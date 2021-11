Conozca las propuestas económicas de Gustavo Petro

Las últimas encuestas para las elecciones presidenciales de 2022 dan como vencedor indiscutible - en la mayoría de los escenarios - al senador Gustavo Petro. La más reciente es la de Datexco para 'W Radio', en la que el líder de la oposición recibió un 23 % en la intención de voto, seguido de Federico Gutiérrez, con un 5%.



Uno de los temas de los que más se habla son las propuestas en materia económica del líder de Colombia Humana. Petro destacó la importancia de una política de industrialización y modernización agraria durante su intervención en el Congreso Empresarial Colombiano.



Aseguró que dicha política serviría para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. También dijo que Colombia tiene que desligarse del carbón y del petróleo, dado que esto es un imperativo mundial, humano y vital.



"Nada es un país cimentando su futuro en carbón y petróleo, como lo hace Venezuela o los países árabes, que ya han reaccionado”, dijo.



El precandidato presidencial también aseguró que la pandemia por covid-19 profundizó la quiebra de un modelo económico que ya estaba en crisis. Además, aseguró que el modelo económico debería cimentarse en la agricultura y en la industria.



"Tenemos que pasar a otra manera de entender la economía y los empresarios deberían ser la vanguardia de ese cambio. Volver a la palabra producción, lo que significa una política de industrialización y de modernización agraria, que implica un nivel de proteccionismo”, explicó Petro.



“Esto implica una transformación bajo la idea de una reforma agraria que no tiene por qué asustar, porque Japón ya nos enseñó cómo hacerlo pacíficamente. Hay que elevar los impuestos a la tierra que no produce”, aseguró.



Adicionalmente, sostuvo que una política de este tipo, es también una política de empleo.



“Eso implica que centenares de miles de personas puedan ser empleadas en una serie de tareas necesarias para la sociedad, pero que no brinda el mercado, como reforestar, como el cuidado de la niñez, entre otra, y que se financiaría con una reforma tributaria progresiva quitando exenciones”, puntualizó el senador.



