Luego de que fuentes de este diario confirmaran que los militares encapuchados que intimidaron a civiles en Tierralta (Córdoba) serían integrantes del Ejército Nacional, el senador David Luna rechazó estos actos y pidió que se adelante pronto una investigación.



"Es una vergüenza que hombres del ejército se hayan disfrazado de disidencias para intimidar a la población en Tierralta Córdoba. La Fuerza Pública está haciendo un gran esfuerzo para defender a la sociedad civil, es una lastima que unos pocos manchen el nombre de la institución de esta manera. Solicito que con rigor se adelanten las investigaciones para conocer de dónde y por qué vino la orden", comentó a través de su red social X.

Fuentes militares le confirmaron a EL TIEMPO que los hombres armados serían militares adscritos a la brigada XI del Ejército.



Información que fue ampliada por el Ejército Nacional, que emitió un comunicado que entre otros puntos afirmó: "Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional".



En esa línea el comandante de las Fuerzas Militares aseguró que el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, viajó a la zona, y que de comprobarse que fueron militares los responsables, habrá sanciones en todo nivel y que la institución castrense apoya la 'paz total', del gobierno del presidente Gustavo Petro.



El ministro de Defensa Iván Velásquez se pronunció sobre la denuncia y dijo que "lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares", dijo el jefe de la cartera de Defensa en su publicación.

Se conoció por videos compartidos en redes sociales en los cuales se ve a hombres armados, con camuflados militares, camiseta negra y gorras, y cubriendo sus rostros, intimidando a civiles entre los que habían niños y bebés, e incluso se ve a esos hombres apuntar sus armas contra las personas.



Los campesinos les preguntan: "¿Por qué no dan la cara?, ¿por qué no dicen 'somos tal persona'?". Los hombres armados no les responden y les apuntan con sus armas.



Cuando una mujer insiste en preguntarles por qué no se identificaban, uno de ellos le responde: "¿Por qué quiere que nos identifiquemos?", acto seguido, el uniformado sacó una pistola y parece cargarla para apuntar a la mujer e intimidarla.

REDACCIÓN EL TIEMPO