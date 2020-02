La polémica política que sacó al rector de la Universidad de Medellín

Con la renuncia, en las últimas horas, de Néstor Hincapié Vargas, a su cargo de rector de la Universidad de Medellín, la comunidad académica empieza a ver una luz de esperanza para que este centro deje de ser “un fortín del partido Liberal”, como sostenían varios sectores en esta capital.

En efecto, Hincapié sale de su puesto tras estar en el ojo del huracán durante los últimos meses de su gestión por las presuntas irregularidades en la entrega del título de abogado al senador Julián Bedoya Pulgarín, investigado por las autoridades correspondientes.



Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, Bedoya Pulgarín presentó exámenes de suficiencia de diez materias, cinco exámenes preparatorios de grado, certificó el dominio de una segunda lengua y participó como auxiliar en un trabajo de investigación. Es decir, unos logros extraordinarios.



El problema estaba en cómo Bedoya Pulgarín obtuvo su título. El Ministerio de Educación realizó entonces una auditoría en la que concluyó que existían “indicios que permiten concluir que presuntamente la Universidad de Medellín otorgó en febrero de 2019 el título de abogado al señor Julián Bedoya Pulgarín "sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas internas”.



Con la renuncia, presentada ante la Consiliatura, que es el máximo órgano de la institución universitaria, terminan 20 años de gestión de Néstor Hincapié Vargas, quien estaba en la rectoría desde el año 2000.

El tema que siempre ha estado gravitando en el ambiente es que Bedoya Pulgarín habría utilizado su condición de congresista para lograr ventajas ante la universidad, que se habrían traducido en la consecución, al parecer irregular e inusualmente rápida, del título de pregrado.



El senador está señalado de no cumplir con los requisitos establecidos en las normas internas de la institución, que —según informe del Ministerio de Educación— no se observaron.



Uno de ellos sería el de la realización de exámenes de suficiencia y preparatorios, "teniendo en cuenta que no es habitual que una persona presente en una misma fecha o en una semana, como habría ocurrido con los preparatorios de Penal, Civil II y Político, que figuran como practicados el 23 de noviembre de 2018, el nivel de éxito del 100 % y la acreditación del trabajo de investigación", según dijo en su momento la Procuraduría.



Así mismo, al congresista se le ha exigido que explique cómo pudo realizar las pruebas de Estado sin haber terminado exámenes de suficiencia.



La presunta falta de Bedoya Pulgarín ha sido calificada provisionalmente como grave a título de dolo.



La renuncia del rector había sido pedida por varios sectores de la Universidad que veían cómo está había caído en poder de la politiquería.



Así, por ejemplo, una serie de exdirectivos de la consiliatura le había dirigido una fuerte misiva al renunciado rector Hincapié Vargas en la que le decían:



“Mientras nuestra sociedad demanda pluralismo, nuestra Universidad se enmarca en el proselitismo político, mientras nuestro jóvenes anhelan espacios donde se promueva la democracia deliberativa, las más importantes instituciones del gobierno Universitario se centran en cálculos electorales”.



Para los antiguos dirigentes esta situación de “descrédito y pérdida de reputación” no puede prolongarse más.



“La responsabilidad que tenemos frente a la comunidad académica y frente a la sociedad en general, en nuestra condición de expresidentes de la Consiliatura y exrectores nos convoca pedirle que por favor dé un paso al costado en su cargo como Rector y propiciar a la Universidad una transición sin traumatismos, para tranquilidad de sus estudiantes, profesores empleados y egresados”.



El senador Bedoya Pulgarín es uno de los más fuertes del liberalismo en el departamento. En las elecciones legislativas de 2018 fue el sexto senador más votado del liberalismo, con 74.585 sufragios.



El rector permanecerá en el cargo hasta el 16 de febrero, cuando asumirá como rector de transición por seis meses César Guerra Arroyave, tiempo en el que el órgano máximo de la Universidad de Medellín elegirá al nuevo directivo.



