Las duras críticas del sobrino de Álvaro Gómez al fiscal Barbosa

Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, lanzó su aspiración presidencial y de paso aprovechó para irse lanza en ristre contra el fiscal Francisco Barbosa. .



Le puede interesar: ¿Qué tanto pesa la llegada de Char a la campaña electoral?



“La Fiscalía es un fracaso, la Fiscalía es una de las claves de la inseguridad”, dijo Gómez, quien agregó que “los ciudadanos tienen que saber reclamarle a la Fiscalía estos fracasos que padecen con la violencia en sus calles, con los atracos en sus residencias con la impunidad en el acceso carnal violento”.

Gómez dijo que los indicadores de la gestión de la Fiscalía van en descenso y agregó que seguramente Barbosa se escudará en la pandemia para justificar las fallas de la entidad.



“Este fiscal ahora vendrá a decir que la pandemia no lo dejó, pero todos sus indicadores en indagaciones, en sentencias en ejecución de penas y en casos en juicios, todos han bajado radicalmente y se están derrumbando”, señaló.



“¿'Por qué? Porque este señor y los señores del Congreso han vuelto esto otro fortín burocrático de repartida de puestos y corbatas, por eso es que quieren un fiscal general que ni siquiera sea abogado”, dijo el aspirante presidencial.



A todo lo anterior agregó: “Barbosa nunca ha ido a juicio, no sabe de lo que está haciendo ni de lo que está hablando, no tiene vergüenza y sobre todo no responde ante nadie. El señor fracasa con un presupuesto cercano a los cuatro billones de pesos al año, que como dije lo hemos aumentado en 64 % en los últimos seis años, y qué nos entrega a cambio: la gente encerrada, asustada, los pobres maltratados por los criminales, debe responder”



Además: Así está la fotografía presidencial al día de hoy