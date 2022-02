En entrevista con EL TIEMPO, el precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Juan Fernando Cristo habló sobre la salida de Ingrid Betancourt de la convergencia política, cómo se cocinó el acuerdo sobre las adhesiones, las alianzas de Alejandro Gaviria y qué harán en este mes y medio para sobreponerse de este altercado.



¿Cómo queda la coalición tras la salida de Ingrid Betancourt?

La Coalición Centro Esperanza lleva dos años de construcción y consolidación, durante este tiempo hemos recorrido el país y le hemos propuesto a los colombianos ideas en materia de seguridad, empleo, relaciones con Venezuela, etc. Trabajamos durante 6 meses un acuerdo programático que es la hoja de ruta ideológica de la coalición. Por eso, entristece que estos episodios de las dos últimas semanas, que le han hecho mal a la coalición, genere la sensación de que hemos dedicado este tiempo a esas discusiones mecánicas. Creo que ha sido lamentable el episodio y entiendo la decepción y frustración de millones de colombianos que tienen la fe y la esperanza de que la coalición se consolide como una opción a los dos extremos de Colombia. Creo que debemos doblar esta página. Fue todo un incidente desafortunado que nos hizo daño, es hora de tomar nuevamente impulso, inscribimos el acuerdo de coalición, inscribiremos las candidaturas, la semana entrante saldremos juntos en una agenda que hemos llamado la esperanza Caribe en distintas capitales de la Costa, a presentar nuestra propuesta a la gente y bueno, tomar un nuevo impulso, entendiendo que los colombianos están esperando muchos más de nosotros que lo que se vio en estas última dos semanas.

¿Sintieron que Ingrid Betancourt les impuso unos ultimátum? ¿Cómo tomaron los demás precandidatos de la coalición esta situación?

No lo sentimos. Los puso. Los estableció. En primer lugar, la preocupación de Ingrid sobre el espíritu y los principios de la coalición es válida. El debate y la discusión interna sobre los apoyos a la coalición de sectores de partidos que han acompañado la agenda de Duque, siendo esta coalición de oposición y de cambio frente a lo que ha significado el uribismo en el poder, también eran válidos. Nos parecieron desafortunadas, como lo dijimos en la declaración, la manera en cómo se tramitaron y se abordaron esas preocupaciones. Eso obviamente generó toda esta crisis y todo este debate absolutamente inconveniente para el país. Las discusiones políticas al interior de una coalición no se resuelven a través de ultimátum a los compañeros, sino dialogando y discutiendo. Nosotros no podemos plantearle a Colombia que tenemos que unirnos y acabar con la pelotera en la que anda el país desde hace varios años por cuenta de los extremos políticos, si nosotros internamente en la coalición no somos capaces de tramitar nuestras diferencias, de discutirlas, y de salir adelante, que eso lo que tenemos que hacer ahora.

¿Cómo se cocinó ese acuerdo sobre las adhesiones, el cual fue firmado por todos y acogido por Alejandro Gaviria?

Ese acuerdo está establecido desde el cónclave que convocamos en el mes de noviembre para el ingreso de Alejandro Gaviria a la coalición. Allí dijimos que para la coalición era inviable e incoherente que entraran partidos que acompañan al Gobierno y a la agenda del presidente Iván Duque. Desde ese punto de vista seguimos manteniendo esa posición, pero se dio la posibilidad de que entraran dirigentes de manera individual. Tal vez fallamos en ese momento en no entrar en los detalles, que fue lo que hicimos en este momento, para precisar que esta es una coalición que convoca a todos los colombianos, que quiere un cambio en Colombia y que dejamos atrás esta peleadera permanente para que nos concentremos en las soluciones de los verdaderos problemas del país, pero esa convocatoria también tiene unos límites y así debe ser la política para mostrar coherencia. Nosotros no podemos ser una coalición de cambio que le apuesta a la transformación si permitimos que acompañen a la coalición dirigentes que apoyaron las objeciones a la ley estatutaria de la JEP por parte del presidente Duque, o que apoyaron eliminar la ley de garantías, o que apoyaron la reforma tributaria que en su momento planteó Carrasquilla. Eso sería inconsistente.



Sobre la declaración que acabamos de expedir en la @CoaliEsperanza pic.twitter.com/p8bmgkJqoT — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 29, 2022

¿Cómo fueron las reuniones?

Nos reunimos gracias a las bondades de las tecnología. El sábado cuando nos reunimos cada uno de nosotros estaba en un departamento distinto de Colombia haciendo campaña y presentando propuestas. Dijimos que teníamos que tomar una decisión y mirar hacia adelante, no podemos quedarnos acá en esta crisis sin resolverla. Compartimos las preocupaciones de Ingrid sobre las interferencias que puedan haber en la consulta de la coalición del 13 de marzo por parte de organizaciones políticas o de maquinarias afines al Gobierno, pero también no podemos simplemente descalificar a las personas y tenemos que convocar y ampliar la coalición Centro Esperanza. Por eso establecimos con mayor detalle esos criterios y recordamos los principios programáticos de la coalición. Tomamos la decisión de sacarla entre nosotros y pedirle a Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt, que tal vez no conocían todo el trayecto que hemos cumplidos durante estos dos años, que ellos tomaran la decisión política de continuar o no en la coalición, bajo esos parámetros, sin ultimátum, ni intereses distintos al de consolidar la Coalición Centro Esperanza; y cada uno de ellos tomo la decisión.

¿Entonces qué piensa usted de las adhesiones de Alejandro Gaviria?

Lo que dijimos en la declaración. Creemos que se equivocó, lo lamentamos y hacia el futuro hay que tener mayor rigor y tener un análisis político y ético de la gente que viene acompañando la coalición. Aquí hay que buscar un justo medio, no se trata de recibir a todo el que quiera venir, gente vinculada con corrupción, narcotráfico o que ha jugado a fondo con la agenda de Duque, pero tampoco podemos adoptar una posición de fundamentalismo moral, de superioridad moral y considerar que todo aquel que no haya estado en la coalición es malo. Tenemos que convocar a la unión de los colombianos, avanzar en eso, porque o sino nos vamos a quedar estancados.

¿Cómo están ahora con él después de que dijo que no iba a renunciar a sus apoyos bajo ninguna circunstancia, pero que igual se acogía al acuerdo?

Él tiene que responder por esos apoyos y es candidato a la consulta. Él habrá valorado nuestra posición y estamos mirando hacia adelante. Ayer estuvimos reunidos todos y definimos la agenda del Caribe, avanzamos en la inscripción de las candidaturas esta semana, tenemos que rectificar el camino. Estas dos semanas han sido muy malas para la coalición, pero Colombia no puede seguir en esta pelotera permanente. Lo que pasó esta semana demuestra lo malo y negativo que es el parar el país. Estas peleas, la insultadera, la descalificación. Tenemos que ser ejemplo de unión y estamos convencidos que para Colombia el mejor camino es el de la Coalición Centro Esperanza y no el de ninguno de los dos extremos que se enfrentaron en la segunda vuelta en 2018.

¿Qué viene ahora? ¿Cómo será la campaña en este mes y medio que queda?

Esta semana inscribiremos las candidaturas para que comience la competencia. Aquí no hay jefes, ni caudillos, cada uno de nosotros tiene sus opiniones y tenemos visiones distintas pero compartimos unos temas centrales del país y la apuesta de un cambio frente a lo que ha significado el uribismo en el poder y el pésimo gobierno de Iván Duque. Lo que nos proponemos en este mes y medio es, por un lado una campaña colectiva, visitar varias regiones del país de manera conjunta. y propuesta también de manera colectiva, pero, por otro lado, también hay competencia entre los candidatos y todos queremos ganar la consulta, por eso cada quien tendrá sus propuestas propias y su agenda por todo el país. Si nos concentramos en esta tarea en ese mes y medio, lograremos convencer a los colombianos que esta es la mejor opción para el país y saliendo de este lamentable incidente que nadie quería que se presentara. Tenemos que doblar la página y concentrarnos en nuestras propuestas.



¿Ya tienen definida la ruta nacional que van a hacer unidos?

Sí, la de la semana entrante será casi toda en las capitales de la Costa, después iremos a Antioquia, al Valle del Cauca, a los Santanderes, y fundamentalmente vamos a tratar de hacer varias salidas de manera colectividad peor el tiempo es corto y tenemos que cumplir también con nuestras agendas individuales.

¿Se aliaría más adelante de nuevo con Ingrid Betancourt?

No hay que hacer futurología. Ingrid llegó a la coalición con ánimo constructivo y ayudó a fortalecer la coalición, mostró unos compromisos fundamentales. Lamentable estos 15 días, desde que tomó la decisión de lanzar su candidatura, tomó la decisión de tramitar estas diferencias de manera pública, de confrontar a los compañeros. Entre otras cosas, en los acuerdos del cónclave habíamos dicho que esas discusiones serían fraternales, amigables y eso lamentablemente no se dio. Ella ha tomado una decisión de ir hasta la primera vuelta y yo personalmente espero que le vaya bien, valoro mucho lo que hizo, pero no comparto sus decisiones de esta semana. Esperemos a ver qué avanza, pero por el momento estamos concentrados en la consulta de la Coalición Centro Esperanza del próximo 13 de marzo.

La situación de Humberto de La Calle preocupa, pues él mismo ha dicho que, al haber recibido el aval del partido Verde Oxígeno y estar apoyando a la Coalición Centro Esperanza, podría incurrir en doble militancia.

Yo entiendo las preocupaciones jurídicas de Humberto de la Calle, pero creo que él puede seguir adelante sin ningún inconveniente. Él tomó la decisión de encabezar la lista de la coalición en representación de cinco partidos, no solo de Oxígeno Verde, y así quedó consignado, que era una lista que iba a respaldar la consulta presidencial de la coalición. El 13 de diciembre cuando él se inscribió estaba contemplado que en la coalición iría Oxígeno Verde, ahí se aplica el principio de la confianza legítima, él confío y asumió que en la consulta del 13 de marzo esa misma coalición se mantendrá. Por circunstancias ajenas, el partido Oxígeno Verde se retira y él no puede terminar siendo la víctima. Ingrid Betancourt señaló que ella entendía esa situación y que su partido daba libertad a los candidatos al Congreso para apoyar candidaturas presidenciales. Entonces, están dadas las condiciones para que el CNE emita su concepto ofreciendo claridad respecto a esto y que Humberto de La Calle pueda avanzar en su campaña acompañando a los candidatos presidenciales de la coalición e invitando a votar por la consulta.



