Daniel Quintero, el candidato que inquieta al uribismo en Medellín

Hace dos meses la campaña para la alcaldía de Medellín estaba cantada. Alfredo Ramos, en las cuentas del Centro Democrático, (CD) y algunos analistas políticos, iba a ser el vencedor en esta capital.



Esto, sin duda, sería uno de los triunfos en el ámbito regional más importantes del partido que fundó el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Todo estaba dado. Escogieron a alguien de las entrañas del uribismo en Antioquia, quien fue senador por el partido y, además, es hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos, uno de los hombres más cercanos a Uribe.



A eso se sumaba la división de los candidatos independientes, que hace cuatro años derrotaron al Centro Democrático porque encontraron en Federico Gutiérrez una opción diferente a los partidos tradicionales. Este año son cinco candidatos que se inscribieron por firmas.



Así las cosas, la ventaja de Ramos con respecto a los demás candidatos en las primeras encuestas era considerable. “Ramos va a ser el alcalde”, “el de Uribe va a ser el alcalde” se escuchaba decir en las calles de Medellín.



Pero hace unas semanas el panorama cambió y apareció Daniel Quintero Calle, el candidato revelación, quien recolectó firmas para avalar su candidatura y va por la calle diciendo que no tiene partidos ni jefes políticos.

Portada de El Colombiano del lunes 23 de septiembre con los resultados de la última encuesta de intención de voto para la alcaldía de Medellín Foto: El Colombiano

Hoy, Alfredo Ramos y Daniel Quintero lideran la intención de voto en la capital paisa, cosa que inquietó al uribismo. Así lo dejó en evidencia el mismo Uribe, quien ha acusado Quintero en varias oportunidades, a través de su cuenta de Twitter, de ser el “agente de Petro en Medellín, viceministro de Santos, que posa de candidato independiente”.



Por su parte, el excandidato presidencial y hoy senador le hizo un guiño a Quintero, el cual, finalmente, no fue correspondido. “Si en Medellín ganara Quintero, a menos que se deje cooptar por lo mismo, haría diferente a Colombia”, afirmó Petro.

El agente de Petro en Medellín, ViceMinistro de Santos, posa de candidato independiente. Medellín al azar. Evitemos eso, votemos por Alfredo Ramos para que continúe la visión del Alcalde Federico Gutiérrez pic.twitter.com/vL7lJZGb2v — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 8, 2019

Ante los constantes señalamientos, el candidato por el movimiento Independientes bloqueó en Twitter al expresidente Uribe y al jefe de la Colombia Humana “para que no sigan interfiriendo en la campaña por la alcaldía de Medellín. No dejaré que la polarización haga que las propuestas y las ideas para Medellín pasen a un segundo plano”.

¿Quién es Daniel Quintero?

Cuando Daniel Quintero era un niño Medellín vivía una de las épocas más violentas de su historia. El narcotráfico le declaró la guerra al Estado y los jóvenes de las comunas se convirtieron en el principal ejército de la mafia.



Quintero, quien nació el 26 de julio de 1980, salió de un barrio de las entrañas de Medellín, Campo Valdés, donde los muchachos crecen jugando fútbol por las calles empinadas y sueñan con llegar a ser futbolistas.



Pero el camino no es fácil y las posibilidades de los jóvenes, en especial en los años ochenta y noventa, se iban cerrando. Unos pocos pasarían a la Universidad de Antioquia o a la Nacional, otros se conseguirían un trabajo y los demás ingresarían a los combos delincuenciales de esta zona de la ciudad, el nororiente, de donde salieron la mayoría de los sicarios al servicio de Pablo Escobar y el cartel de Medellín.



Quintero Calle fue uno de los pocos que ingresó a la universidad cuando apenas tenía 14 años, pero a los pocos meses de iniciar la carrera su madre falleció. Ella era la cabeza del hogar, por lo que Daniel abandonó sus estudios y comenzó a trabajar con sus hermanos.

Trabajó en la calle. Vendió postres, fue mensajero e hizo todos los oficios que puede hacer un niño para ganarse unos pesos y llevar comida a su familia.



El sueño de ser profesional no había terminado. A los 16 años se presentó a la Universidad de Antioquia y pasó. Sin embargo, el costo de la matrícula era demasiado alto para él y tuvo que aplazar de nuevo se anhelo.



No se rindió. Un año después regresó a la de Antioquia y en esa oportunidad consiguió una beca y finalmente se graduó como ingeniero Electrónico.



Desde ahí no ha dejado de trabajar ni estudiar. Este paisa de 39 años, recién graduado de la universidad fundó una empresa de desarrollo de software y ha estudiado en las mejores universidades del país y el exterior.



Es magíster en Administración de Negocios de Boston University, especialista en Finanzas en la Universidad de los Andes y está por terminar una especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Javeriana. Además, realizó un curso para líderes globales en Administración de Finanzas Públicas en Harvard Kennedy School of Government.

Daniel Quintero durante sus días como viceministro de las TIC. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Esta experiencia le sirvió para llegar al sector público, donde se ha desempeñado como director de iNNpulsa y Viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos. De ahí lo tildan de santista.



Su carrera en la política comenzó en 2013 cuando lideró un movimiento ciudadano llamado el Partido del Tomate, que le declaró la guerra al establecimiento y se la pasaban en plazas públicas lanzando tomates Los jóvenes que se dieron a conocer lanzando tomates contra vallas con rostros de políticos.



Argumentaron que era la hora de renovar la política ante una crisis de valores, ideas y representación.



Este movimiento de jóvenes rebeldes que iban en contra de la política tradicional fue desapareciendo después de que no lograron ser avalados para participar en las legislativas en 2014, pues no tenían los 200 millones de pesos para adquirir una póliza que exige la ley a los grupos significativos de ciudadanos.

Daniel Quintero cuando hacía parte del Partido del Tomate Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

A eso se sumó que Quintero aceptó la invitación del Partido Liberal para aspirar a la Cámara de Representantes. Obtuvo 16.650 votos que finalmente no le alcanzaron para llegar al Congreso de la República.



Después de renunciar al ministerio de las TIC Quintero se unió a la campaña de Humberto de la Calle para las presidenciales del 2018 como director general.



“He asumido como Director General de la Campaña de Humberto de la Calle. Haremos una campaña innovadora, respetuosa, decente, con una propuesta económica seria y con muchos jóvenes acompañándonos”, aseveró en diciembre del 2017.

No soy de cálculos políticos sino de reflexiones sobre la vida. Creo que volver a la guerra y sepultar la esperanza de acuerdos definitivos con el ELN nos cierra la última oportunidad como generación de vivir en un país normal. Por eso sin dudarlo voto #PetroPresidente. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 3, 2018

Tras la derrota en la primera vuelta, el hoy aspirante a la alcaldía de Medellín manifestó su intención de votar por Petro, pues lo veía como la única opción de consolidar la paz en el país.



“No soy de cálculos políticos sino de reflexiones sobre la vida. Creo que volver a la guerra y sepultar la esperanza de acuerdos definitivos con el Eln nos cierra la última oportunidad como generación de vivir en un país normal. Por eso sin dudarlo voto #PetroPresidente”, trinó el 2 de junio del 2018.



Desde entonces apareció pocas veces en la vida pública, como cuando lideró una protesta en Medellín por venta de activos de EPM.



Lo particular de esta protesta fue que lo hizo instalando unas gafas gigantes en La Alpujarra, donde queda la administración municipal y departamental, invitando a los ciudadanos a que se pusieran las gafas por EPM. De igual forma, ha sido un crítico de la forma en que se manejó el problema de Hidroituango.



Sin embargo, el nombre de Daniel Quintero no decía mucho a los paisas. Pocos sabían quién era este joven hasta que oficializó su aspiración a finales de abrir, pero con el paso de los meses su nombre comenzó a escucharse en las calles de Medellín. Tanto así, que hasta los señalamientos del uribismo lo ayudaron para darse a conocer.

Aspiraré a la Alcaldía de Medellín, porque creo en Medellín y su futuro. En los estudiantes, maestros, emprendedores, trabajadores, artistas y deportistas, en las mujeres y niños, en los jóvenes y no tan jóvenes. A ustedes quiero decirles: Nuestro tiempo ha llegado #DanielAlcalde pic.twitter.com/VerTPhb6uU — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 25, 2019

Quintero sueña con una ciudad más innovadora, de buses eléctricos, ciclorrutas, digital y de emprendimientos, una ciudad alejada de la violencia. Así expresó cuando se presentó, a través de un video, a los habitantes de Medellín.



“Se suponía que no debería estar aquí, que los que nacimos y crecimos en una familia trabajadora de un barrio popular no podíamos aspirar a la alcaldía de Medellín. Mi nombre es Daniel Quintero, me hice a pulso como muchos de ustedes…”



