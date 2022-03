En vísperas de las elecciones para elegir el Congreso que legislará en el periodo 2022-2026, tres nombres concentran las miradas de un electorado perplejo por la dimensión de las acusaciones que tienen encima: Daniel García Arizabaleta (Centro Democrático), Mario Alberto Castaño Pérez (Partido Liberal) y Piedad Córdoba (Pacto Histórico). Aunque sus casos son bien diferentes, ya están en los tarjetones de los movimientos que avalaron sus candidaturas. En caso de ser electos, vendrá un proceso jurídico difícil de prever en su desenlace.

García Arizabaleta fue abandonado en las últimas horas por la colectividad uribista. Él sintió el golpe y por eso su reacción: Partido "en el cual creía hasta el día de hoy".



La decisión se produjo tras el anuncio de la Fiscalía de señalarlo de haber recibido sobornos al hasta ahora candidato al Senado para presuntamente, al final, beneficiar a la multinacional brasileña Odebrecht.



De acuerdo con la Fiscalía, García Arizabaleta, entre 2009 y 2013, habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht.



Para hacerle llegar los dineros y no dejar trazabilidad de las transacciones, la multinacional lo hizo a través de la empresa Consultores Unidos S.A.S., representada por Eduardo José Zambrano Caicedo, uno de los primeros empresarios en ser capturados por nexos con Odebrecht, suscribiendo para esto dos contratos ficticios.



La decisión de la Fiscalía se conoció el mismo día en el que el candidato del partido, Óscar Iván Zuluaga, inscribía oficialmente su aspiración presidencial en la Registraduría, un hecho que evidentemente opacó el acto.



Para la Fiscalía la empresa Consultores Unidos, al parecer, recibió cuentas de cobro y facturas falsas por servicios que nunca se prestaron, y desembolsó los recursos al señor García Arizabaleta sin dejar rastro de su relación con Odebrecht y que el hoy indiciado presentó un incremento patrimonial injustificado de 360 millones de pesos.



Los delitos por los que García Arizabaleta será imputado son enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.



La decisión de la colectividad de sacarlo a escasas horas de las elecciones aumentó de paso la fractura en el este partido. Así, por ejemplo, el senador Ernesto Macías cargó contra con la directora: "Si bien es cierto que @Danielgarciaar renunció a su candidatura al Senado (presionado o no), el acucioso comunicado del @CeDemocratico

deja muchos interrogantes", dijo él.



"Señora Directora, con la presunción de inocencia de las personas no se juega", agregó en contra de Nubia Stella Martínez.



Pero si en el Centro Democrático llueve en el Partido Liberal no escampa. Ha trascendido que la Fiscalía tiene 3.500 interceptaciones de la red corrupta que estaría al mando del hoy senador Mario Castaño y quien pretende seguir en el legislativo.



El senador liberal Mario Castaño actualmente es investigado por una presunta red de corrupción, que direccionaba al menos 50 contratos con la finalidad de apropiarse recursos públicos de Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Chocó y Risaralda. La Fiscalía General de la Nación capturó recientemente a nueve personas vinculadas en el caso.



A medida que han pasado las horas, se han ido conocido los escandalosos audios protagonizados por este senador quien es uno de los grandes barones electorales del país.



Mientras que la Fiscalía ordenó un operativo para capturar una red posiblemente corrupta de nueve personas que se estaría quedando de forma irregular con contratos en 4 departamentos y cuya cabeza, de acuerdo con el expediente judicial, sería el senador del Partido Liberal, en paralelo el país ha conocido su poderío electoral.



Castaño, quien aspira a la reelección con el número 7 de la lista al Partido Liberal al Senado, aspira a su reelección y ha dicho que tanto él como los capturados, incluyendo al funcionario de su propia UTL, deben gozar de la presunción de inocencia y que eso hará ante las autoridades correspondientes.



“Yo he sido una persona respetuosa de la justicia y he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones”, ha dicho. Castaño. Además, de acuerdo declaraciones a sus más cercanos dice que “no he renunciado al Congreso para evitar la justicia y las personas capturadas tendrán la posibilidad de defenderse”.



La tercera protagonista de esta historia, es la aspirante al senado de izquierda Piedad Córdoba. La excongresista ya aceptó ser investigada internamente por el Comité de Ética del Pacto Histórico, frente a las acusaciones que han surgido en su contra por la supuesta manipulación de los secuestrados por las antiguas Farc y sus acercamientos con el testaferro Alex Saab.



“Acepto solicitud de activar mecanismos internos del Pacto Histórico para esclarecer las acusaciones en mi contra. En debido proceso demostraré al país mi inocencia y los intereses detrás de la persecución política. Pido a los medios transmitir sin censura mi comparecencia”, expresó Córdoba en su cuenta de Twitter.



La solicitud de investigación la hizo el precandidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien aseguró en medio del debate del Pacto Histórico en los medios Semana y El Tiempo, que las investigaciones que se están adelantando en contra de Córdoba son delicadas.



Hay, entonces, expectativa por saber si el Comité de Ética del Pacto Histórico alcanza a pronunciarse.



Sin embargo, es muy difícil que el Comité de Ética del partido produzca un fallo definitivo.



Gustavo Petro, quien encabeza la intención de voto en las encuestas, dijo en el debate de EL TIEMPO y Semana que los "indicios" contra la aspirante al Senado "son graves" por lo que pidió al Comité de Ética del Pacto Histórico investigar y entregarle la verdad al país "cualesquiera que está sea".



Sin embargo, dijo que él no va a prejuzgar y contó que a él fue personalmente quien la puso en la lista en el Senador como una reivindicación política. "Nadie me lo pidió, soy responsable", dijo.



Dijo que ojalá el resultado de las investigaciones al interior del partido sea pronto antes de que sean gobierno.



¿Será así? Por ahora, ya trascendió que la Corte Suprema pidió información al Congreso de los viajes de ella cuando era senadora. El alto tribunal pide aclarar si eran de trabajo o invitaciones de gobiernos extranjeros e indaga por su relación con Alex Saab y el régimen de Venezuela.



La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, le envió un escrito al Congreso solicitando información del proceso de Córdoba. Entre tanto, es muy posible que, si ella no da un paso al costado, este domingo resulte electa.





POLÍTICA