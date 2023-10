¿Cuántos colombianos podrán votar el 29 de octubre? Esto dijo la Registraduría

En siete días, los colombianos saldrán a las urnas para elegir a los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. En la preparación a esto, la Registraduría confirmó el total de habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia el 29 de octubre.



Contrario a las elecciones presidenciales, en esta ocasión no podrán participar los colombianos que viven en el exterior. En cambio, los extranjeros residentes en el país podrán hacer parte del certamen electoral.



En total habrá 38.965.515 ciudadanos habilitados para votar. De estos, son apenas 4.301 extranjeros en el país los que pueden votar, el resto, poco más de 38.961.000, son colombianos. Los extranjeros solo podrán participar para los comicios de índole municipal, no departamental.



La Registraduría también específico cuántos son los hombres y mujeres del censo electoral . Como en procesos pasados, hay más mujeres habilitadas para votar con 20.027.815. Con más de un millón menos, en total son 18.937.700 los hombres habilitados para votar en las regionales.



Bogotá sigue siendo el distrito con más posibles votantes con poco más de 6 millones. Le sigue Antioquia con 5.246.344, Valle del Cauca con 3.737.670 Cundinamarca con 2.185.471, y Atlántico con 2.065.796.



Los departamentos con menos votantes son Vaupés con 24.220, Guainía con 34.270, San Andrés con 53.007, Amazonas con 54.2010 y Vichada con 54.394.



Asimismo, la Registraduría confirmó que en total será 12.922 puntos de votación y 119.875 las mesas que se han dispuesto para atender la contienda electoral. Aunque se debe estar preparado para atender la totalidad del censo electoral. En los últimos comicios no se ha llegado a más del 55 por ciento de la participación.



Como no ha entrado en vigencia el nuevo código electoral, se mantiene los horarios de votación de 8 de la mañana a cuatro de la tarde. Asimismo, la Registraduría recordó que los colombianos deberán presentar su cédula, digital o la de holograma, para ejercer su derecho al voto. Los extranjeros deben presentar el documento de cédula de extranjería con la categoría de residente vigente.