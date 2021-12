Siguen las fisuras en el partido Centro Democrático. El representante a la Cámara Edward Rodríguez anunció en la mañana de este martes que renuncia al partido por discrepancias con las directivas, lo cual significa que no aspirará al Senado de la República.



Rodríguez, quien en su momento pretendió ser precandidato presidencial, dio a conocer su decisión en una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido.



En la misiva dice que “la dignidad no se negocia, fui maltratado por un “Comité de Ética” que me excluyó sin razón alguna de las encuestas del partido donde pedía solamente participar. Comité que ahora me avala para ser Senador de la República”.



Plantea además que “la falta de palabra por parte de las directivas del partido, el constante maltrato y el desdén por las tesis que nosotros mismos hemos construido, me obliga a replantear mi camino, dar un paso al costado y renunciar a un partido en el que no quiero ser incómodo. Presidente, no todo vale y no todo se puede permitir”.



Rodríguez recuerda que “en el 2013, llegué a fundar el Centro Democrático y hoy tengo que decirle presidente con tristeza, que ese sueño que construimos se desdibujó y ya no me representa”.



Asimismo, expresa “la gratitud y lealtad han sido y serán un principio de vida para mí, saqué adelante 47 leyes, hice fuerte control político al Gobierno de Juan Manuel Santos y a la administración distrital".



"Los ciudadanos y mis compañeros me destacaron como el mejor congresista y hoy puedo mirar a los ojos a los 105.623 ciudadanos que creyeron en mí y decirles que les cumplí, siempre diciendo las cosas por su nombre, #SantrichAsesino”.



