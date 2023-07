Este viernes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al caso de la sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez, quien completó al menos cinco días secuestrada, junto a sus dos hijos menores de edad, en el departamento de Arauca por parte de la guerrilla del Eln.



En una parte de su declaración, Velásquez dijo que la sargento cometió una “ligereza” en su desplazamiento hacia Arauca. “Aquí hay un exceso de confianza de la sargento, lamentablemente”, señaló. Estas palabras han causado indignación y revuelo en sectores políticos.



En primer lugar, el ministro manifestó que las indagaciones apuntan a que sí es el Eln el organismo delictivo que secuestró a la familia. En entrevista con Caracol Radio, el mindefensa señaló que espera que liberen a la sargento Ramírez y sus hijos este mismo viernes.



“Es una demanda mínima de buena voluntad del Eln. Ya bastante desconfianza genera que el día anterior a la suspensión de operaciones subversivas hayan realizado estos secuestros”, dijo Velásquez.

Sin embargo, Velásquez también habló de una "imprudencia" de Ramírez al realizar este viaje en su vehículo y con las condiciones de seguridad que se registran en ese departamento.

… no cometan la imprudencia de salir con sus hijos en el carro… pic.twitter.com/rK163Wphaw — William Mark Felt (@deep_throat__) July 7, 2023

Las palabras del ministro han comenzado a causar diferentes reproches. Uno de ellos por parte de Federico Guitérrez, aspirante a la Alcaldía de Medellín.



"Que vergüenza escuchar al ministro de Defensa justificando el secuestro de la sargento Almirez y de sus hijos de parte del ELN. Por el contrario, la responsabiliza a ella y lo denomina como "imprudencia". Es un gobierno que justifica el delito", escribió en su cuenta de Twitter.



Además, reiteró que "el abandono a la sociedad civil, a nuestras fuerzas militares y a la policía es absoluto. Los grupos criminales están en el mejor escenario posible.

Pobre Colombia", concluyó.

Que vergüenza escuchar al Ministro de Defensa justificando el secuestro de la sargento Ramirez y de sus hijos de parte del ELN.

Por el contrario, la responsabiliza a ella y lo denomina como “imprudencia”.

Es un gobierno que justifica el delito.

El abandono a la sociedad civil,… https://t.co/PDffjRWW1T — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 7, 2023

Otro que rechazó las palabras del ministro fue el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa. "Decepciona al país la defensa del Gobierno Nacional y de distintos funcionarios a las acciones criminales del Eln y otras bandas que están vinculadas con los delitos en Colombia. No puede ser que un secuestro de menores que atenta contra el Derecho Internacional Humanitario sea justificado por parte del encargado de la seguridad y la defensa del país", expresó.



Por su parte, el excandidato presidencial Enrique Gómez también se manifestó y calificó de "miserable" al ministro de Defensa. "Iván Velázquez es tan miserable que culpa a la sargento Karina Ramírez y a sus hijos del secuestro a manos de los genocidas del ELN. Colombianos ¿Ustedes van a seguir eligiendo a este tipo de cómplices con las narcoguerrillas?", dijo.

Iván Velázquez (@Ivan_Velasquez_) es tan miserable que culpa a la sargento Karina Ramírez y a sus hijos del secuestro a manos de los genocidas del ELN. Colombianos ¿Ustedes van a seguir eligiendo a este tipo de cómplices con las narcoguerrillas? pic.twitter.com/0AfkQKsxXX — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 7, 2023

Ahora bien, Velásquez salió a sus redes a intentar aclarar sus palabras. Explicó que su respuesta fue una contestación a la pregunta de un periodista que le interrogó "si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no habría cometido un acto de "ligereza" al desplazarse en su vehículo hacia Arauca".



"Respondí que no había actuado con prudencia, pues todos los miembros de Fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en lAs que, por la situación de seguridad, el riesgo se aumenta. Ese es el sentido exacto de mi declaración, que no puede utilizarse para desviar la responsabilidad del secuestro que se le atribuye sin matices a la organización armada ilegal", escribió.



