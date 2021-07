Críticas a Piedad Córdoba por comentario sobre protestas en Cuba

La abogada y política venezolana nacionalizada colombiana, Piedad Córdoba, de 66 años, ha recibido miles de críticas en Twitter después de que realizara un comentario acerca de las protestas que estallaron este 11 de julio en Cuba.



Las manifestaciones se dan en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel y la dictadura instaurada en la isla. Las protestas, ampliamente difundidas en redes sociales, comenzaron de forma espontánea por la mañana, un hecho muy poco común en este país gobernado por el Partido Comunista (PCC- único), donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del partido.



Con gritos de '¡libertad!" y "¡abajo la dictadura!", los isleños se pronunciaron en medio de la peor crisis económica de este país en 30 años.



"Quienes gritan 'libertad' en Cuba supongo que es para que finalice el bloqueo de 60 años, ¿cierto?", escribió la ex miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, refiriéndose al bloqueo unilateral total impuesto en 1962 por Estados Unidos.



El objetivo de esta acción, declarada oficialmente por John F. Kennedy, fue cortar todo tipo de vínculo comercial con ese país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario.

Quienes gritan “libertad” en Cuba supongo que es para que finalice el bloqueo de 60 años, ¿cierto? — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) July 11, 2021

El comentario ha sido muy criticado en redes sociales, debido a que la verdadera razón de las protestas, según comentó a la agencia de noticias 'AFP' una residente que había participado en la manifestación, es que se encuentran "hartos" de la dictadura y de "la situación con la electricidad y la comida".



La senadora del Centro Democrático y pre candidata presidencial, María Fernanda Cabal, fue una de las primeras en pronunciarse. "Teodora Bolívar escribía que a Ingrid había que dejarla más tiempo en la selva y no liberarla. Por eso no sorprende el nivel de degradación al que llega con comentarios infames frente a un pueblo hambriento. Esta vulgar politiquera se hizo rica con los comunistas", escribió es un trino que ha sido ampliamente aplaudido.



Teodora Bolívar escribía que a Ingrid había que dejarla más tiempo en la selva y no liberarla. Por eso no sorprende el nivel de degradación al que llega con comentarios infames frente a un pueblo hambriento. Esta vulgar politiquera se hizo rica con los comunistas. https://t.co/HzfnWTGpIX — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 12, 2021

Otras figuras públicas conocidas por su afinidad con el uribismo también se pronunciaron. "Qué dolor tener personas que piensen así en nuestro país, da vergüenza", escribió Laura Medina Ruiz.



"Curioso como para algunos las protestas en Chile o en Colombia si son válidas y genuinas y las de Cuba no. Típico de los comunistas, siempre aplicando su moral relativa interesada y acomodaticia. Siempre lo he dicho: son de cartón", trinó, por su parte, el periodista y locutor Pedro Luis Flores.

Curioso como para algunos las protestas en Chile o en Colombia si son válidas y genuinas y las de Cuba no. Típico de los comunistas, siempre aplicando su moral relativa interesada y acomodaticia. Siempre lo he dicho: son de cartón: https://t.co/Ug26xHw54I — Pedro Luis Flores (@pedroluisflores) July 12, 2021

"Aquí un ejemplo de la carencia absoluta de razonamiento, lógica, bondad y "piedad" la cual es la marca natural de todo comunista. ¿Odias a tu país? Vota por un comunista", escribió el psicólogo Alberto Barradas.



Por su parte, el periodista venezolano Víctor Amaya se sumó a los más de 3 mil comentarios en los que señalan a Piedad por "apoyar el comunismo y la dictadura", y aseguró lo siguiente: "Supongo. Si Cuba se hace libre de la dictadura no habría razón de ser del bloqueo. Súmese pues en favor de ese pueblo".



Supongo. Si Cuba se hace libre de la dictadura no habría razón de ser del bloqueo. Súmese pues en favor de ese pueblo. https://t.co/xHRugtfsYe — Víctor Amaya (@victoramaya) July 11, 2021

Aunque el trino fue publicado este domingo, en las últimas horas Piedad Córdoba se ha vuelto a pronunciar. En primer lugar, publicó un video de unas declaraciones del presidenta de México Manuel López Obrador en las que asegura que: "Si se quiere ayudar a Cuba lo primero que se debe hacer es suspender el bloqueo como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo”.

Presidente de México:



“Si se quiere ayudar a Cuba lo primero que se debe hacer es suspender el bloqueo como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo”



(Menos Colombia)



Así o más claro. pic.twitter.com/e3s80WrAcF — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) July 12, 2021

A su vez, dijo que para analizar el caso de Cuba es importante tener en cuenta el bloqueo de más de 6 décadas que sufre ese país, pues ha contribuido a la crítica situación económica de la isla. "A ver imaginen que a Colombia la bloquean 60 años, que no permiten que entren ni salgan productos. ¿Cómo estaríamos?", escribió la política.

A ver imaginen que a Colombia la bloquean 60 años, que no permiten que entren ni salgan productos. ¿Cómo estaríamos?



No entiendo por qué columnistas y líderes de opinión serios a quienes leo y sigo, se refieren a Cuba sin decir una sola palabra de un bloqueo de 6 décadas. — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) July 12, 2021

¿Qué está pasando en Cuba?

La pandemia del coronavirus, cuyos primeros casos en la isla fueron detectados en marzo de 2020, ha sumido a Cuba en su peor crisis económica en 30 años.



Cada día, los cubanos tienen que esperar largas horas en colas para conseguir comida y también se enfrentan a la escasez de medicamentos, lo que ha generado un fuerte malestar en la sociedad.



Las dificultades económicas también han llevado a las autoridades a aplicar cortes de electricidad de varias horas al día en amplias zonas del país.



"La situación energética parece que fue la que levantó aquí algunos ánimos", reconoció Díaz-Canel frente a periodistas, culpando a las sanciones estadounidenses impuestas por Donald Trump y que Joe Biden ha dejado hasta ahora sin cambios. "Si tú quieres que el pueblo esté mejor, levante el bloqueo primero", agregó.



Un grupo de personas responden a manifestantes frente al capitolio de Cuba este domingo, en La Habana (Cuba). Foto: Ernesto Mastrascusa. Efe

Las protestas se produjeron en un día en el que Cuba registró un nuevo récord diario de contagios y muertes por el coronavirus, con 6.923 casos reportados para un total de 238.491 y 47 muertes en 24 horas, sumando un total de 1.537 fallecimientos.



Bajo las palabras clave #SOSCuba o #SOSMatanzas (el nombre de la provincia más afectada), las peticiones de ayuda en las redes sociales se multiplicaron, así como los llamados para que el gobierno facilite el envío de donaciones desde el extranjero.



El sábado 10 de julio, un grupo de opositores pidió que se abriera un "corredor humanitario", iniciativa que el gobierno desestimó.



"Los conceptos ligados a corredor humanitario y ayuda humanitaria están asociados a zonas en conflicto y no aplican a Cuba", afirmó este sábado en conferencia de prensa el director de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería cubana, Ernesto Soberón.



Las autoridades denunciaron "una campaña" que busca "presentar una imagen de caos total en el país que no corresponde a la situación actual".



No obstante, el Gobierno tiene previsto habilitar una dirección de correo electrónico el lunes para agilizar las donaciones desde el extranjero, dijo el Soberón.



Con información de AFP*