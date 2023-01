Bogotá no es la la 'joya de la corona' para las regionales, como Medellín, pero sí es en la que suenan más nombres y en la que el Pacto Histórico, la coalición con la que Gustavo Petro ganó la Presidencia, tendría serias posibilidades ganar.



La alcaldía capitalina

Además, por ser la capital, es la que ofrece más visibilidad a quienes la gobiernan y en la que se maneja uno de los presupuesto más altos de las ciudades colombianas.



Por el Pacto Histórico, suena Gustavo Bolívar, que renunció al Congreso para "escribir guiones", pero no descartó una posible apuesta por llegar al Palacio Liévano.



Por esta misma colectividad hay nombres como Guillermo Alfonso Jaramillo, quien renunció a su cargo como secretario general de la Colombia Humana y anunció su aspiración. Fue secretario de Gobierno de Gustavo Petro, exgobernador de Tolima y exalcalde de Ibagué.



Hollman Morris, quien fue candidato en 2019 y obtuvo más de 400.000 votos, también tiene intención de lanzarse, pero no es seguro que tenga la bendición de Petro, teniendo en cuenta que para las legislativas, Morris no hizo parte de las listas del Pacto.



Aunque no hay confirmación, Carlos Fernando Galán podría ser una de las apuestas del Nuevo Liberalismo, que en las regionales pasadas sacó 1'022.362 votos, quedando por debajo de Claudia López.



El exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo anunció en diciembre que también pretende llegar a la alcaldía de manera independiente.



Por el Centro Democrático, suena el exministro de Defensa en el gobierno de Iván Duque, Digo Molano, quien también fue concejal de Bogotá de 2015 a 2019.



Según el senador Miguel Uribe Turbay, van a "presentar una unidad de candidatos para hacerle frente a los que que van por el petrismo" .



Desde este partido, que ejerce oposición en el Congreso y en la opinión pública, pretenden recuperar la fuerza política que tenía antes, por eso el senador Uribe hace referencia a que "van a buscar alianzas con otros sectores políticos y para derrotar a los candidatos petristas".



Cuando Gustavo Petro le apostó a la alcaldía de Bogotá, en el 2011, obtuvo el 32,22 por ciento de los votos, superando a Enrique Peñalosa.



En la segunda vuelta a la presidencia, Petro ganó en la capital con 2'253.997 votos.



Con lo anterior, es posible ver que el mandatario colombiano tiene una gran fuerza electoral en capital y el candidato que le apueste a la alcaldía con el apoyo de la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, puede tener más posibilidades de ganar.





Claudia M. Quintero

REDACCIÓN POLÍTICA

