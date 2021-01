¿Finalmente cuándo se empezaría a vacunar contra el covid en el país?

A pesar de que el Ministerio de Salud había anunciado que en febrero de este año llegaría al país el primer lote de vacunas contra el covid-19, el jefe de esa cartera, el ministro Fernando Ruiz, lanzó este viernes una afirmación que nuevamente sembró dudas sobre cuándo empezará la vacunación en el país.

“Nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra”, fue la afirmación de Ruiz que desató controversia.



En día pasado el Gobierno Nacional anunció el cierre de negociaciones para la adquisición de 9 millones de dosis de la vacuna producida por Johnson & Johnson. Previamente se informó la compra de 10 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech y 10 millones de Oxford/AstraZeneca. Asimismo, Colombia tiene garantizadas otras 20 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y llegarían en el segundo semestre del 2021.



De esta manera, el país, según el Ministerio de Salud, tendría dosis aseguradas para 29 millones de personas.



No obstante, hasta el momento no se conoce bajo qué condiciones fueron cerradas estas negociaciones. No ha sido revelado el costo al que fueron adquiridas estas dosis. Y, según el ministro, tampoco habría certeza sobre las fechas concretas de la vacunación.



“Preocupa que el Ministerio de Salud diga ahora que el Gobierno no se ha comprometido con fechas de vacunas. Entendí lo contrario en los anuncios de compra del mes de diciembre”, cuestionó el congresista José Daniel López, quien ha hecho un férreo control político a la vacunación contra el covid-19.El tema también ha generado inquietud en sectores del conservatismo. El expresidente Andrés Pastrana preguntó desde su cuenta de Twitter: “Señor ministro de Salud, con todo respeto: ¿cuándo llegan las vacunas?”.

Esta situación generó también la reacción del senador de Colombiana Humana Gustavo Petro, quien aseguró que “la desigualdad económica y política de la humanidad se medirá en muertos”.



“Los países más ricos tienen aseguradas hasta seis veces más dosis de vacunas que su propia población, mientras la mayor parte de la humanidad se queda sin vacunas para fines del 2021. La desigualdad económica y política de la humanidad se medirá en muertos”, expresó Petro.



Esta semana la representante de oposición María José Pizarro envió un derecho de petición al Ministerio de Salud pidiendo que “sea de público conocimiento la información sobre la adquisición de vacunas contra el Covid”.



La preocupación de Pizarro y otros congresistas de oposición se debe a que en algunos países las farmacéuticas habrían establecido unas cláusulas que llevaron a cancelar las negociaciones. Por ejemplo, en Argentina, según denunciaron medios de ese país, el laboratorio Pfizer habría pedido a ese país “una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares”. No obstante, esta información no ha sido confirmada por el Gobierno argentino.



A la petición de Pizarro se suma la que hicieron el pasado martes los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, en la que le pidieron al Gobierno conocer "los términos exactos de la compra de dosis y de la forma en que el gobierno diseña la vacunación. Sin ninguna clase de secretismo".



Una solicitud similar hizo el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien pidió al Gobierno “mayor claridad en los tiempos de la vacunación en Colombia. Mientras muchos países latinoamericanos ya se encuentran en el proceso de vacunación, muchos colombianos insistimos en preguntar”.



Lo que sí está claro por ahora es cómo distribuirán las vacunas en la población.

El ministro Fernando Ruiz aseguró que “los primeros en vacunar son el personal médico y continuaremos con personas mayores de 80 años. En el segundo grupo están los de 60 a 79 años y luego vendrán las personas con comorbilidades", explicó Ruiz, quien agregó que luego vendrán las personas que no tienen ninguna comorbilidad relacionada con mayor afectación del covid.



