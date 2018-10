Un corazón naranja en Bogotá / En secreto

El presidente Iván Duque y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, participaron el viernes en el acto de apertura de la convocatoria pública orientada a recibir propuestas de los emprendedores de la economía naranja que estén interesados en adquirir un espacio en el nuevo Bronx Distrito Creativo de la capital del país.

Primera cuenta de cobro a EPM

Esta semana, la sociedad Hidroituango (de la cual la Gobernación de Antioquia posee más de 52 por ciento) le enviará la primera cuenta de cobro a EPM por la no entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica. Será por $ 20.000 millones que corresponden al no cumplimiento de hitos plasmados en el contrato de ejecución de la obra. EPM fue el contratista del proyecto y debido a los problemas que se registraron la presa no entrará en funcionamiento este año, como estaba previsto, sino hasta 2022. Tras esto vendrá el proceso jurídico por el lucro cesante.

Reforma tributaria

Definitivamente esta semana parece que sí será presentado el proyecto de ley de reforma tributaria, o ajuste fiscal, que el Gobierno tiene que llevar al Congreso. El Ejecutivo tiene el imperativo de presentar la iniciativa porque como el Presupuesto de 2019 está desfinanciado en más de 14 billones de pesos, si no se aseguran los recursos para esa vigencia habría que hacer recortes.

Cuentas diferentes

Juan Camilo Restrepo, en entrevista con EL TIEMPO, dijo que el gobierno anterior, “como gran abanderado de la paz, entregó el presupuesto en los huesos para el posconflicto”. Mauricio Cárdenas le respondió que en el presupuesto radicado por él para 2019 había $ 2,4 billones y que al fin quedaron $ 2,6 billones. Restrepo y Cárdenas son conservadores y los dos formaron parte del gabinete del presidente Juan M. Santos.

Apoyo a indígenas

El embajador de Francia, Gautier Mignot, estuvo en la inauguración de un proyecto que busca capacitar en entornos productivos a los excombatientes de las Farc pertenecientes a la comunidad nasa que están en proceso de reincorporación. El proyecto se realiza en alianza con la Agencia para la Reincorporación Nacional, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Sena, con financiación de Francia. El embajador aprovechó su visita a Popayán para reunirse con el gobernador del Cauca, Óscar Campo.

Los camarones de Duque

Al parecer, unos camarones que ingirió en su viaje a La Guajira y que no habían estado rigurosamente en la cadena de frío habrían sido la causa del episodio de gastroenteritis que tumbó al presidente Iván Duque a la cama por un par de días el pasado fin de semana. Cuando la cadena de frío se interrumpe por efecto de los cortes eléctricos, este alimento alcanza a descomponerse y causa gran daño estomacal. Pero no solo el Presidente fue el afectado, también otros miembros de su equipo de cuya noticia no se conoció.

Un abogado muy conciliador con el erario

El Consejo de Estado salió a aclarar que uno de sus fallos, conocido este jueves, no le está abriendo la puerta para que la viuda del exsenador Gabriel Rosas Vega tenga una mesada de más de 24 millones de pesos ni para que cobre un multimillonario retroactivo. Ese fallo declaró la nulidad de todo lo actuado en el marco de una tutela que terminó en revisión de la Corte Constitucional y gracias a la cual se le había rebajado la pensión al excongresista y se le exigía devolver un retroactivo de $ 1.800 millones que se le habían dado.



Ahora el abogado de la viuda reclama que como el nuevo fallo del Consejo de Estado anuló lo actuado, su apoderada tiene derecho a una pensión de 19 millones (tope establecido por la ley) y no a los 9 que se le paga. Ante esto, dice que le sigan pagando los 9 y que los restantes 10 se los abonen al retroactivo de $ 1.800 millones que le ordenaron devolver.

Esta semana, encuesta sobre candidatos en Bogotá

A un año de que se realicen las elecciones locales (octubre de 2019), esta semana se conocerá la primera encuesta sobre tendencias para la alcaldía de Bogotá de la firma Guarumo. En total se preguntó sobre 13 de los más seguros precandidatos que están sonando para el segundo cargo político en importancia del país. Los resultados de la encuesta se podrían conocer este martes.

La molestia de los ‘azules’ con Carrasquilla

Algunos sectores del Partido Conservador, el cual se declaró de Gobierno, no parecen estar muy contentos con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Varios de los nombramientos hechos en esa cartera serían estrictamente técnicos y con poco espacio para los ‘azules’. Varios alegan que durante años ese ministerio tuvo mayor participación conservadora y que, por ser partido de gobierno, tendrían ese derecho. Sin embargo, la orden de cero ‘mermelada’ parece estar cambiando el panorama.



POLÍTICA