Con el paso de las semanas, la lista de precandidatos a la Presidencia se ha ido reduciendo y de alrededor de 60 que había hace algunos meses, actualmente está en un poco más de 20.



La competencia presidencial se meterá de lleno este año en la agenda del país y aunque hay varios precandidatos a la jefatura del Estado, todavía existe cierta confusión entre diferentes sectores de la opinión pública por la manera cómo se irán eligiendo los candidatos a la primera vuelta.



Lo que se ha hablado en varios sectores políticos es realizar consultas el domingo 13 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, en las que participarían tres convergencias que compiten por la Presidencia: Equipo por Colombia, Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico.



En cada una de estas tres alianzas se escogerían candidatos a la primera vuelta presidencial, la cual se realizará el domingo 29 de mayo.



Además de estas coaliciones hay otros aspirantes a la jefatura del Estado que han expresado su intención de llegar de manera independiente a la votación de mayo y que han preferido no realizar acuerdos, por el momento, con ninguna de las convergencias en competencia.

Uno de los elementos que ayudó a bajar la lista de precandidatos presidenciales fue la presentación de firmas para competir por la Casa de Nariño. De 52 aspirantes inscritos en la Registraduría para participar mediante este mecanismo, al final llegaron 11, de los cuales 4 no presentaron la cifra mínima exigida de 580.620 apoyos, y uno –Roy Barreras- se retiró de la competencia.



De igual forma, la elección de candidato uribista a la Presidencia –Óscar Iván Zuluaga- y las definiciones en Alianza Verde –dejar en libertad a sus militantes para esta competencia- hicieron que la lista de aspirantes presidenciales fuera bajando.

Los precandidatos que están en las tres convergencias

Una de las coaliciones que competirá en las consultas de marzo es Equipo por Colombia, en la cual hay aspirantes de derecha y centroderecha que buscarán el tiquete a la primera vuelta presidencial. Aquí están los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char; el exministro Juan Carlos Echeverry; el senador conservador David Barguil, y la jefa de ‘la U’, Dilian Francisca Toro.



En esta alianza faltan algunos temas por definir como, por ejemplo, la posible llegada del aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, la cual se definiría en las próximas semanas.



La otra convergencia es la Coalición Centro Esperanza, en la que están los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; los exministros Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria; el excongresista Juan Manuel Galán, y el senador Jorge Enrique Robledo.

Aquí falta por definir si la excongresista y exsecuestrada por las Farc Ingrid Betancourt se decide a ser candidata presidencial, un camino para el cual tendría el aval de su partido Verde Oxígeno.



Y la tercera alianza es el Pacto Histórico, en el que estarían los senadores Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco; las activistas Francia Márquez y Arelis María Uriana Guariyu; el exgobernador Camilo Romero, y el líder religioso Alfredo Saade.



Estos precandidatos sumarían veinte nombres, algunos de los cuales podrían terminar marginándose de la competencia presidencial, según los acuerdos que se vayan haciendo en los próximos meses.

Qué pasa con los aspirantes presidenciales independientes

A estos veinte nombres se suman el del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien ha insistido en que no realizará coaliciones con ningún sector antes de la primera vuelta presidencial, y los de dos aspirantes cristianos: John Milton Rodríguez y Ricardo Arias.



Rodríguez y Arias están en medio de una disputa legal en el Consejo Nacional Electoral, ya que Arias impugnó la convención en la que fue elegido Rodríguez como candidato presidencial de Colombia Justa Libres y anunció que el aspirante sería él.



Por otro lado, siguen en competencia dos exgobernadores de origen liberal: Luis Pérez Gutiérrez y Eduardo Veranos de la Rosa. Sin embargo, en el liberalismo no se ha decidido nada hasta el momento sobre candidaturas presidenciales y no se sabe si estos dos precandidatos se sumen a algunas de las convergencias ya conformadas.

Y el abogado Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder conservador Álvaro Gómez, también ha manifestado su intención de buscar la Presidencia aprovechando que el Consejo Electoral le regresó la personería jurídica al Movimiento de Salvación Nacional.



Lo más probable es que con el paso de las semanas esta lista de 25 aspirantes a la Presidencia se siga depurando, ya que, como sucede regularmente, los días por venir serán de acuerdos políticos y cálculos electorales para tratar de armar la estrategia ganadora para la Presidencia de la República.

