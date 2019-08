¿Cuánto vale el predio más caro de la SAE / En secreto

Uno de los predios más grandes que tiene el país con salida al mar lo está vendiendo el Gobierno Nacional a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Se trata de un extenso lote –fruto de extinción de dominio– en la zona industrial Mamonal, en Cartagena, que alcanza un valor de más de $ 400.000 millones. Allí se podrá construir un puerto con un complejo logístico o una zona franca de gran tamaño. A propósito de la SAE, esta semana firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de Perú. Los vecinos quieren conocer y calcar el modelo que la entidad desarrolló para administrar el gran volumen de bienes incautados por actividades ilícitas.

Larga lista de visitas

En los últimos días, un grupo de amigos cercanos al exministro Andrés Felipe Arias han estado haciendo gestiones para ir a visitarlo a la Escuela de Caballería, donde está recluido desde que fue extraditado de Estados Unidos. La lista de interesados en ir es amplia, pero parece que todavía tendrán que seguir esperando un tiempito, pues todavía no hay permiso.

Senador multado

Al senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, le llegó en estos días una cuenta de cobro de la Alcaldía de Bogotá por un poco más de $ 6 millones. Se trata de una multa por invasión del espacio público. Al revisar encontró que corresponde a la campaña del 2010, cuando instaló un 'dummy' suyo en un andén frente a Unicentro.

La paz, a largo plazo

La Consejería para la Estabilización viene trabajando con las gobernaciones y alcaldías de los territorios más afectados por la violencia para que los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) se eleven a nivel de ordenanzas (norma departamental) y acuerdos (norma municipal). Con esto, el Gobierno Nacional busca que los próximos mandatarios locales se comprometan con la implementación de los acuerdos de paz. Ya se sancionaron ordenanzas en cinco departamentos y acuerdos en 95 municipios.

El ministro británico de Comercio, Graham Stuart, el embajador de Gran Bretaña, PeterTibber, y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Foto: Prensa Embajada Británica

Tramo demorado

Antes del 2026 será muy difícil que se ejecuten los 18 kilómetros que le faltan a la Ruta del Sol (Bogotá-Santa Marta), en el tramo Villeta-Guaduas, en Cundinamarca, que todavía no está contratado. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encuentra evaluando el proyecto como una asociación público-privada de iniciativa privada, y se estima que construir ese trayecto se tardará mínimo cinco años. Y de aprobarse el proyecto, habría que instalar un peaje en la vía actual, y eso no tiene nada contenta a la gente del sector.

Vía libre a pozos en La Guajira

A través de Compromiso Colombia, una estrategia de control fiscal participativo, la Contraloría General cumplió un papel fundamental para destrabar la puesta en marcha de 20 pozos profundos en La Guajira. El ente de control impulsó unas mesas de diálogo entre las comunidades y contratistas, y se salvaron $ 8.000 millones en inversión. Esta semana, la Vicepresidencia inaugurará los pozos.

Secretos personales de Luis Carlos Galán

El hijo mayor de Luis Carlos Galán, Juan Manuel, se despachó. Durante la presentación del libro de cómic documental 'Galán, la crónica de otra muerte anunciada', de Intermedio Editores, reveló varios secretos de la vida de su padre. Por ejemplo, contó que durante la primera cita a la que invitó a salir a su madre, Gloria Pachón, su destreza al frente del volante fue tan nula que terminaron estrellados. Al líder político no le fue bien con los carros. Según contó su hijo, mientras era ministro de Educación, un día, durante una protesta universitaria, le prendieron una mecha a su vehículo y se lo incineraron. Y para rematar, narró que cuando Luis Carlos Galán compró un Atari en Estados Unidos y lo trajo a Bogotá no dejaba dormir a ninguno de sus tres hijos –todos menores en esa época– hasta que los venciera, uno a uno, en Pac Man.

‘Strike’ al embajador

Esta semana, antes de viajar a su país, el embajador saliente de Estados Unidos en nuestro país, Kevin Whitaker, le confesó a EL TIEMPO que la única frustración que se lleva es no haber logrado el crecimiento de la afición al béisbol en el territorio colombiano. Admitió que no obstante la ayuda del líder costeño Jimmy Char, no lo pudo hacer. “Aquí les gusta mucho el fútbol y el ciclismo”, dijo en tono jocoso.



POLÍTICA