Petro se pronuncia sobre el estallido social en Cuba

“Libertad”, “abajo el comunismo”, “si se puede”, “abajo el hambre”, “cambio de sistema”, son los gritos que se han escuchado en las últimas horas en Cuba.



Miles de ciudadanos han salido a las calles expresando inconformidades que derivaron este domingo en violencia entre manifestantes y policía y simpatizantes progubernamentales en diversos puntos del país, que atraviesa su peor crisis económica y sanitaria de las últimas tres décadas.

Protestas en Cuba. Foto: Eva Marie Uzcategui. AFP

En medio de las manifestaciones, muchos ciudadanos le reclamaron al senador que se pronunciara sobre lo que pasa allí.



Esto, pues Petro ha sido uno de los políticos que más ha impulsado el paro nacional en Colombia.



“Quiero saber si los que incendiaron a Colombia -Petro y sus adeptos- apoyan la rebelión del pueblo de Cuba”, le preguntó el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático.



Del mismo partido, el senador Carlos Felipe Mejía señaló: “En Cuba castristas lo llaman “Revolución”, en Venezuela chavistas “Patria Bolivariana”, en Colombia santistas “Paz” y Petro “Colombia Humana”. Son lo mismo: “Dictaduras Socialistas”. #OjoConEl2022 #ColombiaSeRespeta”.



Pues este lunes el senador de la oposición Gustavo Petro aseguró en redes sociales que "en Cuba, como en Colombia, se impone el diálogo social. Las sociedades vivas son las que se mueven y logran las transformaciones a partir de su diálogo y no de su autodestrucción".



La comparación entre ambos países no cayó bien entre mucho usuarios, quienes le respondieron al trino diciendo que ese país tiene otro régimen, por lo que no es válida su comparación.



En medio del revuelo en la isla, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó el lunes a Washington de imponer "una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país", un día después de las históricas manifestaciones, mientras que mandatario estadounidense, Joe Biden, le pidió que "escuche a su pueblo".



