Así se alistan los cristianos para ir por la Presidencia en 2022

Con un potencial de más de un millón y medio de votos, si se concretan alianzas con otros sectores afines, Colombia Justa Libres aspira a crecer como partido cristiano y ser jugador de peso en las elecciones del 2022 con candidato propio para la Presidencia.



Con más de 5.300 iglesias evangélicas registradas ante la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, unas 11.000 sedes diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional, y diez millones de colombianos, de los cuales el 24 por ciento reconoce al partido “como propio, de la comunidad”, en el partido Colombia Justa Libres tienen claro cuál es el camino a recorrer de cara a las elecciones del 2022.



El camino lo marca la decisión ya tomada de ir con un candidato propio, sin coaliciones ni alianzas. Aspiran a escogerlo en marzo del 2022 y entre los aspirantes están por ahora Ricardo Arias y John Milton Rodríguez, cada uno con un grupo de iglesias que los apoya. En el 2018 el partido apoyó la candidatura de Iván Duque.



Con 463.521 votos en las elecciones del 2018 con los cuales el partido obtuvo cuatro curules en el Congreso, los cristianos están decididos a ir por más en el 2022, más si se tiene en cuenta que el umbral para mantener la personería jurídica subiría a 550.000 sufragios. Tendrán listas abiertas a la Cámara en todos los departamentos y una lista única para el Senado.



El orden de los candidatos en las listas se hará por sorteo, pero en el caso del Senado, se “respetarán y honrarán las dignidades de los actuales senadores y representantes”, explica el precandidato Ricardo Arias.



“Llevamos candidato propio y no estamos pensando en coaliciones”, dice el exsenador Arias, quien está seguro de que la fuerza de los cristianos sigue siendo decisiva, por esta razón Colombia Justa Libres está buscando sumar líderes de otros movimientos religiosos. “Hablé con Vivian Morales y Jimmy Chamorro, me agradecieron la llamada, ambos me dijeron que lo están pensando”, dice Arias.

“Estamos en diálogos con organizaciones políticas que tengan afinidad en la defensa de la vida, de la familia, que tengan la visión de recuperar la confianza en Colombia. Con el C-4, el Mira, empresarios y grupos provida, esperamos tener una gran coalición para el mes de marzo. Tenemos la posibilidad de ofrecer una opción distante de la polarización y de la clase política tradicional”, agrega el pastor y precandidato John Milton Rodríguez, fundador de la iglesia Misión Paz a las Naciones de Cali.



Las cuentas

Rodríguez, quien ya está en campaña, lanzó su candidatura en el Valle del Cauca, hace cuentas y asegura que, si se concreta la coalición con otras organizaciones afines provida, el C-4 y el partido Mira, entre otros, arrancarían en el ‘partidor’ con un millón y medio de votos. Y en la consulta de marzo calcula que participarán unos dos millones y medio de colombianos.



Varios estudios indican que los creyentes de las iglesias pentecostales y protestantes son entre el 14 y el 35 por ciento de la población. Y el Consejo Evangélico Colombia estima en diez millones sus seguidores, una quinta parte de los colombianos.



Ese número importante de colombianos son fieles de iglesias tan poderosas en el número de fieles como la Misión de Restauración de Avivamiento y de las Naciones de Pereira, Centro Misionero Bethesda y Centro Cristiano de Cúcuta; Centro Mundial de Avivamiento, El Lugar de su Presencia, La Casa en la Roca y Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción, entre otras.



Así, Colombia Justa-Libres tiene una enorme ventaja sobre los demás partidos: sus candidatos no necesariamente tienen que salir a buscar los votos en la plaza pública, los votantes, sus fieles, van a sus iglesias. “Sí, tenemos un auditorio propio, que es donde podemos tener un primer acercamiento”, admite Arias, pero agrega que “nuestro mensaje es para toda Colombia”. Y el mensaje también lo tienen claro. La defensa de la vida y de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.



Por eso Rodríguez asegura que "la idea del proceso político es no configurarlo entre los templos, es mostrarlo para Colombia. No estamos en la visión de encerrarnos, Colombia necesita un partido para los colombianos, no solo para las personas creyentes”.



Por supuesto, Colombia Justa-Libres, en esa línea, aunque se quiere mostrar como una opción de centro, plantea y volverá a oponerse con sus argumentos y creencias al aborto, la eutanasia, la unión entre parejas del mismo sexo y que estas puedan adoptar. “Encontramos que allí tenemos que levantar esta voz de protesta, este partido defiende esto”, dice Arias, quien insiste en que de lo que se trata es de defender la Constitución de 1991 y su artículo 42.



Y para darle más peso a sus palabras agrega: “Cuando surgen nuevos conceptos de familia, hay una redefinición del país y su sociedad. Lo que veo en la calle es que hay una sociedad desprotegida, desamparada. Necesitamos un gobierno que tenga a la sociedad en primer lugar”, dice Arias.



Con el potencial electoral y la negativa a las coaliciones con otros partidos, Colombia Justa Libres no quiere repetir la experiencia del 2018 con Iván Duque. Al menos eso piensa John Milton Rodríguez.



“Llegamos a una conclusión: el partido siempre debe tener una autonomía e independencia. En este caso (Duque) la experiencia no fue buena, el espacio que nos dio como partido fue ínfimo, por no decir que nulo, ellos ya tienen unos compromisos de su partido en políticas públicas, lo de la eutanasia fue una ofensa total, fue un irrespeto a un punto de honor que habíamos hablado en campaña”, explica Rodríguez.



El origen

En las elecciones del 2018, Colombia Justa Libres fue protagonista de primer orden no solo por la votación que obtuvo, sino porque logró la unidad política del 80 por ciento de las iglesias cristianas, entre estas la Asamblea de Dios, Iglesia Cuadrangular, Misión Paz a las Naciones, El Lugar de su Presencia y Manantial de Vida Eterna.



No era la primera vez, antes los protagonistas habían sido los pastores César Castellanos y su esposa, Claudia Rodríguez, de la Misión Carismática Internacional G-12, el partido Mira, del que hace parte la familia Piraquive, o la Cruzada Cristiana, del exsenador Jimmy Chamorro.



Ese caudal de votos siempre ha sido muy atractivo para otros partidos. Fundado en el 2017, al año siguiente logró elegir en el Congreso a un representante a la Cámara y tres senadores. Proviene de dos movimientos, Colombia Justa, liderado por el actual senador y precandidato John Milton Rodríguez, que arrancó como un movimiento significativo de ciudadanos; y el Movimiento Libres, del exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Ricardo Arias (2015).



En el 2018 cuando el Consejo Nacional Electoral, CNE, le concedió la personería jurídica al partido Colombia Justa Libres, Edgar Palacio, quien también tiene intenciones de ser precandidato, dijo en ese entonces, “ahora que pasamos de ser un movimiento a convertirnos en un partido político, nos preparamos para ser una mayoría significativa para las próximas elecciones”, lo lograron en el 2018, en el 2022 las urnas dirán si Palacio tenía razón.

Los cristianos en la política colombiana

En la década del 90 y hasta principios de este siglo, existió el Partido Nacional Cristiano, de los esposos César Castellanos y Claudia Rodríguez, pastores a su vez de la iglesia Misión Carismática Internacional, en ese entonces y aún, una de las organizaciones pentecostales más poderosas y nutridas del país.



Por los vaivenes de la política y la conveniencia electoral, el capital político de los Castellanos Rodríguez se trasteó hacia las toldas de Cambio Radical de Germán Vargas.



En 1992 nació el Partido Compromiso Cívico y Cristiano por la Comunidad, C-4, liderado por el exsenador Jimmy Chamorro, quien fuera cabeza de lista del partido de 'la U'. El C-4 tuvo su origen en Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, una organización pentecostal con sedes en más de 18 países.



En el año 2000, por iniciativa de la pastora María Luisa Piraquive, la cabeza de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, su hija, Alexandra Moreno Piraquive y el exsenador Carlos Baena fundan el Partido Mira (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta).



Y en el 2007 nace el Partido Cristiano de Transformación y Orden (Pacto), de Gustavo Páez, pastor del Centro de Alabanza Oasis, exconcejal de Bogotá, con una congregación de 3.000 miembros y una red de entre 30 y 40 iglesias en todo el país.

