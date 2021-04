Uribismo e izquierda, unidos en críticas a gerente de EPM

Se cuentan con los dedos de la mano los casos de sintonía política entre el uribismo y los sectores de izquierda. El más reciente quedó en evidencia en la mañana de este lunes con la solicitud al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de echar para atrás el nombramiento del nuevo gerente de EPM, Miguel Alejandro Calderón Chatet, envuelto en una enorme polémica.



Las criticas pasan por sus presuntas inconsistencias en su hoja de vida. La empresa, sin embargo, emitió un comunicado en el que lo defiende.



Dice el texto de la compañía que Calderón Chatet, entre otros méritos, obtuvo el título de pregrado de “Maitrise Sciences Economiques” en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV en Francia en 2002.



"El cual fue convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el título de Economista mediante la Resolución No. 18819 de 2013", argumentó.



En 2003, el gerente –agrega el comunicado de la compañía- obtuvo el título de “Magistere Economie et Finance Internationales” en la misma universidad, y el último año de este proceso formativo lo habría cursado en la Universidad de California, EE.UU. en el Education Abroad Program.



EPM también registra que en 2008 Calderón terminó sus estudios en el Extension School de la Universidad de Harvard, en donde obtuvo el título de “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum”, convalidación que se solicitó al MinEducación en 2020.



La compañía considera que estos documentos "son suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones de EPM y Gerente General de EPM, razón por la cual fue nombrado y posesionado en los mismos".



Otra cosa diametralmente distinta se piensa en varios sectores políticos. Jorge Gómez Gallego, parlamentario de Dignidad, se muestra categórico:



"El nuevo gerente de EPM Miguel Alejandro Calderón Chatet está relacionado desde 2011 con al menos 4 sociedades off shore en Panamá. Estas denuncias ameritan que

@QuinteroCalle lo separe del cargo de manera inmediata".



Para este congresista de Dignidad, movimiento que tiene su origen en el Polo Democrático, el nombramiento de Calderón, “es lo peor que le ha pasado a EPM”.



“Aquí no hay manera de decir que no hubo daño, el daño ya se hizo. Las decisiones del señor alcalde son irresponsable. Buscar la persona que buscaron es lo peor que le ha pasado a EPM”.



Por su parte, Simón Molina, concejal del Centro Democrático, CD, ve con inquietud la relación de Calderón con firmas en Panamá.



“Eso no es un delito, aclara, pero en el código de gobierno corporativo y en el acuerdo marco de relacionamiento entre Medellín y EPM establece los temas que pueden generar conflictos de intereses. Algunas de las empresas en Panamá hacen competencia con las actividades de EPM”.



Para este dirigente urbista el mensaje enviado por Quintero al nombrarlo y en el método elegido siembra muchas dudas. “Nos preocupa también todo lo que tiene que ver con la supuesta firma cazatalentos, que dijo que no verificó los requisitos académicos, lo mismo dijo la vicepresidenta de EPM de talento humano”.



A los dos dirigentes políticos les inquieta las dudas que hay sobre el funcionario por la veracidad en el contenido de su hoja de vida.

Vorágine, un portal de periodismo independiente, hizo una detallada investigación de ésta y encontró varias inconsistencias. El medio consultó con las instituciones y según las respuestas obtenidas Chatet no cuenta con el título de economista y especialista de la Universidad de California. Esta información fue revelada luego de realizar las verificaciones ante la institución norteamericana.



Luego de verificar con la oficina de registro de la Universidad de California, ese medio pudo establecer que el gerente no se encuentra entre la base de datos de estudiantes graduado de la institución, informó.



De hecho, según la información otorgada por Anthony Schmid, jefe de la Oficina de Registro, Calderón Chatet habría asistido a la Universidad de California en Santa Bárbara “como parte de un curso de un programa de que no otorga título universitario por el número de clases limitado”.



Dicho esto, “el estudiante no recibió ningún título universitario” declaró Schmid al medio de comunicación.



Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un crítico habitual de la gestión de Quintero, puso en sus redes sociales un comunicado firmado por exmiembros de la junta directiva de EMP en la que dicen que una decisión tras otra ha ido erosionando el robusto gobierno corporativo que tanto constó construir.



POLÍTICA