El senador de Cambio Radical, David Luna, habló con EL TIEMPO sobre el paso de ese partido a la oposición. Dijo que una de las razones de esta decisión fue que el Gobierno no les dio la posibilidad de conversación y que les cerraron las puertas para opinar.



En relación con el proyecto de la ley de sometimiento a bandas criminales, que se radicó este miércoles, aseguró: "Creemos que debe haber una ley de sometimiento, pero con estrictas condiciones y sin que estos grupos, al margen de la ley, crean que van a tener beneficios políticos".



También se refirió a lo que viene para la colectividad y las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre.



(Además: Petro: su defensa a la ley de sometimiento frente a advertencias de Fiscalía)



Recientemente Cambio Radical informó que se declaraba partido de oposición. ¿Por qué?

En estos momentos de crisis que estamos viviendo es fundamental fortalecer el sistema de frenos y contrapesos. Eso significa que cuando uno gana las elecciones gobierna, pero cuando las pierde, controla. Cambio Radical perdió las elecciones y lo que le corresponde es hacer oposición, no daño. ¿Para qué? Para acompañar los proyectos que sean positivos para el país, pero también, con argumentos, oponerse a los que consideramos pueden ser negativos o dañinos.



En ese sentido, el partido dio la oportunidad al Gobierno de tener construcción, diálogo, y por eso estábamos en la independencia. Sin embargo, siempre se nos cerraron las puertas a opinar, como en la reforma tributaria, en varias oportunidades le hicimos planteamientos al ministro de Hacienda que no fueron atendidos, y en la reforma a la ley de orden público lo propio, y lamentablemente nada nunca es muy bien tomado por el Gobierno.



Por eso, recientemente tomamos la determinación de pasar a la oposición para ejercerla, en el entendido de lo que dijo el presidente Petro en su discurso de posesión, con el ánimo de construir, pero también con la contundencia de enfrentar momentos de crisis como los que estamos viviendo. No queremos ni vamos a ser cómplices del fracaso que está por verse.



(Le puede interesar: Tras amenazas de disidentes a firmantes, comisión del Gobierno viajará a Mesetas)

Facebook Twitter Linkedin

David Luna, senador por Cambio Radical. Foto: Prensa Senado

¿Se podría decir que la independencia no les gustó?

La independencia es una figura que permite el estatuto de la oposición y de esa forma poder, por lo menos, tener diálogo con el Gobierno. Desde hace más de cinco meses llevamos con una citación de un debate a control político para que el ministro de Defensa le explique al país por qué la fuerza pública está atada de manos, de pies, para actuar. No ha sido agendado básicamente porque el Gobierno ha hecho todo lo posible para evitarlo. En ese sentido, hay que ejercer los derechos que tiene el estatuto de la oposición para que podamos avanzar en el ejercicio del control.



La independencia es una figura que permitía convertir y controvertir, pero también que permitía acompañar y proponer. Lastimosamente pues el Gobierno no ha dado la posibilidad de conversación, es más, conversa más con los partidos en oposición que con el partido en independencia. Por eso tomamos esta decisión.

Entonces, ¿qué va a cambiar al ser partido de oposición?

Lo primero, exigir que se cumplan y se atiendan los derechos que consagra el estatuto de la oposición, que nos agenden en los debates de control político, comenzando el que tenemos citado para el ministro de Defensa, la situación de seguridad de las ciudades es crítica, lo que está pasando en el territorio es dramático, la lucha constante entre los grupos al margen de la ley es insostenible y pareciera que la fuerza pública no puede actuar. El ministro nos debe decir si es una orden suya la de no actuar.



En segundo lugar, que nuestros proyectos de ley se tramiten y para eso el estatuto de la oposición consagra poder construir órdenes del día donde haya injerencia en lo que hace referencia a ese agendamiento.



En tercer lugar, hacer oposición, no daño. Acá hay capacidad de sumar cuando es importante avanzar en temas de país, pero no de tolerar ni permitir retrocesos. En la reforma a la salud, por ejemplo, regresar 30 años al corrupto, al ineficiente Seguro Social, es una grandísima equivocación, como es una equivocación dramática entregarles los recursos de la salud a los políticos locales, por eso hicimos un proyecto de ley estatutaria de contrapropuesta, con el ánimo de construir que en la independencia nada de eso fue atendido.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Vargas Lleras y la bancada del Partido de Cambio Radical presentaron un nuevo proyecto de Reforma a la Salud ante el Congreso de la República. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Los conservadores y el partido de 'la U' llegaron a un acuerdo con el gobierno Petro sobre la reforma de la salud. ¿Quiere decir que ese proyecto ya pasa como está?

Ojalá no se repita la historia de la reforma tributaria, donde en su momento dijeron que habían hecho unos acuerdos y terminaron aprobando una reforma dramática para el país, que tiene la inflación disparada, los precios de los alimentos y de la canasta familiar están inalcanzables. Eso tiene un origen de decisiones equivocadas.



Esperamos que en esta reforma a la salud haya posibilidad de diálogo y de crítica para que no se tomen decisiones equivocadas. Nosotros hemos presentado un proyecto y si algunas de las cosas, que entre otros coinciden, son aceptadas, pues valdría la pena avanzar, pero si la tónica es "yo tengo mi aplanadora gubernamental y lo demás me importa poco", pues no habrá posibilidad de gestar y acompañar esa reforma que hicimos. Nosotros nos oponemos, pero también proponemos con el ánimo de construir.



(También lea: Médica cubana le responde a Francia Márquez: 'Médicos son esclavos del régimen')

Nosotros nos oponemos, pero también proponemos con el ánimo de construir FACEBOOK

TWITTER

¿Qué esperan de su contrarreforma de la salud? ¿Cómo se tramitarán dos al tiempo?

Reformas a la salud hay varias radicadas: la del Gobierno nacional, la de otros partidos políticos y la nuestra. Lo que se procede en el Reglamento del Congreso es unificar la totalidad de los proyectos, nombrar ponentes de cada uno de los partidos, incluyendo a los de la oposición, y tratar de gestar unos textos que permitan que unas ideas como otras se tengan en cuenta.



En temas de reforma a la salud, nosotros tenemos unas líneas rojas muy complejas: no regresar al Seguro Social, que hace 30 años todos se pusieron de acuerdo para liquidar; no entregarles la plata a los políticos locales para evitar que a usted lo tengan que atender siempre y cuando vote por el de turno; no acabar con el sistema de auditoria que permite hacerle control a las EPS que no son, digamos, santas.



(Puede leer: ¿Logrará Petro aprobar la reforma de la salud tras apoyo de Gaviria a acuerdo?)



Tenemos cosas en común, nosotros también queremos meter en cintura a las EPS, que lleguen a los territorios más alejados, se le necesita pagar mejor a médicos, enfermeras, auxiliares. Pero construyendo, no imponiendo. Esto no se trata de un tema de ideología porque el gobierno del presidente Petro al parecer durará solamente 4 años y la reforma a la salud va a durar los próximos 30, y cuando los problemas se empiecen a dar ya no estará el Presidente que tramitó esa reforma y existirá ausencia de responsabilidad política.



Lo de la reforma a la salud merece que todos los colombianos se pellizquen y entiendan que están jugando con su sostenibilidad y su salud.

Facebook Twitter Linkedin

Presentación del proyecto de reforma a la salud por ministra Corcho, Petro y vicepresidenta. Foto: Prensa David Racero

Ahora hablaba de grupos al margen de la ley, justamente este miércoles se radicó el proyecto de la ley de sometimiento, con la que se permitirá que estructuras criminales se alto impacto se sometan a la justicia. Incluso ustedes se reunieron con el fiscal Francisco Barbosa...

Quiero resumir esa reunión con cuatro puntos. Primero, no es solo un proyecto del sometimiento a la justicia, sino también el de descongestión judicial. Son muy delicados porque se puede terminar premiando a narcotraficantes que durante la década de los 90 llenaron de sangre este país.



El narcotráfico hay que enfrentarlo y pensar en alternativas como es la sustitución voluntaria, la posibilidad de lograr acciones para que existan otras formas de subsistencia, sobre todo en el campo, pero eso no quiere decir que haya que tramitar esto a las carreras. Por eso, el mensaje es pedirle al Gobierno Nacional retirar los mensajes de urgencia, o sea que estos proyectos no se tramiten en dos debates sino en cuatro.



En segundo lugar, el proyecto de descongestión judicial, en su artículo octavo contempla que los narcotraficantes no tendrán pena, pueden ser condenados, pero las penas puede ser suspendidas de manera inmediata, motivo por el cual recuperarían su libertad. No estamos de acuerdo con esa tesis.



En tercer lugar, nos parece que es muy complejo que el concierto para delinquir agravado va a tener un indulto a través de lo que los abogados llaman un principio de oportunidad.



El tema del dinero, es decir, ‘yo delinco confieso y me puedo quedar con dos millones de dólares’, pues no. Se tiene que pensar primero en las víctimas, que deben ser reparadas antes de cualquier decisión. Y la última, dice el Fiscal que hay 217 tipos penales que podrían quedar destipificados, o sea que habría una excarcelación.Nosotros desde Cambio Radical no estamos con el narcotráfico ni mucho menos estamos para protegerlo. Creemos que debe haber una ley de sometimiento, pero con estrictas condiciones y sin que estos grupos, al margen de la ley, crean que van a tener beneficios políticos.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior, Alfonso Prada y y el ministro de Justicia, Néstor Osuna Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Ya que habla de grupos al margen de la ley, ¿cómo ve el anuncio de hacer un segundo proceso de paz con el 'Estado Mayor Central'?

Yo creo que evidentemente el diálogo es la mejor herramienta para acabar con la guerra en Colombia, para lograr reconciliación. Nosotros estuvimos de acuerdo con el proceso de paz con las Farc. Creemos que con Eln hay que avanzar en un diálogo, sin poner duda el modelo económico y mucho menos el político. Pero nosotros no estamos de acuerdo a ninguna circunstancia que ‘Iván Márquez’ y a la nueva Marquetalia, que incumplieron el acuerdo de paz, se les dé una nueva oportunidad. Tampoco estamos de acuerdo con que el ‘clan del Golfo’ diga ahora que es un movimiento político. Ellos son narcotraficantes, viven del narco y nosotros creemos que acá es indispensable señalar con claridad qué responsabilidad deben tener, si se quieren someter a la justicia, bienvenidos, pero la justicia tiene unas reglas, y estas deben ser claras.

¿La llegada de Aida Merlano al país puede afectar a su partido? Esto teniendo en cuenta la relación con los Char y que analistas han dicho que su deportación fue una jugada para afectarlos a propósito de las regionales...



La justicia tiene que primar y la verdad tiene que salir a la luz pública. La justicia debe actuar con respecto a lo que considere pertinente y referente a las actuaciones de la excongresista, quien tenga la responsabilidad que pague por ella. Acá no puede haber tibios momentos. Así como queremos la verdad de Aida Merlano, la queremos en el caso de Nicolás Petro. No puede haber impunidad bajo ninguna circunstancia, la justicia no es para los de ruana, la justicia es para todos.

Y respecto a las elecciones regionales, ¿se podría decir que el cambio a la oposición es una estrategia de cara a estos comicios?

Vamos a participar en las elecciones regionales, a plantearle a la ciudadanía que Cambio Radical es un partido coherente, que defiende el libre mercado, la institucionalidad y la fuerza pública. Es un partido que está convencido que a la juventud verdaderamente hay que darle oportunidades.



Estamos convencidos de que la política hay que hacerla para construir y no para destruir. Nosotros no nos basamos en el pesimismo sino en proyectos y en propuestas claras, que la ciudadanía pueda estar o no estar de acuerdo, pero la experiencia lo ha demostrado y tenemos la capacidad de hacer. Cambio Radical sí lo hace y va a ir a las elecciones regionales a participar activamente para ser una opción de poder y sobre todo, de contrapeso al Gobierno nacional.

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA