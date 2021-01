¿Cuándo llega la vacuna de covid a Colombia? Esto dijo Minsalud

Varios sectores políticos le han exigido al Gobierno Nacional que diga cuál es la fecha exacta en la que llegará la vacuna de coronavirus al país.



Esto luego de que el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaran el 18 de diciembre que el país cerró acuerdos para obtener 40 millones de vacunas contra la covid-19 con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, para adquirir 10 millones de dosis de cada una de esas empresas, y otras 20 millones de dosis como parte de la plataforma Covax.



Pero el hecho volvió a tomar fuerza este viernes luego de que el ministro de Salud le respondiera a la alcaldesa Claudia López que "nunca" se han "comprometido en fechas de vacunas" ni han "cerrado opción de compra"

Alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogota.@MinSaludCol no ha hecho más que apoyarla,nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra.Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis. @infopresidencia https://t.co/A5l0YkaPte — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) January 8, 2021

Uno de los que han pedido explicación fue el expresidente Andrés Pastrana: "Señor

@MinSaludCol , con todo respeto: ¿cuándo llegan las vacunas?", trinó.

Señor @MinSaludCol, con todo respeto: ¿cuándo llegan las vacunas? — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) January 7, 2021

Cuando llegan las vacunas? https://t.co/5RzrD5i385 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) January 8, 2021

El secretario general del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, se sumó a este cuestionamiento: "Un día más de muertes dolorosas, cuarentenas disfrazadas de toque de queda, medidas policivas que restringen derechos, y mientras, todos se lavan las manos. Lo más desolador, ¡Colombia sin vacunas! Hasta cuándo tanto anuncio sin resultados", escribió en la misma red social.



Desde otra orilla, el senador y médico del partido Alianza Verde Juan Luis Castro ha sido uno de los parlamentarios que ha pedido una explicación clara frente a este asunto. "OJO: un “Plan de Vacunación” que no tiene fechas/acciones definidas, ni presupuesto, ni detalles de las vacunas negociadas es una burla. Es equivalente a la invitación a un paseo, del que no se sabe cuándo será, ni cuánto costará, ni el destino a visitar", sentenció.

OJO: un “Plan de Vacunación” que no tiene fechas/acciones definidas, ni presupuesto, ni detalles de las vacunas negociadas, es una burla.



Es equivalente a la invitación a un paseo, del que no se sabe cuándo será, ni cuánto costará, ni el destino a visitar. — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) January 7, 2021

Algunos políticos, incluso, ya le han pedido explicaciones al Ministerio de Salud a través de otros mecanismos. Tal fue el caso de la representante por la Lista de la Decencia María José Pizarro, quien envió un derecho de petición al Ministerio de Salud pidiendo que “sea de público conocimiento la información sobre la adquisición de vacunas contra el covid”.

Como ciudadanos/as exigimos al Gobierno que sea de público conocimiento la información sobre la adquisición de vacunas contra el COVID:



Acuerdos, cláusulas y contra prestaciones; fuentes de financiación; criterios técnicos económicos y sanitarios para definir plan de vacunación pic.twitter.com/YYZxJmjdrP — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) January 5, 2021

Frente a esto, en varias ocasiones el Gobierno ha mencionado que las dosis llegarían al país en las primeras semanas de este año; no obstante, no ha mencionado una fecha exacta.



Este viernes Ruiz señaló que "en febrero llegarán las vacunas para iniciar el plan" y dijo que la fecha exacta la darían a conocer la próxima semana.



"Sí, señor, en febrero llegarán las vacunas para iniciar el plan; en lo que hemos sido muy claros es en que todavía no ponemos el día específico. Espero la semana entrante poder anunciarlo", trinó el jefe de la cartera de Salud.

Si señor en febrero llegarán las vacunas para iniciar el plan lo que hemos sido muy claros es en que todavía no ponemos el día específico. Espero la semana entrante poder anunciarlo. https://t.co/vpQzO1B7cb — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) January 8, 2021

