El encuentro del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el profesor Gilberto Tobón Sanín, una de las figuras más respetadas de la arena política paisa, es un obstáculo en el desafío que ahora tiene el presidente Gustavo Petro: consolidar su proyecto en las elecciones locales de 2023.



(Lea también: Las claves de los 16 acuerdos entre Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador).

En efecto, Petro es la figura política de este año que termina al alcanzar la presidencia de la República como primer líder de izquierda. Además, obtuvo otra victoria en el Congreso jalonando con su imagen la lista del Pacto Histórico.



Ahora empieza la carrera por el poder local. Y en esa ruta, la alcaldía de Medellín es fundamental. La carta de Tobón estaba sobre la mesa para buscar el sucesor de Quintero, un mandatario que en opinión de Petro puede ser, de paso, quien recoja sus banderas para intentar llegar a la Casa de Nariño en 2026.



En el horizonte sin embargo aparecen nubarrones para ambos objetivos. El eco en el Pacto Histórico del encuentro de Tobón con Uribe es un ruido inquietante.



(De interés: Álvaro Uribe apoya decisión de bajar precio del Soat para motos: 'Alivia mucho').



El profesor universitario, quien sacó la quinta más alta votación en las elecciones al Congreso el pasado 13 de marzo, pero no pudo acceder a una curul porque el movimiento Fuerza Ciudadana no alcanzó el umbral electoral, confirmó hace un tiempo que buscaría la alcaldía.

Respetuosa reunión con el dr Gilberto Tobón, conversamos sobre el futuro de Medellín pic.twitter.com/YG7IxQABB9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2022

El senador Gustavo Bolívar, una de las voces más escuchadas en esta colectividad, mostró en ese momento su entusiasmo.



“Sería un lujo tener un alcalde en Medellín como Don Gilberto Tobón Sanín. ¡Acaba la corrupción!”, dijo Bolívar.



“Con mucha convicción anuncié hace un mes mi apoyo al Dr. Gilberto Tobón a la Alcaldía de Medellín. Al recibir el apoyo de Álvaro Uribe, retiro ese apoyo”, dice ahora Bolívar.



(Además: Petro: la razón por la que dice que a colombianos 'no los tratan bien' en México).



Sin embargo, matizó al explicar que el catedrático es “un gran señor, muy honesto y le deseo suerte en su campaña”. Pero, “con Uribe nada”, argumentó Bolívar.



Tobón Sanín es uno de los líderes del movimiento Fuerza Ciudadana en donde también está Hollman Morris, posible aspirante a la alcaldía de Bogotá y muy cercano al presidente Petro.



El encuentro de Uribe con Tobón es un paso más en una relación que ha causado sorpresa y que empezó con su defensa del expresidente en un tema que es especialmente sensible para los militantes del Pacto Histórico: los falsos positivos.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe y Gilberto Tobón. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo. / Prensa Gilberto Tobón.

El abogado, profesor y analista y quien fuera muy crítico de Iván Duque dijo hace unas semanas: “Él no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán dijeron hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”, dijo Tobón en el programa Nos cogió la noche, del canal Cosmovisión.



Uribe, por su parte, se ha mostrado agradecido con Tobón: "Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, así como respetamos las discrepancias políticas que ha tenido con nosotros en el Centro Democrático. Nos conocemos desde la universidad, su cédula es un poquito mayor que la mía, pero está enterita".



"Hemos hablado sobre la ciudad, sobre su futuro, sobre la necesidad de una ciudad austera, con una administración totalmente transparente, que construya cohesión social, no enfrentamientos. Él ha expresado unos puntos de vista muy importantes, programáticos. Hemos hablado de unos temas que consideramos, como la superación del hambre y la inversión en la educación y el emprendimiento de los jóvenes", añadió Uribe.



Esta afinidad entre Uribe y Tobón llega además en un momento en que la lupa está puesta sobre la gestión de Quintero en especial por Hidroituango.



(Puede leer: El guiño de Álvaro Uribe a Paola Holguín / En Secreto)



"Quintero ha dicho de todo sobre el proyecto, incluso que los constructores habían “bajado la calidad de los materiales utilizados”; todos sus anuncios han resultado fallidos, y su falta de rigor técnico es proverbial. Durante su gestión, además, se suscribió el acuerdo de transacción con la aseguradora Mapfre, que ha sido fuertemente cuestionado. Sea esta la oportunidad para señalar que, si bien apoyé la decisión del alcalde de terminar el contubernio en EPM, para nada comparto su inmadura gestión. Diariamente provoca inútiles enfrentamientos, le gusta hacer ruido al precio que sea y parece que gobernara en modalidad campaña electoral, sin gestionar su ciudad", escribió el exvicepresidente German Vargas Lleras en su columna dominical de EL TIEMPO.



"¿Se atreverá EPM, con Daniel el travieso a la cabeza, a iniciar la generación de energía con las dos primeras turbinas, pese a tener un nivel de riesgo que ella misma califica de alto y, según la UNGRD, sin tener listo e implementado un adecuado y completo plan de contingencias para esta delicada situación? ¿Lo permitirá el Gobierno? Es más, ¿le perdonará, en atención al apoyo político recibido, la multa de no hacerlo?", agregó Vargas Lleras.



(En otros temas: Iván Cepeda sobre diálogos con Eln: 'El cese al fuego bilateral es prioritario')



Hoy los números tampoco le son favorables a Quintero. La desaprobación a su gestión está en 51 %, según la más reciente medición de la firma Invamer. En esa encuesta, la favorabilidad del mandatario local cayó en ocho puntos porcentuales en tan solo dos meses.



Ante la pregunta “¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del alcalde?”, el 45% de los encuestados apoya a Quintero.



¿Cuáles serán las consecuencias de esta coyuntura en las elecciones de Medellín en el 2023? El profesor Pedro Piedrahita dice que aún es muy temprano: "Considero que todavía falta mucho para las elecciones. Lo de Tobón y Uribe son golpes mediáticos. En este momento lo que hacen los políticos es eso, para analizar las reacciones de la gente y establecer estrategias", dice él.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

"El Pacto Histórico seguramente buscará un candidato a través de una coalición amplia. Y no me extrañaría que fuera alguien también cercano al liberalismo e incluso al partido conservador", asegura el experto en ciencias política.



"Creo que es demasiado pronto para señalar que el Pacto Histórico no tenga un candidato sólido y fuerte para enfrentar a Tobón y por ende al uribismo", dice, por su parte, el profesor Carlos Arias. "Creo que el candidato del Partido Histórico saldrá de una alianza con el movimiento que hoy lidera Quintero, que aumenta el fenómeno de polarización en la ciudad", dice.



"El uribismo lleva bastante tiempo sin poner un candidato propio en Medellín, es una conjunción de fuerzas, y hoy lo que se asoma es una derecha aún más radical que la que representa Uribe", asegura el docente.



Otros analistas advierten que aún falta por medir las consecuencias de los últimos escándalos de Álex Flórez e Isabel Cristina Zuleta, dos figuras que juegan un rol fundamental en la política de Antioquia.



POLÍTICA