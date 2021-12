El exministro y excongresista David Luna fue elegido por Cambio Radical para ser el número 1 de su lista al Senado.



Le puede interesar: Duque: Con la Fuerza Pública y la Policía no se hace politiquería



En su diálogo con EL TIEMPO, habló sobre lo que espera realizar, sobre las prioridades que él ve para el país, sobre su apoyo a la implementación del proceso de paz y dijo que la polarización es tal vez el principal problema nacional.​

Por qué lo escogieron a usted cabeza de lista?

​

Colombia atraviesa un momento crítico en el que se hacen cada día más importantes la experiencia, los resultados y, adicionalmente, resolverle los problemas a la gente. Yo tengo una hoja de vida en la que queda demostrado con resultados que soy capaz de ejecutar y de resolver los problemas a los ciudadanos. Cambio Radical es un partido que ha tomado decisiones importantes, se opuso a la reforma tributaria, se opuso a la modificación de la ley de garantías, defendió la paz, y de alguna manera tenemos la capacidad de demostrar con resultados que es posible cambiarle la vida a la gente.



¿Cuál es su compromiso al estar en esta lista?



Uno, ser el cambio dentro de Cambio Radical, demostrar con contundencia que somos capaces de devolverle la dignidad a la política y que queremos que la política rinda cuentas, que construya sobre lo construido, que entendamos que el único jefe es el ciudadano, a quien no solo le debemos respeto sino reconocimiento. Dos, este es un partido que ha demostrado ser capaz de ejecutar y de hacerlo de manera correcta, y tres, generar transformaciones.



¿Cómo cuáles transformaciones?

​

Por ejemplo, Colombia tiene que entender que si no se monta al bus de la transformación digital, lo deja y ahí perdemos una oportunidad. Además, necesitamos luchar frontalmente contra el cambio climático. A esto debemos sumar que la inseguridad nos está acechando y que requerimos de una ley para sancionar la reincidencia. Es necesario aumentar los presupuestos de educación y de cultura y deporte. Y, por último, es la política de la calle, en la que nosotros salimos hablar con la gente, contestamos el teléfono, no cambiamos la oficina de sitio. Somos personas que hemos dedicado toda la vida esto y por eso vamos a seguir haciéndolo de esta forma.



¿Cambio Radical no tiene candidato presidencial, qué están pensando?



El partido no ha tomado decisión sobre quién será su candidato. Muy seguramente lo vamos a hacer en el futuro, antes de la consulta. Germán Vargas ha recibido solicitud de aval de diferentes personas, pero Cambio tiene que tomar la determinación de su merced a un candidato que no polarice, de su nación candidato que construya, a alguien que signifique la forma de ser la política y un candidato que busque consensos. Necesitamos una sociedad que de alguna manera resuelva esos problemas entre unos líderes políticos que muchas veces ni conocen y les incumbe y que venimos cargando todos de manera dramática. Hay que buscar soluciones y eso es lo que quiere buscar cambio.



¿Desde su punto de vista, cuáles son los principales problemas del país?

​

El primero y el más complejo, evidentemente político, la polarización, porque eso nos está llevando a que prácticamente las familias no se pueden sentar en la misma mesa a comer o a desayunar.



También puede leer: Este ha sido el incremento real del salario mínimo en los últimos años

Voy a señalar una sola cosa en cada departamento: me comprometo con lo que soy capaz de cumplir FACEBOOK

TWITTER

¿Y eso cómo se resuelve?

​

Con personas moderadas, que sepan reconocer los aciertos del otro y, que adicionalmente, construyan consensos.



Volvamos a los problemas del país...

​

Otro problema que también es complejo es el que tiene relación con la reconciliación pues salimos de un proceso de paz. Tomemos la determinación de pasar la página y de construir sobre esos temas. Tres, evidentemente hay un problema de seguridad muy complejo, sobre todo un problema en seguridad urbano, que debe ser enfrentado con estrategias de seguridad, con mucha tecnología y con leyes que castiguen la reincidencia. Y cuarto, hay un tema que para nosotros es fundamental que es la dignidad para poder desarrollar el trabajo.



¿Qué quiere decir eso?

​

Que es fundamental que el ciudadano tenga derecho a elegir cómo trabajar y de esa manera el Estado lo pueda proteger. Le pongo un ejemplo, los contratos de prestación de servicios en el Estado, son, literalmente un yugo para los ciudadanos y por qué, porque no hay unas reglas claras. Queremos llegar a plantear una reforma sobre ese particular.



¿Qué nos puede decir de su fórmula de la Cámara?

​

Es el mejor representante que tiene Colombia, José Daniel López, quien ha demostrado ser una persona seria, una persona con propuestas y adicionalmente con resultados. En tres años ha sido elegido tres veces como el mejor representante a la Cámara y por eso en Bogotá hacemos una fórmula muy importante.



¿Eso significa que usted se va a entrar en su campaña fundamentalmente en Bogotá?



Bogotá, por supuesto, que es nuestra plaza, es donde hemos hecho política durante los últimos 25 años, es la ciudad que conocemos, que entendemos. Aunque ya recorrí varios departamentos del país y la idea de seguir recorriendo otros para visitarlos todos.



¿Y qué va a plantear usted en esos recorridos?



Voy a señalar una sola cosa en cada departamento: me comprometo con lo que soy capaz de cumplir, quiero representar determinados sectores que hoy tengan necesidad de vocerìas, personas que defiendan intereses de la ciudadanía, no de unos particulares.



¿Ya tiene previsto que temas va a apoyar en el Congreso?

​

Soy defensor del proceso de paz y en la necesidad de reconciliar el país, soy defensor del derecho que tiene el ciudadano de escoger en que moverse, en qué movilizarse, cómo desarrollar su actividad utilizando la tecnología para facilitar la vida de los ciudadanos. Creo que un congresista, cualquiera que sea, debe comprometerse con proteger la seguridad de los ciudadanos en la ciudades. Y obviamente vamos a trabajar muy duro para lograr temas tan importantes como el demostrar que hay unas inequidades en el mundo laboral en este momento y necesitamos resolverlas.



Le puede interesar: Así va la intención de voto para las consultas internas de las coaliciones