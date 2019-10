¿Cuánto ganarán los candidatos que sean elegidos este 27 de octubre?

Dentro de unas semanas los 117.822 aspirantes a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales se medirán en las urnas. Muchos de los aspirantes han invertido cientos de millones de pesos en la campaña, pero ¿Cuánto podrán ganar apenas sean elegidos?

Para el caso de los alcaldes y gobernadores, su remuneración depende de la categoría a la cual pertenece el municipio por el cual sean elegidos.



Los protocolos para determinar a que categoría pertenece cada candidato, obedece a la ley 617 de 2000 que establece que esta categorización depende del número de habitantes de la zona y el presupuesto del municipio.

En el caso de los alcaldes, podrán ganar desde los $4.054.071 hasta los $16’210.960, dependiendo la categoría de su municipio.



Por ejemplo, para el caso de Bogotá, la asignación mensual es de $16.210.960. Los alcaldes de municipios de primera categoría recibirán $ 13.735.742.



Quienes sean elegidos por los territorios más pequeños, donde hay poca población y se administran pocos recursos recibirán mensualmente $4.054.071.



Lo mismo aplica para los gobernadores. Quienes más ganan son los de departamentos de categoría especial: Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, donde el sueldo máximo es de $16'210.960.

El alcalde de Bogotá tiene una asignación mensual de

$16.210.960 FACEBOOK

TWITTER

En el caso de la Primera Categoría, los gobernadores de los departamentos de Boyacá, Meta, Nariño, Atlántico, Córdoba y Bolívar, las ganancias netas no exceden los $13'735.742.



Para la segunda categoría, los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Risaralda, Huila, Santander, San Andrés, Tolima, Caldas y Magdalena, se les permite un ingreso no mayor a $13'207.445.



Por su parte para a la gobernación de Casanare, Cauca, Quindío y Sucre le corresponde la tercera categoría y recibirían ingresos que no superen los $11'364.183.



Por el lado de los aspirantes al concejo, estos no reciben un salario mensual, resultado de honorarios establecidos por el Gobierno por sesiones divididos de esta manera: Especial $347.334, Primera $294.300, Segunda $212.727, Tercera $170.641, Cuarta $142.748, Quinta $114.967, Sexta $86.862.



POLITICA