La posibilidad de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, salga del cargo a través del mecanismo de la revocatoria pasa hoy por dos escenarios: uno, el de las cifras, fechas y cuestiones legales; otro el de la confrontación política.

En el primero, a través de un informe técnico, avalado por el Grupo de Verificación de Firmas, la Registraduría informó que luego de revisar 383.685 rúbricas entregadas por el comité promotor, un total de 133.248 eran legítimas.



Esto significa que las firmas recogidas por el movimiento Pacto por Medellín incluso exceden en número al exigido legalmente que eran 91.211.



Ahora, el movimiento pro-revocatoria está a la espera del certificado de esta entidad y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para proceder con la designación de la fecha en la que los ciudadanos saldrán a votar para decidir si quieren, o no, que Quintero siga como alcalde de la capital antioqueña.



De acuerdo con la Registraduría, una vez expedido el informe definitivo de la verificación de firmas de apoyo, el registrador correspondiente enviará al gobernador o al presidente de la República, según sea el caso, para que se fije la fecha de votación correspondiente.



“Esperamos que sea el 13 de marzo. Tenemos que salir 314.000 personas a votar y la mayoría (157.361 personas) debe decir que sí lo quiere revocar”, expresó Andrés Felipe Rodríguez, vocero del movimiento revocatorio.



Fijada la fecha, la Dirección de Gestión Electoral procederá a expedir el respectivo calendario con la programación de las actividades para llevar a cabo la votación correspondiente.



Explica la Registraduría que dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la Resolución que certifica el cumplimiento de los requisitos para la revocatoria del mandato, el presidente o el gobernador, según corresponda, fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación.



La revocatoria del mandato deberá realizarse dentro de un término no superior a dos meses, contados a partir de la certificación expedida por la Registraduría.



En paralelo a la verificación y cumplimiento de estos requisitos, en el ambiente gravita la dura confrontación política.



Para Quintero, se trata de un proceso en el que ha movido los hilos el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán”, dice el alcalde de Medellín.



Por eso, anuncia que dará la batalla. “Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana”, agregó.



El expresidente Uribe, por su parte, ya también empezó a agudizar la confrontación: "Medellín merece un alcalde que no sea conchudo con los recursos públicos; sea buen administrador, transparente con los contratos y austero en los gastos; cobre los seguros de EPM en lugar de quebrar la empresa e ingenieros; y hable sin mentiras: 'El mentiroso es ladrón'", escribió el máximo líder del Centro Democrático en su cuenta de Twitter.



