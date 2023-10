El Centro Democrático, partido opositor al ahora exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se pronunció tras la renuncia de este a su cargo y aseguró que "sale por la puerta de atrás".



"Desgobierno, graves señalamientos de corrupción, derroche burocrático. Desde el inicio de su administración Quintero tuvo botada a Medellín. Sale por la puerta de atrás", aseguró la colectividad cuyo jefe es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



La relación entre el uribismo y Quintero, cuya renuncia se confirmó este sábado a medianoche, siempre fue bastante tensa. Incluso, el exmandatario local sostuvo constantes enfrentamientos con el expresidente Uribe durante su mandato.



Uno de los más recientes episodios se dio cuando el exalcalde afirmó que el jefe del Centro Democrático, quien durante los últimos meses ha estado en una intensa campaña en varias regiones del país, principalmente en Antioquia, está detrás de un supuesto cartel que habría robado 20 billones de pesos en Tigo-Une.



Nueva descripción en X de Daniel Quintero Foto: Daniel Quintero en X.

"Ahora parece que soy el ladrón de Medellín. He manejado los recursos públicos con pulcritud absoluta y con austeridad", afirmó el exmandatario y agregó: "Medellín recibe de EPM entre 1,6 y 1,8 billones de pesos al año y ¿dónde está la plata?, he preguntado. ¿Por qué? Porque tienen 600.000 personas con hambre, tienen 100.000 jóvenes desempleados, los gastos de funcionamiento se han duplicado".



¿Por qué renunció Daniel Quintero?

Hace unas semanas comenzó a circular el rumor de la posible renuncia de Daniel Quintero, a quien le quedaban tres meses de mandato.



Sin embargo, la noticia solo se confirmó hacia la medianoche de este sábado 30 de septiembre cuando la Presidencia de la República emitió un decreto en el cual nombra a un alcalde encargado por la renuncia de Quintero.



El mismo exalcalde confirmó que su renuncia se da para hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, candidato por el partido Independientes y quien además es familiar suyo, pues el es primo de su esposa, Diana Osorio.



"No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui marca como la única alternativa para poder enfrentar al Fico del uribismo y por esa razón he decidido convertirme en un soldado más", afirmó en la mañana de este domingo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA