El senador David Luna cree que la reforma de la salud saldrá aprobada de la Comisión Séptima. Que la oposición de los partidos ha sido medio “pantomima” y que, por el contrario, el Presidente está fortaleciendo la coalición del Congreso, amenazando a las colectividades con quitarles sus cuotas.



¿Cree usted que, con las dudas expresadas por los partidos, lo que se definirá mañana es que se acaba la coalición de gobierno en el Congreso?



No creo que sea el fin, todo lo contrario. Creo que Petro está desarrollando una estrategia para fortalecerla y los partidos están cayendo en el engaño.



¿Cómo es eso?



Por un lado, los amenaza diciéndoles que les va a botar a sus cuotas burocráticas; los mantiene en remojo para que le voten la reforma de la salud y luego los usa para que le voten el siguiente proyecto. Es exactamente lo mismo a lo que Petro hizo en Bogotá como alcalde.



Es que pedirles la renuncia a los viceministros de los partidos que no apoyan la reforma porque sus sugerencias no han sido incorporadas, no solo es una manera de castigarlos, sino que revela mucha mermelada…



Es increíble que este sea el gobierno del cambio. Que se eligió prometiendo que iba a cambiar las mañas politiqueras de comprar el Congreso. No solo no las cambió, sino que las intensificó. Petro va a pasar a la historia como el Presidente que más mermelada repartió.



¿No será que el mensaje es: o ustedes votan conmigo y entonces gobiernan, o no votan conmigo, pero entonces tampoco gobiernan?



Están conmigo o están contra mí. Esa es la estrategia. Y por eso la reforma de la salud se convierte en un punto de honor. A él no le importa la salud de los colombianos, sino demostrar que tiene el poder en el Congreso para sacar su reforma como se le antoje. Apuesto a que pasará en la Comisión Séptima de Cámara, dejando en evidencia que lo que había con los partidos de ‘la U’, Conservador y Liberal era una pantomima. Y para otras reformas va a repetir el mismo show. Sabe que de hoy en adelante negociará con el congresista puntual, y no con el partido.



¿No cree que los liberales se mantengan un poco más firmes?

Esperaría que votaran negativo, pero el viernes renunció el representante liberal a la vocería, advirtiendo que él está con Petro y no con el Partido Liberal.



Pero Cambio Radical sigue firme frente a la discusión de la reforma…



Nosotros presentamos ponencia negativa a toda la reforma en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y una propuesta alternativa de ley estatutaria para hacer los cambios que sí necesita el sistema de salud, porque consideramos que aprobar la del Gobierno sería retroceder 30 años en el tiempo al antiguo Seguro Social, corrupto e ineficiente.

¿Cree que lo que hay oculto tras esta reforma es un proyecto político regional de largo alcance?



Es lo más preocupante de todo. Que a través de esta reforma quieren estructurar todo un sistema político, entregándoles la plata de la salud directamente a los políticos locales y usando los giros de estos mismos recursos para apretar a quienes no les están funcionando. La salud de los ciudadanos dependerá de por quién se vote.



¿Cree que si no puede sacar adelante esta reforma, al ministro Prada le costará la cabeza?



Al presidente Petro no le gusta hacer equipo y menos tener coequiperos. Los ministros, al fin y al cabo, son simples fusibles. A ninguno defenderá o respaldará. Inclusive a la ministra Corcho podría despacharla apenas termine su tarea de destruir su propia coalición.



Me deja sorprendida. ¿Entonces usted cree que lo de los partidos Conservador, ‘la U’ y Liberal es, según sus propias palabras, una pantomima?



Es una pantomima. Terminarán aprobando la reforma en la Comisión Séptima, nacerá de ese debate un engendro que terminará afectando a los pacientes, porque claramente lo que buscan es ganar un pulso político. Y eso lo ha demostrado el presidente Petro cuando señala que quien no está de acuerdo con él, pues está en contra de la sociedad y de sus derechos, lo cual es absurdo. Por eso llama al discurso del balcón, por eso llama a las constantes marchas y por eso llama, inclusive, a sugerir cerrar el Congreso, lo cual pues ya es el exabrupto mayor.



¿Cuándo llamó a cerrar el Congreso?



El día del discurso del balcón, dijo que si el Congreso no aprobaba las reformas, seguramente no debería seguir existiendo… Petro sigue de candidato, al país le urge el Petro estadista, no el Petro activista. Todo lo quieren solucionar por las malas, con vías de hecho, convocando a marchas, amenazando al Congreso, con el espejo retrovisor en la mano y con discursos en el balcón. Petro está mostrando su lado autoritario y en eso debemos estar todos enfocados para poner freno de mano.

Pasemos a otro tema que es bastante preocupante: la seguridad y defensa del país. ¿Usted qué opinó del espectáculo del Presidente y su ministro condecorando a los pobres policías que fueron torturados, sometidos a vejámenes y que terminaron secuestrados y a quienes, a pesar de pedir auxilio, los dejaron solos y luego les inventaron que habían sido víctimas de un cerco humanitario?



Ese acto pretendió simplemente maquillar el respaldo que le están brindando a la Fuerza Pública, cuando el Presidente y el ministro de Defensa, con sus decretos de cese del fuego, amarraron las manos y los pies a la Fuerza Pública; y cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. El narcotráfico bañó de sangre a este país y ahora se pretende darles estatus político a los narcotraficantes. Si ellos se quieren entregar, existe la ley de sometimiento, pero claramente lo que buscan es lavar su plata a través de un acuerdo político.



Es muy confusa la actual política de seguridad y defensa…



Hoy no hay política de seguridad y defensa. El ministro Velásquez no ha sabido explicar el concepto de ‘seguridad humana’ ni cómo compagina con una verdadera seguridad ciudadana. No hay timonel ni rumbo. ¿Le doy unas cifras?



Démelas…



Hay 423 órdenes de captura pendientes de materializar en homicidios a reincorporados y defensores de derechos humanos. 79 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre masacres; 9 de estas alertas se materializaron, es decir, 21 masacres se pudieron evitar. Se han denunciado 1.223 extorsiones, 51 secuestros, 55.867 hurtos, 2.022 homicidios en solo lo corrido en el 2023.



¿Y qué opina del desmantelamiento de las fuerzas? Todos los días sacan o sale gente…



Pues claramente esto está generando una afectación muy grande a la confianza y a la moral de las fuerzas. Setenta generales han terminado de ser, digamos, retirados, eso impacta la curva de formación estratégica. Adicionalmente le reducen al Ministerio de Defensa 600.000 millones de pesos en el presupuesto del sector, afectando los gastos recurrentes, como uniformes, mantenimiento, obviamente municiones. Estamos viendo un debilitamiento muy complejo de la Fuerza Pública.



¿Y usted cree que el señor comisionado de Paz sí da el ancho para esta misión de la tal ‘paz total’?



Parece ser más una persona preocupada por resolver los problemas del ‘clan del Golfo’ que los problemas de la sociedad a la que está matando el ‘clan del Golfo’. Soy un defensor de la paz, estoy en un partido que respaldó el proceso de paz, que se opuso a las objeciones a la JEP del gobierno Duque, que apoyó la Ley de Orden Público y que denunció los micos que querían meterle. Este es un partido que no está de acuerdo con dar segundas oportunidades a quienes le fallaron al país y al acuerdo de paz, ni con la insistencia del Gobierno de tramitar la ley de sometimiento; ni con darles a los narcotraficantes estatus político. Como lo sugiere el doctor Alfonso Gómez en una de sus columnas, las leyes son para aplicarlas y cumplirlas, no para concertarlas. Se concierta la construcción de la ley, pero no la aplicación. Total: extorsión disparada, secuestro disparado, hurto y homicidios disparados, y reclutamiento de niños disparado.

Usted fue muy protagonista en habernos librado de la posibilidad de que el Gobierno pudiera espiar WhatsApp y la información privada de los colombianos. ¿Cómo fue esa historia?

Gracias a la alerta que hicimos se cayó el artículo que pretendía montar un estado espía. El artículo 113 del PND pretendía que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pudiera solicitar información amplia, exacta, veraz y oportuna a proveedores de servicio de comunicaciones como la televisión, radio o internet. Nos están quitando la libertad de a poco sin que lo sintamos y nos demos cuenta.



¿Estamos totalmente a salvo? Porque veo que lo quieren revivir...

Por ahora. Pero hasta que no termine la discusión del Plan de Desarrollo, no quedo tranquilo, porque sí tengo información de que quieren revivir otros artículos oportunamente negados, como facultades que le otorgaban al Presidente. Los jóvenes no recuerdan el apagón de hace 30 años. Después, Colombia logró construir un sistema que, mal que bien, ha garantizado la seguridad energética. Este año nos espera un fenómeno del Niño, violento, que lamentablemente no tiene al país y al Gobierno preparados, lo cual puede terminar de convertirse en la cereza negativa del pastel.



Empeorado todo por unas facultades que pretendían darle al Presidente, para que las decisiones en el sector fueran más políticas que técnicas. Pero en sus debates, usted alerta sobre la posibilidad de un nuevo apagón...



Hoy el país cuenta con menos reservas, aunque haya más agua en los embalses, pero el Gobierno no tiene un plan para afrontar esta situación. La ministra ha generado, con sus declaraciones, mayor vulneración al sector energético. La demanda de energía está aumentando. Y, obviamente, pues lo que está programado para hacer una subasta puede fracasar porque la gente no quiere invertir. Entonces, regresar 30 años al pasado, a vivir otra crisis, puede ser posible si el Gobierno no se pone las pilas. Por ejemplo, los proyectos de generación de La Guajira, todos tienen atrasos superiores al 50 por ciento. Los proyectos de transmisión de energía de Cundinamarca también tienen atrasos. Hidroituango no está generando lo que se esperaba que generaría. Y, obviamente, si bien es cierto, los embalses tienen más agua, pues también hay mayor consumo… Entonces, este es un tema que vale la pena advertir.



¿Qué opinó del nombramiento, anunciado, del señor Roa, al frente de Ecopetrol?



A mí me sorprende el nombramiento de Ricardo Roa como nuevo presidente de Ecopetrol. La junta directiva siempre se ha caracterizado por nombrar técnicos y expertos en el tema, pero resultaron eligiendo al gerente de una campaña.



¿Y qué opina de la propuesta de que el Banco de la República repare a las víctimas a punta de emisión?



Absurdo. Primero, porque se viola la independencia del banco. Segundo, porque cuando el Presidente estuvo en campaña claramente se comprometió con implementar el acuerdo de paz, y reparar a las víctimas. En ese momento nunca habló del déficit que menciona hoy. Y el Plan de Desarrollo nada dice sobre la necesidad de nuevos recursos para implementar la atención a las víctimas. Como todo es un discurso distractor, Petro todos los días pone la agenda mediática con una noticia más compleja que la del día anterior, para distraer a la opinión pública y para no permitir que nos dediquemos a los temas importantes, como es la incapacidad que tenemos de proteger a los ciudadanos en los territorios, como es la reforma laboral… Una estrategia que está causando un grave daño.



Sobre el persistente aumento del costo de vida, enfrentado a unas cifras muy pesimistas de crecimiento económico, ¿se lo podemos adjudicar todo a los fenómenos internacionales o hay culpa del Gobierno?



Lo advertimos en la discusión de la reforma tributaria, que hoy todo el mundo olvida. Estaba presupuestado, desde hace varios meses, que el país iba a crecer al 1 por ciento, o incluso negativamente, y no tuvieron en cuenta nuestros comentarios. La inflación está disparada, la canasta familiar está disparada, y falta que entren los artículos que les van a poner más impuesto a los alimentos; esos entran seguramente en el mes de agosto, aumentando muy importantemente los precios de la canasta familiar. Un tema muy delicado que evidentemente va a impactar a los ciudadanos. Yo tengo, obviamente, una gran preocupación porque la gasolina sin ningún tipo de control, la leche aumentando su valor… Te doy datos: los precios han subido 21,8 por ciento. La leche ha crecido en un 32 por ciento... Hay un tema internacional, pero, sobre todo, es interno.



Y todo eso sin hablar de la reforma laboral, y la de pensiones, que la tengo como tema para otra oportunidad. Pero, termino la entrevista con una pregunta que me parece clave: ¿usted cree que su jefe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se está reencauchando al punto de recuperar su vocación de candidato presidencial?



Germán Vargas ha asumido una posición muy valiente, muy valerosa, que nosotros, como bancada, agradecemos mucho, porque nos guía en muchos de los temas que diariamente se discuten en el país. Es el jefe natural del partido Cambio Radical y está en la juiciosa tarea de recorrer el país. Tiene todos los conocimientos y condiciones para retomar el rumbo. Hablar hoy de candidaturas presidenciales es muy temprano, pero claramente está activo en su labor de liderazgo y de exponer las ideas, que una gran parte del país comparte.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO