lingüístico en una lengua extranjera en Colombia".

5. Para probar el conocimiento del idioma del lugar en el que desarrollaría sus labores, la señora Bustamante acudió a una certificación en notaría, en la que ella misma declaró el nivel de dominio del inglés que posee, declarando que habla inglés "tipo B1" 🤔 pic.twitter.com/EDZItvPoa9 — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) March 5, 2020

Claudia María Bustamante Ceballos fue nombrada como Consejera de Relaciones Exteriores con funciones de Cónsul General en el Consulado General de Colombia en Orlando, Florida, Estados Unidos y, según el decreto 1598 del 4 de septiembre de 2019, firmado por el presidente Iván Duque, también ejerce como Jefa de Oficina Consular.



POLÍTICA