Daniel Quintero arremete contra Gustavo Bolívar: dice que es un 'tóxico'

La derrota del Pacto Histórico y de los sectores alternativos en las elecciones regionales del 29 de octubre desató duros enfrentamientos entre líderes de estos sectores que se señalan entre sí por los resultados de las urnas que dejaron a los partidos de centro y derecha como ganadoras.



Uno de los más duros ha sido el del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien renunció a su cargo para hacer campaña, y el excandidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bólivar, quien ocupó el tercer lugar por debajo de Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. Según Quintero, Bolívar es un tóxico.



Bolívar ha sido bastante crítico con los resultados y, contrario a lo que dicen varios líderes del Pacto Histórico, considera que las elecciones regionales del 29 de octubre sí fueron un plebiscito contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Precisamente este miércoles en su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que para corregir el rumbo se necesita autocrítica e insistió en que el Pacto Histórico está roto en varias regiones".

Daniel Quintero votó por Juan Carlos Upegui en Medellín Foto: @Quinterocalle



"Aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana, el Pacto Histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. El que no reconozca esta verdad no está leyendo la realidad", aseveró.



Bolívar, quien fue senador hasta el 31 de diciembre del 2022, aseguró que debido a la elaboración de listas a bolígrafo y el "excesivo bogocentralismo en la elaboración de listas regionales, perdimos curules valiosas como las de Carrillo y Celio en Bogotá y muchos cuadros importantes que fueron saltados en sus procesos o menospreciados, se fueron a otros partidos. Cuando digo "recoger los pedazos" me refiero a traer esos cuadros de nuevo a casa y depurar las prácticas para que haya verdadera democracia interna. Solo así podremos enfrentar lo que viene".



Por eso, considera que el autoengaño solo conduce a empeorar las cosas. "Si en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías para sobrevivir".



Bolivar, dentro de esa autocritica es momento de incluirte. El Gobierno se ha ido quedando sólo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento. Algunos nos hemos mantenido… https://t.co/m7dMeDK0GK — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 1, 2023

La respuesta de Daniel Quintero a Gustavo Bolívar

El comentario de Bolívar ha recibido varias críticas desde los sectores alternativos y una de las más duras fue la de Daniel Quintero, quien calificó al exsenador como un tóxico e, incluso, afirmó que si la reorganización de la coalición con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia está en manos del escitor, "el pacto ha terminado".

Bogotá Octubre 29 de 2023. Elecciones Regionales 2023 El candidato Gustavo Bolivar habla a sus seguidores en la sede de su campaña. Foto Néstor Gómez - El Tiempo. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo.

"Bolivar, dentro de esa autocritica es momento de incluirte. El Gobierno se ha ido quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento. Algunos nos hemos mantenido firmes, muchos se han ido", aseguró el exalcalde, cuyo candidato, Juan Carlos Upegui, fue derrotado en Medellín por Federico Gutiérrez, mientras que la gobernación de Antioquia quedó en manos de Andrés Julián Rendón, candidato del Centro Democrático.



"Si el liderazgo del Pacto de cara al 26 está en tus manos, el Pacto ha terminado", remató el exmandatario local, quien desde ya está sonando como un posible precandidato presidencial.



