Castigos para padres que no paguen cuota alimentaria de sus hijos

Una nueva ley para castigar a los padres que no paguen la cuota alimentaria de sus hijos está a punto de ser sancionada por el presidente Iván Duque.



Se trata de la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conocido también como el ‘datacrédito’ de los padres morosos, en el que también estarán quienes incumplan con las obligaciones económicas que hayan contraído con adultos mayores a su cuidado.



Según esta norma, los padres que sumen más de tres cuotas alimentarias para sus hijos quedarán en esta lista y no podrá salir del país, comprar ni vender bienes muebles e inmuebles, recibir subsidios del Estado o contratar con el mismo hasta que se pongan al día con sus obligaciones.



(En otras noticias: Uribe, Mockus y Robledo: grandes electores que no vuelven al Congreso)

Adicionalmente, si son funcionarios públicos, serán suspendidos de sus cargos, y sin elegidos popularmente, es decir congresistas, concejales diputados, alcaldes o gobernadores, no podrán posesionarse en sus cargos.



(Le puede interesar: ‘Que me deje gobernar’, el mensaje de Daniel Quintero a Uribe)



De acuerdo con la senadora por el partido de ‘la U’ Maritza Martínez, autora de la norma, “los padres y madres irresponsables que incumplan con la manutención de sus hijos y adultos mayores que dependan de su cuidado, lo tendrán que pensar dos veces antes de incumplir reiteradamente con las cuotas alimentarias”.

En otras noticias de política

‘Sr Vivanco, no oculte la verdad’, responde Uribe a director de HRW



Peñalosa, ¿en la baraja del uribismo para las elecciones de 2022?



Las claves para entender las coaliciones presidenciales hacia el 2022



POLÍTICA