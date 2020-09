La escisión de partidos, una figura sin reglas claras

El tema de la escisión o división de los partidos políticos parece haberse puesto de moda, y ya son dos las colectividades en las cuales esta posibilidad se ha planteado formalmente.



Primero fueron el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo y su sector los que solicitaron aplicar esta figura en su colectividad, y este martes el congresista por ‘la U’ Roy Barreras solicitó oficialmente lo mismo en su partido.

La escisión o división de los partidos políticos es una posibilidad que se incorporó en la Ley 1475 de 2011.



Según el artículo 14 de dicha norma, “la disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirán por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos”.



Sin embargo, después de nueve años de vigencia de esta ley, no hay una norma aprobada para ello ni las colectividades tienen muy claro los pasos a seguir.Según el exregistrador Alfonso Portela, experto en asuntos electorales, “la figura de la escisión quedó planteada y no ha habido un desarrollo de ella. El referente más cercano que se tiene es la aplicación de esta posibilidad en las empresas”.

El senador por el Polo Jorge Enrique Robledo, quien solicitó la escisión o división de su partido la semana pasada. Foto: Prensa Jorge Enrique Robledo

En abril el 2013, la Comisión Primera de la Cámara archivó un proyecto de ley presentado por congresistas de varios partidos y que buscaba regular la escisión.

La iniciativa se archivó, ya que no alcanzó los votos requeridos para una norma de esta naturaleza.



Este vacío jurídico ha hecho que cada vez que un sector de un partido plantea separarse de su colectividad debe hacer consultas con el Consejo Nacional Electoral, que debe autorizar la escisión, y eso, hasta ahora, no ha pasado en Colombia.



El otro aspecto de la escisión de los partidos es la conveniencia política, la cual hace que la figura no sea tan atractiva en todos los casos.

El senador por 'la U' Roy Barreras también solicitó la escisión en su colectividad. Foto:

Uno de los puntos centrales –y que no es del todo claro– es qué pasa con la personería jurídica de los partidos políticos, que les permite, entre otras cosas, recibir financiación estatal y avalar candidatos a las elecciones.



En este sentido, Portela afirmó que “la duda principal es dónde queda este reconocimiento jurídico”.



“Si alguien está interesado en separarse de su colectividad, generalmente aspira a salir con algo o si no, simplemente renuncia”, explicó.



En el proyecto de reforma del Código Electoral que se tramita en el Congreso hay dos condiciones para la escisión: primero, que los congresistas que se quieran ir sumen el 3 por ciento de votos de la última elección a Congreso y, segundo, se estipula que el nuevo partido no tenga derecho a financiación estatal, pero sí a dar avales.



Sin embargo, esto apenas es una iniciativa, y lo cierto del caso es que actualmente no hay reglas claras para avanzar en este propósito.

