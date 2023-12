Danilo Villafañe, la voz que escuchaban los presidentes en temas de la Sierra Nevada

En la noche de este lunes 25 de diciembre se conoció la noticia del fallecimiento del líder arhuaco y cabildo gobernador Danilo Villafañe al tratar de rescatar a unos menores de edad que fueron arrastrados por la corriente del río Palomino. Distintos sectores artísticos y de la cultura lamentaron su muerte. También lo hizo una importante porción del mundo político.



Y es que Villafañe se había convertido en un referente político en los temas relacionados con la Sierra Nevada de Santa Marta y las tres comunidades indígenas que viven en esta zona. Asimismo, era una voz autorizada en los temas de preservación del medio ambiente, como dejan constancia sus participaciones en distintas ediciones de la COP.



El trabajo social y político de Villafañe comenzó en a finales del siglo XX, 1996, cuando su padre, Adalberto Villafañe, fue asesinado por su liderazgo social para hacer frente a los grupos que veían la Sierra Nevada de Santa Marta como un terreno fértil y lejos de la mano del Estado para el negocio del narcotráfico.

Con 23 años, Danilo Villafañe, que tenía una licenciatura en español, tomó las banderas de su progenitor y comenzó a figurar como una voz representativa de las comunidades arhuaco. Se fue posicionando en los distintos gobiernos desde ese entonces. Uno de los momentos de más notoriedad fue en 2011, cuando se anunció un proyecto hotelero en las zonas de reserva del Parque Tayrona.



Villafañe fue uno de los miembros de las comunidades indígenas de la zona que tomó partido por el proyecto, hecho que lo hizo chocar con otros liderazgos indígenas y que incluso lo llevó a tener posiciones contrarias con la entonces directora de Parques Nacionales, la hoy representante Julia Miranda.



También tuvo un importante papel en el proceso de entrega de la licitación para la administración del Parque Tayrona. Sus postulados supuestamente buscaban mejores condiciones para los pueblos de la zona, aunque varios líderes desconocieron su vocería. Este intentó consolidar su papel político en 2014 al lanzarse por la Alianza Verde al Senado. Sin embargo, no consiguió los votos suficientes.



A pesar de no haber triunfado en la política electoral nacional, Villafañe logró posicionar su voz frente a los pueblos de la Sierra Nevada. Aunque varios líderes indígenas no compartían sus posiciones, este fue reconocido como uno de sus principales voceros, aprovechado su cargo de cabildo gobernador



Era uno de los enlaces con el país político y económico con la Sierra, tanto que algunos lo denominaron el ‘Canciller’. Reconocidos fueron sus intentos de acercar a sector económico con las comunidades de la Sierra.



Asimismo, tomó el papel de referente para distintos presidentes de Colombia. Incluso, en 2021, en plena pandemia del COVID-21, fue uno de los invitados de la delegación colombiana, liderada en ese entonces por Iván Duque, para la COP 26, en Dublín (Escocia).



Precisamente el expresidente fue uno de los que lamentó el fallecimiento. “Lamento el fallecimiento de mi gran amigo, el gobernador del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, Danilo Villafañe. Colombia pierde hoy un gran líder y un luchador por la conservación y preservación del medio ambiente de la Sierra y de nuestro país”, expresó el exmandatario.



El expresidente Álvaro Uribe fue otro de los que se manifestó: “Duele profundamente esta noticia. Danilo era un gran líder, un gran indígena, un gran patriota. Qué vacío deja su partida”.



La actual administración también reconocía la importancia de Villafañe. Fue este uno de los que tramitó la visita del presidente Gustavo Petro dos días antes de su posesión a Nabusimake, capital sagrada de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Era uno de los enlaces desde Bogotá a la Sierra, como lo deja ver el mensaje de condolencias de Laura Sarabia, directora del DPS.



“Hace un par de días había hablado con el gobernador arhuaco Danilo Villafañe para visitar la Sierra Nevada y conversar sobre cómo potenciar su desarrollo y el de la comunidad arhuaca. Lamento profundamente su partida”, dijo una de las funcionarias más cercanas al presidente Petro.