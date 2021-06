'López fue ponente de Código de Policía, que prevé asistencia militar'

La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra lanzó duras críticas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su postura sobre la militarización de algunos departamentos y ciudades en medio del paro nacional, pues ella fue una de las ponentes del proyecto de Código de Policía cuando fue senadora (2014-2018).



La parlamentaria uribista señaló que le sorprende la negativa de la alcaldesa López a implementar la asistencia militar "cuando se requiere con urgencia para restaurar el orden y la seguridad en Bogotá".



Esto, ya que, agrega Guerra, "olvidó que, como senadora, fue una de las ponentes del Código de Policía, que en su artículo 170 prevé la asistencia militar".



Días atrás fue expedido el decreto 575 del 31 de mayo, que contempla este mecanismo legal en algunos departamentos y municipios, "para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones".



La alcaldesa @ClaudiaLopez olvidó que, como senadora, fue una de las ponentes del Código de Policía, que en su artículo 170 prevé la asistencia militar. Sorprende hoy su negativa a implementarla, cuando se requiere con urgencia para restaurar el orden y la seguridad en Bogotá. pic.twitter.com/XnbjfJxOsn — María del Rosario Guerra (@charoguerra) May 31, 2021

Asimismo, ordena "en coordinación con la fuerza pública, levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías".



Tras ello, la mandataria local apuntó en redes sociales que "la solución a un estallido social no es la fuerza ni la militarización sino la generación de empleo, el reconocimiento de los graves abusos de DD. HH. para que no haya impunidad y un rescate social de la pobreza. Bogotá va a perseverar en la concertación y las soluciones de fondo".



Asimismo, señaló: "Ni una palabra de reconocimiento a las víctimas, ni una garantía de no impunidad, ni una respuesta adicional a la crisis social y en cambio se ordena militarización", luego de un comunicado del Centro Democrático, en el que pedía la militarización en las zonas donde hay "grave amenaza de seguridad contra los ciudadanos".



Ni una palabra de reconocimiento a las víctimas, ni una garantía de no impunidad, ni una respuesta adicional a la crisis social y en cambio se ordena militarización!



Bogotá rechaza esa apelación a la polarización y la fuerza y perseverará en el diálogo y las respuestas de fondo. pic.twitter.com/lpFvdemGtS — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 29, 2021

En efecto Claudia López fue una de los nueve congresistas autores de la Ley 1801 de 2016 del nuevo Código de Policía y Convivencia. Los otros autores fueron Roy Barreras, Germán Varón, José David Name, Juan Manuel Galán, Óscar Fernando Bravo, Telésforo Pedraza y el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

