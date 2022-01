‘No vengo a sacarle jugo al pesimismo ni a cabalgar sobre el desprestigio de la política’

David Luna, cabeza de lista al Senado por Cambio Radical.



¿Cómo hacer en este momento una campaña al Congreso o a la Presidencia sin caer en el pesimismo que contagian la indignación y desilusión de la gente?



Es cierto. No debemos cabalgar sobre el pesimismo, llenándonos de negatividad, de discursos de odio y polarización. Esto obstaculizaría los consensos y no podríamos avanzar en la agenda. Además, abre la puerta a otras cosas, así como se incubaron el Ku Klux Klan y el nazismo. Lo mío es la política de los resultados y la experiencia, para no improvisar.

Pero ¿cómo soslayar que la gente está clamando contra la corrupción?



Como soy el candidato de la tecnología, mi propuesta es pasar del show a mostrar los resultados. Soy de las personas a las que no les da pena decir que soy político, porque tenemos una trayectoria para mostrar. En mi hoja de vida no va a encontrar una tachadura en veinte años de ejercicio público. Mi respuesta ante toda esa desilusión y escepticismo es más acción, más respuestas y más propuestas. La lucha contra la corrupción está en la agenda de Colombia hace 30 años, y por eso hay que pensar en alternativas distintas. Por ejemplo, la corrupción no le tiene miedo a la Fiscalía, la corrupción le tiene miedo a la tecnología, porque con ella no se puede manipular la información, que es con la que se roban la plata.



Usted dice que la tecnología es un arma muy eficaz para combatir la corrupción. Pero resulta que acabamos de vivir el tema de Centros Poblados, un proyecto tecnológico que se robaron enterito…



Una total vergüenza. Entre otras, porque el Ministerio TIC era una de las pocas instituciones que generaba confianza, porque entregaba resultados. Fui ministro TIC hace cuatro años, y nunca se me perdieron 70.000 millones de pesos. Los responsables por este hecho tienen no solamente que asumir sus consecuencias penales, sino políticas. Pero tenemos que regresarle la confianza a la tecnología, poniéndola en el centro del debate, como única herramienta que logra resolverle los problemas al ciudadano en esta coyuntura. Ni un solo candidato presidencial habla de tecnología, ni de emprendimiento ni de innovación.



¿Cree que la ministra tuvo responsabilidad?



Quien tuvo responsabilidad tiene que asumirla, sea la ministra, el director legal, el secretario general. Y esa plata se tiene que recuperar.



O sea, la responsabilidad penal hay que asumirla. Pero ¿la política también?



Son dos cosas totalmente distintas. Pero ambas hay que asumirlas. Por ejemplo, nuestra apreciada alcaldesa tiene una responsabilidad política que asumir. Porque ella es muy buena criticando, pero muy floja gobernando, y la ciudad se está saliendo de sus manos en materia de inseguridad. Hoy no podemos salir a la calle sin miedo. Claudia se inventó un discurso contra la Fuerza Pública que le salió mal, porque la ciudad ya no la tiene en sus manos. Debe retomar su principal objetivo que es gobernar para todos, no para los miembros de su partido, y mucho menos ‘electoralizar’ su gestión. Otro que tiene que asumir su responsabilidad política es el presidente Duque. A Arauca lo está gobernando el Eln, no el Presidente. Y para ejercer ese control político es que está el Congreso, no para arrodillársele al gobierno de turno.



Ante la desesperación de la gente, ¿cómo se hace una campaña positiva contra el tema de la inseguridad?



Proponiendo, por ejemplo, una eficiente y eficaz reforma del Código Penal, en el entendido de que hay que castigar al reincidente. Hoy ello no pasa, ni siquiera con la Ley de Seguridad Ciudadana que sancionó el Presidente, y eso llevo proponiendo desde hace años con la famosa ley de los tres golpes: un delincuente es capturado robando y, sí o sí, tendrá una corta sanción en establecimiento carcelario, pero si recupera la libertad y vuelve a reincidir, esa sanción se multiplicará por tres, y si pasa por una tercera reincidencia, ya la sanción se multiplica por diez, porque no estamos hablando de un angelito, estamos hablando de un delincuente profesional.



¿Ya sabe por quién va a votar para presidente?



El partido no tomará determinaciones sino hasta el 14 de marzo, cuando se cita la convención.



Entonces, lo de Germán Varón que causó ese tsunami en el Centro Esperanza fue un acto unilateral, personal…



Fue un acto superrespetuoso porque cada cual puede participar. Yo guardo la esperanza de que un hombre como Germán Vargas entre al debate. Todavía hay tiempo…



¿Usted cree que lo está pensando?



Vargas es el tipo que necesita el país. En este momento en que nos sentimos tan huérfanos de liderazgo, él probó que tiene la experiencia y el conocimiento. Ojalá lo esté analizando, pensando.



Pero precisamente el veto de Ingrid Betancourt al apoyo de Germán Varón se debe a que es un hombre de Cambio Radical, partido que según ella no puede estar en la coalición porque es de corruptos…



El país está cansado de ver líderes que se creen mejores que otros. La superioridad moral se debe probar con hechos y no con palabras. Alejandro Gaviria está haciendo política con personas que conocen el país y que han mostrado resultados, y eso me parece un acierto.



¿Usted es orgullosamente de Cambio Radical?



Soy el cambio dentro de Cambio Radical. No me voy a dejar imponer una agenda ni de corrupción ni de arrodillamiento ante el gobierno de turno. Pero los partidos mayoritarios se necesitan. Fue Cambio Radical el que terminó salvando la JEP; fue CR el que hundió la reforma tributaria del ministro Carrasquilla. Sé que tenemos problemas, pero me corresponde liderar un recambio generacional de liderazgo, para que muchas nuevas personas, jóvenes, mujeres, de diferentes etnias, vean el partido con la capacidad de abrir espacios. Pero no voy a seguir tolerando que se haga campaña, como lo están pretendiendo algunos, particularmente, que sienten tener superioridad moral al decir que este es el único partido con problemas. Acá hay problemas, que los vamos a asumir, los vamos a enfrentar y los vamos a superar.



¿Cuál sería un ejemplo de un candidato de pesimismo tóxico?



Petro. Tiene un gran liderazgo, pero mal enfocado. Es muy bueno criticando. Pero a la hora del té, cuando gobernó, mucho pesimismo y no mostró resultados. Necesitamos cambiar esa política del pesimismo. Yo no vengo a sacarle jugo al pesimismo ni a cabalgar sobre el desprestigio de la política, porque hacerlo es repetir la historia de Venezuela. Hay que generar consensos para avanzar en la agenda. Y hay que cambiar de agenda.

‘Ser uribista no puede representar una tacha en ningún proyecto político colectivo’

Paloma Valencia, número diez en la lista del Centro Democrático al Senado.



¿Está resignada a que solo la gente que votó por Uribe vuelva a votar por usted?



No. Espero que muchos de los que ya votaron por mí vuelvan a hacerlo, pero también que mucha gente que no ha votado por el uribismo pueda ver en mi trabajo legislativo a un senador que no está involucrado en politiquería, que ha votado en contra de la burocracia, que le ha apostado a la austeridad del Estado y que ha sacado proyectos que pretenden transformar la vida de los colombianos.



Menciona su trabajo legislativo. ¿Cómo resumiría sus tres grandes logros?



El primero, la ley de la panela, que rompió el monopolio de la producción de licores. Hoy los campesinos paneleros de Colombia van a poder empezar a producir alcoholes y licores artesanales haciendo una transformación efectiva en el campo. También logré aprobar la proposición que le da participación en las regalías al sector ambiental, sobre la premisa de que el petróleo y el carbón que hoy explotamos deben generar los recursos para proteger los ecosistemas estratégicos del país.



¿Y el tercero?



Tengo en último debate la ley de la escalera de la formalidad. Entre ser informal y ser formal median 25 trámites que valen más o menos la mitad de las utilidades de un negocio. Queremos hacer una escalera que le permita al pequeño empresario colombiano ir avanzando gradualmente y poder tener su negocio en la legalidad desde el principio.



¿En su labor parlamentaria ha sentido que el Gobierno anda por un lado y la gente del Centro Democrático por el otro?



Al Gobierno lo hemos apoyado con entusiasmo en la mayoría de las causas que ha tenido. Sin embargo, creo que el Gobierno no ha consentido al partido ni lo ha tenido tan en cuenta como muchos esperábamos.



Se lo pregunto porque hay la teoría de que la impopularidad del presidente Duque, por lo demás injusta en muchos aspectos, puede conducir a que al Centro Democrático le vaya muy mal en estas elecciones. ¿Cómo la ve?



El Centro Democrático lo que representa son ideas, y esas ideas están hoy más vigentes que nunca. La ciudadanía quiere seguridad. Quiere empleo. Quiere oportunidades para los jóvenes. Y rechaza que un país de ingreso medio como Colombia tenga una pobreza extrema de 7’400.000 colombianos. Llevamos un récord de veinte años de reducción de pobreza, que se perdió y se agravó por la pandemia. Enderezar esa tendencia es hoy uno de los operativos políticos y morales más importantes del país.



No sé si sea solo impresión, pero a usted se la veía muy fría con el candidato Óscar Iván Zuluaga. Pero fue la primera en apoyarlo cuando este se cansó de pedirle al Equipo por Colombia que lo recibiera en la coalición…



No. Tengo todo el cariño, el respeto y la admiración por el doctor Óscar Iván. Con él hay una deuda moral porque le robaron la presidencia cuando infiltraron su campaña desde la Fiscalía y la agencia de inteligencia, y con la plata de Odebrecht. Pero sí sentí que no podía seguir dejándose despreciar. A mí sí me molestó mucho. En esa coalición no nos querían. Ser uribista no puede representar una tacha en un ningún proyecto político colectivo. Óscar Iván tiene detrás la gran fuerza de un partido de opinión que hemos venido construyendo.



Pero Fico y Barguil sí los querían…



Claro, pero si lo van a recibir a uno, que lo reciban. Pero hubo más bien un silencio sobre el tema.



La sensación que está quedando es que el uribismo se volvió como tóxico, contaminante. Que el que se acerque allá queda pringado yo no sé de qué. ¿Eso a qué horas les pasó?



Se debe a una campaña que ha hecho la izquierda radical y otros sectores de la política. Como no han podido derrotar a Uribe en las urnas, se han dedicado a perseguirlo, a estigmatizarlo, a sembrar mentiras, sobre todo en unas generaciones a las que no les tocó ver lo que Uribe hizo por Colombia. La gente aplaude la negociación de La Habana que desmovilizó 9.000 hombres y le parece malo el gobierno Uribe que desmovilizó a 56.000, y que no fue una desmovilización ficticia. El homicidio se redujo en un 46 %; el terrorismo, en un 70 %; el secuestro, en un 90 %. Fue un presidente que mostró que la política sirve para cambiarle la vida a la gente.



Entonces, ¿qué cree que le está pasando al uribismo?



Que desde el gobierno del presidente Santos vienen montando unas campañas de estigmatización en contra nuestra. Acuérdese que Santos nos decía fascistas, tiburones. Fue tanto el pánico que crearon que, por ejemplo, a la gente en las encuestas le daba miedo decir que iba a votar por el No. Y ganamos. Porque el uribismo está sintonizado con lo que los colombianos quieren.



¿Usted, en su campaña de regreso al Congreso, va casada o no va casada con este gobierno?



Yo en mi campaña me caso con la política de opinión. Como senadora que me han visto pelear para que las cosas en las que creo, en las que creen mis electores, hagan parte del debate nacional. Pero además me he dedicado a sacar proyectos importantísimos para el país. Cuando la gente me ha dado la oportunidad de llegar al Congreso de la República, su voto ha quedado en buenas manos.



¿Qué diferencia hay entre ese pichón de Palomita que entró hace diez años a la política y la Paloma torcaz de hoy?



Esa Paloma más joven estaba convencida de que se podía, en la política, hacer unos cambios mucho más rápidamente. La política es cambiarle la vida a la gente. Me genera mucha frustración ver que el aparato político es tan lento. Y me he sentido muy sola en luchas en las que no debiera estarlo, como por ejemplo en rechazar más burocracia en el Estado colombiano. En luchar para no encontrar en los barrios marginales de las ciudades que la gente sigue en unas condiciones que no son aceptables para ningún ser humano. En oponerme a que a los niños colombianos del sistema público los dejemos en manos de un sindicato que decide que no hay presencialidad en la educación. Creo que me he vuelto más dura porque entiendo que las peleas son a mucho más largo plazo.



¿Y cómo se siente haciendo política en este ambiente tremendamente polarizado y agresivo, cuando lo que se está exigiendo, irónicamente, es que se acabe la polarización?



En la política uno no tiene enemigos, sino adversarios. La democracia se nutre de la diferencia ideológica. Colombia tiene que entender que la política no es un ring donde hay que salir a noquear al otro. Quienes somos demócratas amamos la pluralidad.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO