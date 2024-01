'El Pacto Histórico se une o se hunde': David Racero sobre llamado del presidente Petro

El representante a la Cámara David Racero, una de las principales voces del Pacto Histórico, habló con EL TIEMPO sobre el llamado del presidente Gustavo Petro para que la coalición se una de cara a las elecciones del 2026 y así buscar la victoria.



Además, es optimista sobre lo que viene para las reformas sociales del Gobierno que actualmente tramita el Congreso de la República.



(Además: ¿Por qué los partidos políticos de Colombia recibirán menos plata del Estado este año?)

Este será un semestre decisivo para las reformas sociales, pues la de salud y pensional están en su segunda legislatura, por lo que tienen los tiempos en contra. ¿Cómo ve usted el ambiente?



Siendo reformas estructurales, no cosméticas, y a eso fue lo que vinimos y le estamos respondiendo al país en lo que prometimos en campaña, por su puesto las discusiones son largas, extensas y profundas. Creo que lo avanzado en la reforma de la salud en la Cámara de Representantes da muestra de ello, en el tiempo en que se demoró. Soy optimista en el sentido de que creo que es una minoría muy pequeña en el país la que no quiere cambio, la que quiere que las cosas sigan como están.

Facebook Twitter Linkedin

David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Prensa David Racero

¿Y entonces?



Lo que se busca en la discusión en el momento de la aprobación de leyes, es llegar a los acuerdos de cómo podrían ser esas reformas. Creo que hacia allá vamos y, por su puesto, con los cambios que haya que dar en el Congreso. Ningún proyecto de ley que ha entrado desde el Gobierno ha salido tal como se radicó. Soy optimista y creo que vamos a avanzar. La gente necesita un nuevo sistema pensional. Tenemos un sistema de pensiones que no pensiona y que la mayoría del presupuesto se queda es en la intermediación de los fondos privados, pero no pensiona. En eso el país va a avanzar en la discusión y lo sacaremos adelante.



(Lea: ‘No podemos entrar en una campaña dos años antes de las elecciones’: David Luna)

Si con la reforma de la salud se demoraron 11 meses en la Cámara, ¿si alcanzará el tiempo en el Senado? ¿Cómo hacer para que el debate no se dilate tanto?



Por lo general, la discusión en Cámara son más largas. Eso es por obvias razones y es que allí somos casi el doble de los miembros del Senado. Quedó demostrado desde el año pasado cómo un bloque de la oposición no daba el debate con argumentos y hubo saboteo en el Congreso y se dijeron mentiras a la opinión pública. Eso ha degradado un poco el debate. Esperemos a ver cómo se retoma este semestre que es más corto pero creo, también, que toda la discusión en Cámara dejó muy claro cuáles son los puntos de debate. Para mí, la más complicada de las tres reformas es la de la salud.

Facebook Twitter Linkedin

Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

¿Por qué?



(Otra noticia recomendada: ¿Presidente Petro participa en política por llamado al Pacto para que sea un partido?)



Por el conflicto de los intereses económicos que estaban detrás. Eso no es un secreto. Es un campo que maneja entre 80, 90 billones de pesos al año. Evidentemente, la discusión se iba a generar como se generó porque iba a tocar muchas fibras e intereses.

Ya avanza en Cámara la reforma laboral. ¿Qué esperar de esta iniciativa?



Se ha votado alrededor del 30 por ciento y lo que más se ha avanzando es en el tema de los derechos individuales, algo tan básico como recuperar horas nocturnas, dominicales. Eso es muy interesante porque hace parte de un debate de la teoría económica que impulsamos desde el Gobierno, que el justo pago a los trabajadores va a repercutir positivamente en la economía. No lo que nos han dicho durante décadas, que hay que castigar al trabajador para hacer crecer la economía.

Facebook Twitter Linkedin

Último momento: la Reforma Laboral 2.0 ya fue radicada en el Congreso Foto: MinTrabajo

¿Y los derechos colectivas?



Ahí está la discusión, que tienen que ver con el fortalecimiento de la actividad sindical, entre otros. Tal vez es donde va a haber más discusión. Por eso, creo que Cámara de Representantes se sacará adelante la reforma laboral este semestre. Pasará, seguramente con algunos ajustes.



(Siga leyendo: 'Vamos a regresar a la dirección única': Lemos sobre el futuro del partido de 'la U')

¿Qué reflexión hace usted sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos?



Facebook Twitter Linkedin

David Racero. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Esperemos el desenlace final. Todavía hay mensajes por parte del Gobierno sobre la posibilidad de recuperarlos. Igual es lamentable. Por lo que ha podido trabajar con el Presidente de tiempo atrás sé muy bien lo que significan estos espacios deportivos o culturales, son una vitrina internacional, permiten dar a conocer más a Colombia. Me parece lamentable y, por su puesto, ya miraremos las responsabilidades políticas de lo ocurrido.

Varios sectores ya se están moviendo de cara al 2026 y el mismo presidente pidió al Pacto Histórico unirse como un solo partido para ganar las próximas presidenciales, tema que usted ha insistido durante más de año y medio. ¿Cómo recibió el mensaje del Presidente?



Lo venimos planteando desde el año pasado, pero el año pasado no era el momento indicado. Estaba atravesado por una coyuntura electoral, imposible plantear una discusión organizativa interna. El Pacto se une o se hunde. Y algunos, por su puesto, tenemos toda la claridad de que este proyecto político no puede ser flor de un día y nos tenemos que ir preparando para el 2026 en términos de organización y de apuesta política. Eso implica una madurez de los partidos políticos que conforman la coalición, una forma de unidad en la cual se respeten las tendencias y las diferencias pero con una posibilidad de ir a elecciones de 2026 con una sola personería. No se plantea más por el deseo sino por la necesidad.

¿Por qué lo dice?



Todos saben muy bien que la ley no nos permite volver a hacer una coalición como la que tenemos actualmente. Pero más allá del tema legal, sí es la perspectiva política. El escenario político ha cambiado. Una cosa es cuando éramos partidos de izquierda de oposición, pequeños, con liderazgos marginales. Hoy no, hoy somos una fuerza política amplia que tiene un proyecto de país, que se está materializando en este momento del Gobierno y eso es lo que tenemos que reivindicar en el 2026. Los cambios no se dan de la noche a la mañana y este proyecto que se ha pensado para las próximas generaciones y no solamente para las próximas elecciones tiene que restructurarse para poderle cumplir al país.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, durante el debate de este miércoles de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué viene entonces?



Tienen que surgir los nuevos liderazgos del proceso de unificación del Pacto Histórico, que tiene que hacerse con la ciudadanía. Esa es la discusión que nos tenemos que dar este año y bueno, que cada partido se lo plantee internamente y que tengamos la madurez para poderlo tramitar.

¿Cómo lograr eso?



Para unificarnos como partido se requieren tres elementos. El primero, que haya una identidad de programa y ese es el punto de mayor convergencia porque el programa nos lo define justamente la agenda que estamos materializando hoy en Colombia. El que no se sienta identificado ya con eso, de entrada sale. Segundo, la posibilidad de generar mecanismos internos de toma de decisiones y dirección donde haya una efectiva representación de los diferentes movimientos, que internamente la correlación de fuerzas dentro del partido único representa las diferentes tendencias. En eso hay que ser muy creativos para poder hacer esa representación. Ya estamos preparando borradores para la discusión. Y, tercero, poder establecer unas reglas muy claras en torno a las corporaciones públicas, si acudimos a las listas cerradas conformadas con procesos previos de consultas con democracia para la escogencia del orden de esos candidatos o plantear la necesidad de listas abiertas. Tenemos este año para hacer la discusión de manera tranquila.

Facebook Twitter Linkedin

La bancada del Pacto Histórico en la rueda de prensa de este miércoles 31 de mayo. Foto: Pacto Histórico

¿No le hace daño al país que el presidente Gustavo Petro esté pensando ya en las elecciones del 2026, cuando todavía le quedan dos años y medio de gobierno?



Creo que es paralelo y complementario. El Gobierno se dedica a ejecutar y creo que este va a ser el año de consolidación de la agenda. Pero paralelamente el programa político debe de andar. No es prematuro, como queremos dar la discusión es mejor plantearla desde ya para que no tengamos afanes. Eso sí, no hablamos ni de candidaturas presidenciales ni de candidaturas al Congreso. No vamos a caer en la discusión de que la campaña presidencial ya arrancó. Nos vamos a concentrar este año en consolidar el Gobierno y el partido.

¿Qué balance hace de lo que va del Gobierno en temas del programa del cambio?



Sí ha habido muchos avances. El Presidente explicaba recientemente cómo en el Pacífico se ha reducido en un 30 por ciento la desnutrición infantil. Hay una apuesta social que ya va en marcha. Ya se empezó a implementar la renta ciudadana de manera más universal, se ha avanzando en educación pública con gratuidad. Se ha venido adelantando toda la apuesta de acueductos y de agua para esas regiones donde en pleno siglo XXI no tienen agua potable ni tienen acueducto ni llave para lavar, bañarse, tener agua limpia. El avance se ha venido consolidando. Creo que hace falta mayor apuesta de comunicación del Gobierno para dar a conocer esos logros. El cambio no se da de un día para otro. Así como hubo un voto de confianza cuando se eligió el programa en el 2022, también tiene que haber un voto de confianza para darle tiempo a la agenda de cambio que se está adelantando.

¿Qué viene este año?



Este año es el año de la consolidación. Sí creo que todos los ministros van a presentar más resultados, van a ejecutar más, la apuesta de economía popular, por ejemplo, que también es una bandera enorme. Todo eso se va a consolidar. Mal que bien, los buenos datos que hemos tenido de la economía tienen que ver con esa apuesta de gobierno. Hay que mostrar más los logros. Sí es cierto, también, que tenemos que ser muy asertivos con la comunicación. Tenemos que generar mejores mecanismos de comunicación para dar a conocer lo que se está avanzando y contrarrestar tantas fake news y mentiras.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com